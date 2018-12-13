Коммунальщик обвинен в халатности после гибели ребенка в Сочи

13 декабря 2018, 16:26

Сотруднику муниципального предприятия "Водосток" в Сочи предъявлено обвинение в халатности, которая привела к смерти мальчика после августовского ливня, сообщило сегодня следствие.

"Кавказский узел" сообщал, что 3 августа в Сочи семилетний мальчик упал в открытую ливневую канализацию и утонул. Владелец гостевого дома, близ которого произошло несчастье, был обвинен в причинении смерти по неосторожности, но он выплатил родителям ребенка 150 тысяч рублей, и дело закрыли в связи с примирением сторон. 20 ноября еще одного человека, сотрудника муниципального предприятия "Водосток", заподозрили в халатности.

Ребенок не смог спастись, поскольку открытую ливневую канализацию хозяин расположенного рядом дома по улице Октябрьской частично перекрыл бетонной плитой, оборудовав таким образом въезд для автотранспорта в свой дом. Если бы сток был действительно открыт, мальчика можно было бы спасти, сказали "Кавказскому узлу" местные жители. Чиновники назвали произошедшее "несчастным случаем".

Канализация, в которую провалился ребенок, закреплена за МУП Сочи "Водосток", однако ее исправность сотрудниками организации не проверялась с августа 2017 по август 2018 года, утверждают следователи. "Сотрудниками МУП "Водосток" нарушения в виде отсутствия ограждения и решетки выявлены не были, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился", - говорится в сообщении.

Следствие сочло причиной гибели ребенка ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации, ему предъявлено обвинение в халатности. В рамках расследования проводится строительно-техническая экспертиза, ее результатов пока нет, сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Краснодарскому краю. Максимальное наказание по предъявленной инженеру ч.2 ст. 239 УК России составляет пять лет заключения.

Комментариями от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия "Кавказский узел" не располагает. На сайте сочинского МУП "Водосток", по состоянию на 16.25 мск 13 декабря, также нет комментариев относительно предъявленного сотруднику предприятия обвинения.

МУП "Водосток" обслуживает муниципальные сети ливневой канализации общей протяженностью более 850 тысяч метров. Ежегодно сочинская ливневка отводит три тысячи кубометров поверхностных сточных вод, говорится на сайте организации.

Отметим, что в декабре жители всех районов Сочи пожаловались "Кавказскому узлу" на плачевное состояние ливневых стоков. Это приводит к частым подтоплениям города, не исключено и повторение трагического случая с гибелью мальчика, отметили сочинцы. Многие ливневые стоки в городе пришли в негодность, требуют чистки и реконструкции, подтвердил руководитель МУП "Водосток" Владимир Нестеренко.