Сотрудник полиции. Фото Влада Александрова, Юга.ру

14 декабря 2018, 15:16

Житель Анапы обвинен в стрельбе по полицейским

Следователи предъявили обвинение жителю Анапы, который стрелял по полицейским и удерживал в заложниках двух своих знакомых, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 11 декабря. Мужчина в нетрезвом состоянии забаррикадировался в помещении летней кухни во дворе частного дома и выстрелил один раз. Когда на вызов его бывшей супруги приехала полиция, он открыл хаотичную стрельбу, после чего сбежал к своим знакомым и, угрожая оружием, удерживал их в доме до утра следующего дня, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

"Впоследствии сотрудниками правоохранительных органов мужчина был обезврежен и задержан. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции (ч.1 ст.318 УК РФ) и незаконном лишении свободы двух жителей станицы Гостагаевской (п."г", "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ), проинформировал Следком.

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 29 ноября неизвестный открыл стрельбу по росгвардейцам, ранил силовиков и был убит ответным огнем. 2 декабря следователи сообщили, что личность стрелявшего установлена - им оказался 36-летний мужчина, проживавший в Краснодаре.

Примечание:

"Один из раненных в Краснодаре росгвардейцев выписан из больницы", "Два человека ранены в конфликте со стрельбой в волгоградском кафе", "Видео со стрельбой на свадьбе в Адыгее вызвало резонанс в соцсети".

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