Режим ЧС введен под Астраханью из-за аварийных мостов

14 декабря 2018, 15:02

Движение по трем мостам в Красноярском районе Астраханской области запрещено из-за их аварийного состояния, но строительство объездных путей еще не начато. Местные жители рассказали, что вынуждены пользоваться мостами, ездит по ним и школьный автобус.

Режим чрезвычайной ситуации действует в Красноярском районе Астраханской области с сегодняшнего дня. Причиной стало закрытие движения по аварийным мостам через ерики Алагарка, Большой и Малый Кажгир на региональной трассе между Сеитовкой, Ватажным и границей Казахстана, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" специалист областного управления по капитальному строительству Екатерина Соломатина.

По данным организации, в аварийном состоянии находится еще один региональный мост - через реку Хаитка на региональной дороге Буруны-Басы-Кизляр в Наримановском районе. "Специалисты рекомендуют закрыть мост для движения автотранспорта и пешеходов до устранения выявленных дефектов", - сообщила Екатерина Соломатина. Кроме того, готовится закрытие пешеходных частей на мостах через реку Подстепку в Икрянинском районе и реку Кигач в Камызякском районе, добавили в региональном управлении по капитальному строительству.

Пути в объезд аварийных мостов не построены

Соломатина отметила, что управление активно готовится к строительству временных объездных путей. "На данный момент уже разработана проектно-сметная документация объездов. Согласно проектам, вдоль мостов будут обустроены насыпи с твердым покрытием и водопропускающими трубами. После заключения контракта дорожники выйдут на их обустройство", - сказала Соломатина. По ее словам, плановое окончание работ намечено на первый квартал 2019 года. Параллельно управление готовит реконструкцию трех аварийных мостов.

Глава расположенного в зоне ЧС Джанайского сельского поселения Сагид Джуманов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был проинформирован о введении режима ЧС только сегодня. "Тяжелая техника по аварийным мостам не ездит. Строится объездная дорога. Через ерики будут дамбы делать. Объезд будет недалеко – всего десять километров лишних", - сообщил он.

Местные жители продолжают ездить по аварийным мостам

По словам Джуманова, по мосту продолжают ездить легковые автомобили. "Сейчас рабочие "Газпрома" (ООО "Газпром добыча Астрахань". - Прим. "Кавказского узла") на своих автомобилях подъезжают к мосту, переходят его пешком, и там их ждут автобусы – едут на работу. Но легковые автомобили местных жителей спокойно проезжают по мосту", - сказал Сагид Джуманов.

То, что движение по мостам не перекрыто, подтвердил и Аркадий Чунихин, владелец дачного участка в окрестностях села Степного. "Да, мосты через эти ерики аварийные, давно их менять надо. Но сейчас никто там не препятствует движению по мостам. Я спокойно на своей "Ниве" проезжаю. Дамбы на объездной дороге пока не готовы. По крайней мере, я их не видел. Если запретят сейчас всем по этим мостам ездить, а дамбы не успеют сделать - ну, я не знаю, поселок Степной точно будет от мира отрезан. Все необходимое вертолетами, что ли, будут доставлять", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы беспрепятственно проезжаем по этим (аварийным мостам), без проблем. И детей на желтом автобусе в школу в Джанай возят, и за продуктами, и за медикаментами ездим в другие села. У нас нет ни аптеки, ни магазина. О ЧС мы знаем. Как будем жить, если мосты совсем перекроют, а временные на объездной дороге не введут – не знаю", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" специалист Степновского сельского совета Жанара Абдирова. Она сообщила, что в селе Степное проживают около 130 человек.

Однако специалист областного управления по капитальному строительству Екатерина Соломатина утверждает, что проезд по всем трем аварийным мостам запрещен. "Там запрещающие знаки стоят. Если местные жители проезжают по этим мостам, то они грубо нарушают правила дорожного движения. Пока нет объездной дороги, региональные власти обязали сельские советы привести в порядок муниципальные дороги, которые идут в объезд региональной трассы. Так что этот вопрос сейчас в их ведении", - пояснила Соломатина.

Специалист администрации Ватажного сельского совета Екатерина Козлятникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители села не пострадают от режима ЧС. "Через нас проходит федеральная трасса Красный Яр – граница Казахстана. Региональная же трасса через Сеитовку для нас второстепенна, так что никаких неудобств от ЧС жители нашего села не испытают", - заявила она.