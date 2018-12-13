Виктор Тимофеев. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" http://vtimofeev.ru/2018/05/viktor-timofeev-ya-obychno-delom-zhivu-vse-propuskayu-cherez-sebya/

13 декабря 2018, 16:41

Вице-спикер гордумы Краснодара лишен полномочий

Депутаты городской думы Краснодара решили отстранить от должности первого вице-спикера Виктора Тимофеева. Он признал, что внес ошибочные сведения в налоговую декларацию.

Как сообщал "Кавказский узел", вопрос о досрочном сложении полномочий первым вице-спикером Виктором Тимофеевым был поднят из-за несовпадений данных в его налоговой декларации за 2017 год с реальными данными о доходах и имуществе.

На сегодняшнем заседании городского парламента было принято решение не только прекратить полномочия Тимофеева, но и вообще ликвидировать должность первого заместителя председателя гордумы, сообщили "Кубанские новости".

В обращении, которое зачитала на заседании председатель гордумы Вера Галушко, Тимофеев назвал решение о прекращении полномочий справедливым. Он признал, что допустил нарушение, заполняя декларацию, но отметил, что это было сделано ненамеренно, информировало KrasnodarMedia.

На сайте администрации  гордумы Краснодара к 16.40 мск 13 декабря нет информации о досрочном лишении Тимофеева полномочий.

Виктор Тимофеев избран депутатом городской думы Краснодара от партии "Единая Россия" еще в 2005 году, а затем переизбирался в 2010 и 2015 годах. Являясь первым заместителем председателя думы, он также возглавлял комитет по собственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности.

Отметим, что в марте краснодарская гордума досрочно прекратила полномочия депутатов Георгия Стрельникова и Сергея Суслова из-за выявленных фактов предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы.

Примечание:

"Замначальника Кизлярского районного отделения энергосбыта осужден за мошенничество", "Директор фирмы в Дагестане заподозрен в неуплате 300 тысяч рублей налога", "Предприниматель в Махачкале обвинен в неуплате налогов более чем на 54 млн рублей".

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