Обувная фабрика в Махачкале. Фото: управление Роспотребнадзора по Дагестану http://05.rospotrebnadzor.ru/

15 декабря 2018, 20:54

Жители Махачкалы добились закрытия обувной фабрики

Суд по требованию прокуратуры постановил закрыть обувную фабрику ООО "Зет-Обувь" в Махачкале после жалоб местных жителей на едкий запах клея и производственный шум. Прокурорская проверка показала, что фабрика нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.

По данным прокуратуры, на деятельность фабрики пожаловались жители трех многоквартирных домов. Они написали коллективное обращение, указав, что производственное предприятие нарушает федеральное законодательство, сообщило ведомство.

Прокуратура выяснила, что деятельность ООО "Зет-Обувь" ранее была приостановлена судом, но организация, проигнорировав это решение, продолжила работать. При проверке прокуратура нашла многочис­ленные нарушения санитарно-эпидемиологичекого и трудового законодательств. "В отношении руководителя ООО возбуждены 8 административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). [...] Помещения обувной фабрики опечатаны, а ее деятельность приостановлена в соответствии с решением суда", - говорится в сообщении, опубликованном 14 декабря на сайте прокуратуры Дагестана.

Ранее о закрытии фабрики после жалоб местных жителей ходатайствовало управление Роспотребнадзора по Дагестану. В своем коллективном обращении в ведомство жители пожаловались на едкий запах клея и производственный шум, доносящийся от фабрики.

""Зет-Обувь" производит обувь практически в центре города без соблюдения нормированного расстояния санитарной зоны от здания до ближайших жилых домов заявителей. Производство буквально примыкает к домам, потому что расстояние до ближайшего жилого дома составляет всего 8 метров, вместо положенных 100", - написало управление Роспотребнадзора 12 сентября на своем сайте.

По данным ведомства, Кировский суд Махачкалы не поддержал требования о закрытии фабрики, и апелляционная жалоба была подана в Верховный суд Дагестана. "10 сентября Верховный суд отменил ранее вынесенное решение Кировского суда, тем самым удовлетворив требования Роспотребнадзора Дагестана о приостановлении деятельности фабрики", - сообщило ведомство.

Комментариев от руководства и сотрудников ООО "Зет-Обувь" в связи с претензиями надзорных ведомств и закрытием предприятия не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре жители дагестанского села добились остановки работы нефтезавода

Примечание:

"Глава Минприроды потребовал закрыть кирпичные заводы в Дагестане", "Нелегальные спиртзаводы закрыты в Дагестане и Кабардино-Балкарии", "Работники завода в Дагестане пожаловались на остановку производства".

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15 декабря 2018, 20:54

  • Жители Махачкалы добились закрытия обувной фабрики

    Суд по требованию прокуратуры постановил закрыть обувную фабрику ООО "Зет-Обувь" в Махачкале после жалоб местных жителей на едкий запах клея и производственный шум. Прокурорская проверка показала, что фабрика нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.

15 декабря 2018, 20:10

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