МВД Дагестана назвало причину обыска у главы Бабаюртовского района

14 декабря 2018, 18:48

Силовики провели обыски в администрации Бабаюртовского района, расследуя дело о мошенничестве и подделке документов, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после обысков в администрации Бабаюртовского района был задержан глава муниципалитета Эльдар Карагишиев и начальник финансового отдела.

По данным источника, обыски прошли и в домах Карагишиева. Обыски связаны с делом о хищении 9,5 млн рублей, предназначенных для ремонта школы в селе Бабаюрт, сообщил источник.

"Обыски в администрации Бабаюртовского района проходили в рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве и подделке документов", - процитировал сообщение пресс-службы республиканского управления полиции ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что никто из сотрудников администрации не пытался скрыться, во время обыска все оставались на своих местах, информировало РИА "Новости".

На видео "Обыски у главы Бабаюртовского района", опубликованном 13 декабря на Youtube-канале РИА "Дагестан", человек в камуфляже открывает дверь с табличкой "Глава МО "Бабаюртовский район" Карагишиев Эльдар Гусейнович". Он проходит мимо заваленного бумагами письменного стола, за которым сидит другой человек в камуфляже, заглядывая в шкаф и несколько комнат.

"Кавказский узел" отслеживает новости о кадровых чистках в республике, которые проводятся там с января, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".