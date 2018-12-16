16 декабря 2018, 09:28
Арестован подозреваемый в нападении на пристава и полицейского в суде Батайска
Суд принял решение заключить под стражу жителя Ростовской области, который подозревается в том, что в здании суда Батайска ранил ножом судебного пристава и полицейского, сообщило следствие.
Как писал "Кавказский узел", 13 декабря житель Ростовской области напал с ножом на судебного пристава, а затем ранил задержавшего его полицейского. Подозреваемый был задержан, следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. По предварительным данным, он стоит на учете у психиатра.
Батайский городской суд постановил арестовать на два месяца жителя Ростовской области, ранившего судебного пристава и полицейского, передает 15 декабря о ссылкой на сообщение пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области ТАСС.
"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу... на два месяца", - сказал сотрудник пресс-службы.
Комментариев от задержанного или его представителей не поступало.
Информации о заключении под стражу подозреваемого нет на сайте Следственного управления Следственного комитета по Ростовской области на 8.35 мск сегодня.