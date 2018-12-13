Адвокат рассказал о выявленных прокуратурой нарушениях по делу Мамаева

13 декабря 2018, 22:19

Прокурорская проверка подтвердила мнение защиты о неэффективности расследования дела полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил адвокат Игорь Бушманов. Он увидел в результатах проведенных экспертиз основания для снятия с футболистов обвинения в хулиганстве.

Как сообщал "Кавказский узел", Мамаев и Кокорин арестованы до 8 февраля.

8 октября в Москве во время драки с участием Мамаева и нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Мамаев перечислил потерпевшему Соловчуку деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщил адвокат футболиста 22 ноября. Против футболистов возбуждены дела по статьям "Побои" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Назначенные экспертизы по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина завершены, и все они говорят в пользу обвиняемых, заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов. "Что касается потерпевших, у одного вообще повреждений не обнаружили, у двух других — легкий вред здоровью. Каких-то тяжелых последствий не было зафиксировано вообще", - процитировал адвоката на своем сайте телеканал "360".

Бушманов выразил надежду на то, что после этого уголовное дело о хулиганстве будет прекращено, в связи с чем исчезнут и основания для содержания футболистов под стражей.

По его словам, Генпрокуратура России недовольна работой следствия. "Прокуратура установила факты нарушения расследования в связи с тем, что дело расследуется неэффективно, следствие своевременно не проводит необходимые действия и не принимает окончательного решения. Рассчитываем, что апелляционная инстанция все это учтет и примет более взвешенное решение относительно меры пресечения", — сказал адвокат. Он отметил, что апелляция на решение об аресте Кокорина и Мамаева будет рассмотрена в Мосгорсуде 17 декабря, и если заседание завершится успешно, то футболисты вернутся домой до Нового года, передает телекомпания.

Проверка, проведенная прокуратурой, была инициирована защитой, сообщил Игорь Бушманов. В своем обращении в надзорное ведомство адвокат заявил о волоките, которая привела к искусственному затягиванию ареста, информировал ТАСС.

Клуб "Краснодар" ранее заявил о возможном расторжении контракта с Мамаевым, обратившись с соответствующим заявлением в Российский футбольный союз. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы отметили, что предложение уволить футболиста является законным.

На сайтах Генпрокуратуры России и прокуратуры Москвы к 22:10 мск 13 декабря нет информации о проведенной проверке работы следствия по делу Кокорина и Мамаева.