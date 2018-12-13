Суд на Ставрополье отказал защите Гулиева в вызове оперативника

13 декабря 2018, 19:28

Суд по делу гражданина Азербайджана Мехмана Гулиева в Ставропольском крае отказался вызвать на допрос силовика, который подбросил, по версии защиты, наркотики и оружие обвиняемому. Дипломаты занимаются делом Гулиева, заявил представитель МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Азербайджана Мехман Гулиев обвинил ставропольских силовиков в пытках. Дело Гулиева, обвиненного в незаконном обороте наркотиков и боеприпасов, рассматривает городской суд Георгиевска на Ставрополье. По словам брата обвиняемого, дело было сфабриковано с целью отобрать у Мехмана Гулиева бизнес по торговле меховыми изделиями, при этом силовики применили к нему пытки током.

В суде Мехман Гулиев общается с участниками процесса через переводчика. По словам адвоката Алауди Мусаева, Мехман, плохо владеющий русским языком, под пытками подписал после задержания объяснение, составленное на русском языке. Факт пыток подтвержден результатами медосвидетельствования, проведенного вскоре после задержания. Консулы ни разу не присутствовали на заседаниях суда: по словам брата Гулиева, дипломаты не заинтересовались делом, заявив, что не могут вникать в проблемы каждого живущего в России азербайджанца.

Рассмотрение уголовного дела Мехмана Гулиева продолжилось сегодня в горсуде Георгиевска. На сегодняшнем заседании должны были начаться прения сторон, однако защита заявила ряд ходатайств и суд так и не успел перейти к прениям, сообщил адвокат подсудимого Алауди Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Гулиева ходатайствовал о вызове на допрос человека, который, согласно версии защиты, подбросил подсудимому наркотики и оружие. По словам Мусаева, 22 ноября защита направила в 55-е отделение Военного следственного комитета Пятигорска сообщение о преступлении в отношении Мехмана Гулиева, заявив о сбыте ему наркотических средств против его воли.

По информации адвоката, сбыт наркотиков Гулиеву осуществил оперативник одной из силовых структур, который с разрешения следователя пришел к подсудимому в ИВС МВД Георгиевска вскоре после задержания. Сам Гулиев узнал в оперативнике мужчину, который ранее его избил и подбросил оружие и наркотики.

К сообщению о преступлении были приложены SMS-сообщения, поступившие брату Мехмана Гулиева Расиму. Согласно этим сообщениям, оперативник представлялся Гулиеву не своим именем, в связи с чем его не смогли разыскать для дачи показаний, хотя подлинную фамилию этого человека знают и гособвинитель, и судья, и следователь. В SMS приводилась настоящая фамилия силовика и утверждалось, что он переведен из Ставропольского края в Москву.

"Важно: в сообщениях говорилось, что судья хочет закончить процесс без допроса [этого оперативника]", - подчеркнул Мусаев. В суде он заявил ходатайство о приобщении к делу сообщения о преступлении и SMS-сообщений, и судья удовлетворила это ходатайство. Следом Мусаев ходатайствовал о вызове оперативника, чьи данные приводились в SMS, в суд, но судья это ходатайство отклонила.

"В суде я заявил, что вот уже два года полиция, следователи и сотрудники ФСБ разбираются, кем является человек, который подбросил наркотики. Сегодня он установлен. Я попросил направить запрос для выяснения, есть ли такой сотрудник, и если да, то пригласить его на допрос, но судья отказывает. Можно ли решить судьбу моего доверителя, вынести итоговое решение, не выясняя, приобрел ли Гулиев наркотики или ему их подбросили?", - возмутился адвокат Мусаев.

Защита воспринимает отказ суда удовлетворить ходатайство как желание завершить рассмотрение уголовного дела без вызова оперативника в суд. После разрешения этого ходатайства защита заявила отвод судье, но получила отказ.

"Вернувшись из совещательной комнаты, судья сказала: "Заканчиваем судебное следствие, слово для выступления в прениях сторон предоставляется прокурору"", - сообщил Мусаев. Защита повторно заявила отвод судье и получила отказ, после чего заседание было окончено.

