Цены на хлеб в Тбилиси выросли второй раз за три месяца

14 декабря 2018, 02:17

Стоимость хлебобулочных изделий в магазинах Тбилиси в последние три дня выросла. Представители пекарен объяснили рост цен на хлеб увеличением закупочных цен на импортную пшеничную муку. Подорожание хлеба очень ощутимо для пенсионеров и семей с низкими доходами, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители столицы Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре жители Тбилиси пожаловались на подорожание хлеба, обусловленное повышением тарифов на газ для предприятий и ростом цен на пшеничную муку. Маленькие пекарни в центре Тбилиси повысили цену на грузинский хлеб с 80 тетри до 1 лари (около 30-38 центов). Местные жители отметили, что даже небольшое повышение "бьет по карману".

Новое подорожание хлебобулочных изделий жители Тбилиси заметили на текущей неделе. Повышение цен на муку за несколько месяцев привело к закрытию нескольких хлебозаводов и мукомольных предприятий, чья выручка оказалась ниже уровня самоокупаемости, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По информации местных импортеров муки, закупочные цены на 50 килограммов муки повысились на 2-3 лари (1,2 - 1,8 долларов). Закупочная цена импортной муки вновь возросла около месяца назад, указал представитель компании "Альфа" корреспонденту "Кавказского узла".

Хлебозавод №4 в августе перестал выпекать крупные партии хлеба для поставок в магазины, так как выручка завода от реализации таких партий перестала покрывать производственные издержки. Чтобы сотрудники хлебозавода не остались без работы и доходов, предприятие теперь выпекает небольшие партии грузинского хлеба, реализуемого на месте.

"В Грузии практикуются нецивилизованные методы торговли. Появились такие понятия как кешбэк и торговая активность, у нас стали забирать 12% от доходов. На фоне подорожания муки и газа стало тяжело работать, завод перестал самоокупаться", - сказал сотрудник хлебозавода Малхаз Долидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Цены на хлебобулочные изделия в тбилисских магазинах после 10 декабря выросли на 5-15 тетри (1,8 - 5,6 центов). Средняя стоимость целой буханки белого хлеба составляет 90 тетри (33,5 цента), нарезной хлеб продается за 1 лари (37 центов).

"Хлеб Васадзе" два месяца назад повысил стоимость хлеба на 10 тетри (3 цента). Компания планирует новое повышение, но когда это произойдет, пока не решено, сообщил сотрудник Бидзина Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Подорожание муки не затронуло предприятие "Хлеб Кипиани": цены на продукцию не повысились в сентябре и руководство компании не планирует повышать ее. "Мы пока не думали о повышении цен на хлеб: у нас есть свое поле, на котором вы выращиваем [пшеницу]. Хлеб мы производим исключительно из нашей муки, поэтому повышение цен на нее нас не коснулось", - сказал сотрудник компании Александр Кипиани корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Тбилиси, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", настороженно восприняли повышение цен на хлеб, ожидая роста цен на все продукты питания. Повышение цен на продукты ощутимо для всех жителей, поскольку доходы большинства горожан остаются на прежнем уровне.

"Я боюсь, что с подорожанием хлеба повысятся цены на все продукты питания, тем более перед Новым Годом все традиционно дорожает", - сказала пенсионерка Карина корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина сообщила, что после смерти мужа живет одна и вынуждена подрабатывать торговлей на рынке и уборками, так как пенсии не хватает на жизнь.

Стоимость хлеба как основного продукта определяют цены на все продукты питания, указала жительница Тбилиси, мать двоих детей Нино. Женщина выразила опасения, что рост цен продолжится в ближайшем будущем. Перед Новым годом в Тбилиси намерены пересмотреть тарифы на электроэнергию, а в случае утверждения новых тарифов следует ожидать новой волны роста цен, обратила внимание пенсионерка Лили.

Житель Тбилиси Артем сообщил, что он содержит большую семью и "жизнь становится все сложнее" из-за подорожания продуктов питания и необходимых товаров. Будучи самозанятым лицом, он вынужден работать больше часов в сутки, чтобы достаток семьи оставался приблизительно на прежнем уровне.

"Кавказский узел" писал, что правительство Грузии запретило транспортировку пшеницы или муки автотранспортом 15 сентября, оставив возможность экспорта и импорта зерна только посредством железнодорожного и морского транспорта. Однако позже этот запрет отложили до 1 октября. 17 сентября более 300 водителей большегрузов провел акцию протеста в пригороде Тбилиси Лило, требуя снять запрет.