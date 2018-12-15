Запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

15 декабря 2018, 21:37

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге введены в связи с ухудшением погоды. В очереди на границе скопилось 348 большегрузов, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге ранее действовал с 12 декабря. В полдень 14 декабря был разрешен проезд легковым автомобилям, к тому времени на границе скопилось около 370 фур. Сегодня в 14.40 мск все ограничения на проезд были сняты.

Проезд большегрузам по Военно-Грузинской дороге был запрещен сегодня в 18.40 мск, сообщило ГУ МЧС России по Северной Осетии на своем сайте, уточнив, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.

"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 348 большегрузных автомобилей", - проинформировало ведомство.

Согласно данным веб-камеры сайта "Верхний Ларс" на 21.35 мск, перед КПП на въезде в Грузию стоит очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На камере, снимающей въезд в Россию из Грузии, видно, что дорога свободна. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -11, ветер скоростью 9 м/с. 16 декабря осадков также не ожидается, температура поднимется до -1, скорость ветра снизится до 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.