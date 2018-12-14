Расчистка Военно-Грузинской дороги от снега. Фото © Sputnik / Владимир Иванов https://sputnik-ossetia.ru/news/20161215/3455325.html

14 декабря 2018, 19:45

Разрешен проезд легковых машин по Военно-Грузинской дороге

Сняты ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге легковых автомобилей, проезд большегрузов и крупных автобусов по-прежнему запрещен, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта. Сегодня утром был открыт проезд для легковушек, но лишь на два часа. Полный запрет на движение по трассе восстановили из-за опасности схода лавин.

С учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии с 17:30 мск выезд из России по Военно-Грузинской дороге частично разрешен, сообщили спасатели. Ограничения остаются в силе для большегрузов и автобусов, рассчитанных на более чем 20 пассажирских мест, сообщило на своем сайте Управление МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камеры, размещенному на сайте "Верхний Ларс", по состоянию на 19:45 мск 14 декабря на выезде из России перед КПП "Верхний Ларс" имеется очередь из грузовиков, микроавтобусов и легковых автомобилей. На изображении с камеры, снимающей въезд в Россию из Грузии, видны несколько автомобилей. Изображения с веб-камер предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением и обновляются каждые 15 минут, отмечается на сайте.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском поселке Степанцминда ожидаются слабые осадки при температуре -7 градусов. Ночью осадки не прогнозируются, мороз достигнет -10 градусов. Днем 15 декабря также без осадков, -9. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Автомобилисты, желающие отправиться Грузию, могут почерпнуть полезные советы в подготовленной "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, в разделе "Справочник" содержится материал "Военно-Грузинская дорога".

Примечание:

"Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Власти Грузии объявили условия перевозок по новым коридорам между Россией и Арменией", "Очередь фур на Военно-Грузинской дороге выросла до 279".

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