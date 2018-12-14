Мусульманская девушка. Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

14 декабря 2018, 15:59

Житель Ингушетии заподозрен в похищении девушки

Подозреваемый насильно усадил в машину 24-летнюю жительницу Малгобека и увез ее, сообщило сегодня следствие. По данным источника в силовых структурах, молодой человек увез девушку, чтобы жениться на ней.

По данным СК России, дело расследуется по части первой статьи "похищение человека", предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

"13 декабря около 13 часов подозреваемый, находясь на территории частного домовладения, расположенного в городе Малгобек похитил 24-летнюю местную жительницу, усадив против ее воли в свой автомобиль, затем незаконно удерживал девушку на территории Малгобекского района республики", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии.

О ее похищении девушки в дежурную часть сообщил ее брат, проинформировала сегодня пресс-служба МВД Ингушетии. "Автомобиль был задержан на автодороге сообщением с.п. Сагопши – с.п. Гейрбек-Юрт. Похищенную девушку полицейские опросили и передали родственникам", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным МВД, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Молодой человек похитил девушку, чтобы жениться на ней, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии сообщает РИА "Новости".
Комментариев представителей подозреваемого и родственников девушки по поводу произошедшего пока не поступало.

Напомним, что ранее парламент республики подготовил и 26 апреля 2017 года внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за похищение невесты. Эту инициативу раскритиковал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. За похищение человека уже есть уголовная ответственность, пояснил он.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?".

Примечание:

"ЕСПЧ присудил компенсацию похищенной в Ингушетии невесте", "Следователи отказались обвинить жителя Ингушетии в похищении невесты", "Спикер парламента Ингушетии предложил сажать на три года похитителей невест".

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