Арестован подозреваемый в убийстве дагестанского росгвардейца

13 декабря 2018, 18:14

Суд постановил взять под стражу до 20 декабря чемпиона мира по боевому самбо Шахбана Мачиева, подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии в махачкалинском клубе.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября сотрудник Росгвардии был убит при перестрелке, после того как вмешался в конфликт между посетителями в махачкалинском клубе Best. По подозрению в убийстве силовика в федеральный розыск объявлен житель села Балахани Унцукульского района Хаскил Якубов. При обыске у него было найдено огнестрельное оружие.

По данным источников, в конфликте с сотрудником Росгвардии, помимо чемпиона мира по рукопашному бою Хаскила Якубова, участвовал его брат, чемпион мира по боевому самбо Магомед, и еще один чемпион мира по боевому самбо Шахбан Мачиев. При этом Мачиев был ранен, сообщается в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

12 декабря Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать 33-летнего Шабана (так его имя приводится пресс-службой суда. - Прим. "Кавказского узла") Мачиева до 20 декабря включительно, то есть на десять дней. "В случае предъявления обвинения Мачиеву Шабану Магомедовичу до 20 декабря 2018 года данную меру пресечения считать избранной на два месяца, то есть до 10 февраля 2019 года включительно", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

После инцидента Мачиева госпитализировали в тяжелом состоянии, а когда его состояние улучшилось, то задержали как подозреваемого. При этом Мачиев отказался признать свою причастность к убийству Рамазанова, сообщил сегодня "Черновик".

Комментариями Мачиева или его представителей "Кавказский узел" не располагает.