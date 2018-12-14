Всплеск заболеваемости корью зафиксирован на Кубани

14 декабря 2018, 07:31

С 1 января по 13 декабря корь выявлена у 57 человек в Краснодарском крае, в том числе у 27 детей, сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, никто из 57 заболевших корью не умер, основное число случае заболевания корью зафиксировано в Сочи и Краснодаре. Специалисты признают всплеск заболеваемости в крае, поскольку за весь 2017 год на Кубани выявлено было два случая кори, а в 2016-м не было ни одного.

Информация о состоянии здоровья заболевших не уточняется.

"Очаговых случаев заболевания нет, все случаи единичные, поскольку у нас достаточно неплохая иммунная прослойка... Профилактическая работа ведется в учебных заведениях и медицинских учреждениях, но случаев объявления карантина по кори не было", - приводит слова начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Сафиет Тешевой "Коммерсант".

По ее словам, почти все заболевшие не были привиты от кори. "Пропаганда отказа от прививок ведет к росту заболеваемости", - пояснила Тешева.

Вакцинация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинации против этого заболевания подлежат дети в возрасте шести лет. Прививка делается бесплатно в поликлинике по месту жительства. В регионе охват населения иммунизацией против кори находится на высоком уровне и составляет более 99 процентов, говорится в сообщении на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

"Кавказский узел" также информировал о вспышке кори в другом регионе на Юге России. Так, 10 ноября стало известно, что Детский республиканский пульмонологический центр и Детская республиканская клиническая больница в Махачкале временно закрыты на карантин в связи с выявлением случаев кори среди пациентов.