Следующее заседание по делу Гулиева назначено на 21 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда. Как указал Алауди Мусаев, на этом заседании начнутся прения сторон.

"Защита намерена добиваться оправдательного приговора и привлечения к уголовной ответственности виновных, независимо от того, какие должности они занимают", - подчеркнул Мусаев.

По словам адвоката, Мехман Гулиев содержится в СИЗО и не жалуется на физическое состояние, но переживает из-за утраты бизнеса, который кормил его семью. "Бизнес полностью уничтожен, магазины закрыты. Это было сделано в пользу конкурента Гулиева, который в данный момент является монополистом на рынке шуб в Ставропольском крае. Все приобретенные Гулиевым шубы изъяты", - пояснил адвокат.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей силовых структур и других участников процесса относительно заявления защиты Гулиева.

Юристы: МИД Азербайджана обязан помочь Гулиеву

Азербайджанское консульство в Москве и в целом посольство Азербайджана в России обязаны оказывать помощь гражданам страны, которые находятся в России и нуждаются в помощи, указал юрист, член Национального совета демократических сил Азербайджана Намизад Сафаров.

"Обеспечение прав граждан, согласно статье 12 Конституции Азербайджана, является высшей целью государства. Это накладывает обязательство на государство и по защите интересов граждан Азербайджана за рубежом посредством консульской службы", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Если Мехман Гулиев будет приговорен к лишению свободы, власти Азербайджана могут обратиться к российским властям и попросить о передаче Гулиева для отбывания наказания на родине, поскольку между странами действует договор о взаимной правовой помощи.

Консульства Азербайджана действуют в трех городах России - в Москве как консульский отдел посольства страны в России, а также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Консульский отдел в Москве, расположенный территориально ближе всего к Ставропольскому краю, был обязан оказать Мехману Гулиеву необходимую правовую помощь, подтвердил юрист, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли.

"Консульства для того и создаются, чтобы оказывать правовую помощь гражданам страны. То, что судебный процесс проходит на значительном расстоянии от консульства, не может быть основанием для того, чтобы не заниматься вопросом защиты прав Мехмана Гулиева. Если есть жалоба на пытки, консульство могло хотя бы обратиться в центральные структуры правоохранительных органов России и к омбудсмену с требованием расследования жалобы о пытках. Если сотрудники консульства физически не могут участвовать в судебных процессах, они должны регулярно поддерживать контакты с адвокатом, интересоваться ходом судебного следствия и в случае новых жалоб на бесчеловечное обращение направлять запросы в вышестоящие органы", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, правовым основанием для запросов консульской службы может служить Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 года. В случае вынесения обвинительного приговора Баку может обратиться к властям России с просьбой об экстрадиции Гулиева для отбывания наказания в Азербайджане - между Россией и Азербайджаном действует соответствующий договор о передаче осужденных, заключенный 26 мая 1994 года, пояснил Мамедли.

Юрист добавил, что защита Гулиева при наличии обоснованных фактов может ставить вопрос о дискриминации Гулиева по национальному признаку, что запрещено Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и в перспективе обратиться с жалобой в ЕСПЧ.

Брат подсудимого Расим Гулиев ранее обратил внимание на тот факт, что оба следователя по делу его брата были армянами по национальности. "Проблема Нагорного Карабаха сказывается на взаимоотношениях между живущими в России армянами и азербайджанцами. Я предполагаю, что дело Мехмана было поручено следователю-армянину в расчете, что он не будет глубоко вникать в детали, вызывающие сомнения в виновности подозреваемого-азербайджанца. Но первый следователь оказался человеком ответственным и вдумчивым, поэтому дело передали другому следователю, тоже армянину", - сказал Расим Гулиев "Кавказскому узлу".

Утверждения, что посольство Азербайджана в России не занималось делом Мехмана Гулиева, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе МИД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".

"Наше посольство в Москве с самого начала активно занималось делом гражданина Мехмана Гулиева", - сказал представитель МИД Азербайджана. Сотрудник ведомства воздержался от комментариев по существу уголовного дела, сославшись на то, что в настоящее время дело находится на рассмотрение суда.