Суд в Астрахани отказался заменить наказание имаму Велитову

13 декабря 2018, 14:26

Астраханский облсуд сегодня не удовлетворил жалобу имама Махмуда Велитова на отказ районного суда заменить штрафом неотбытую часть наказания.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября Трусовский райсуд Астрахани отклонил ходатайство имама Махмуда Велитова, который просил заменить штрафом неотбытую часть наказания.

В апреле 2017 года Велитов был осужден на три года лишения свободы за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве. По данным следствия, Гаппаев являлся членом запрещенной в России судом террористической организации "Хизб ут-Тахрир". По словам имама, он не знал, что Гаппаев считался террористом, но суд решил, что имам в своей проповеди оправдывал терроризм. Правозащитный центр "Мемориал" признал Велитова политзаключенным.

Астраханский облсуд сегодня оставил в силе решение Трусовского райсуда отказать Велитову в просьбе заменить штрафом неотбытую части наказания, сообщает "Интерфакс-Юг".

"Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, суд решил постановление Трусовского районного суда Астрахани оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - цитирует агентство судью Елену Подопригору.

Адвокат Велитова Дагир Хасавов сообщил, что намерен обжаловать это решение. "Я все это отправлю в Европейский суд, думаю, что рассмотрение будет ускоренным с учётом состояния здоровья Велитова. После встречи со своим подзащитным примем решение либо повторно подать ходатайство о замене оставшегося срока наказания на более мягкое, либо подать ходатайство об условно-досрочном освобождении", - приводит его слова агентство.

Заседание по делу Велитова было назначено на сегодня на 09.00 мск, информирует сайт областного суда.

Напомним, что 29 августа стало известно о госпитализации Велитова в больницу при исправительной колонии. 6 сентября ФСИН сообщила, что Велитова перевели в больницу Астрахани для планового обследования, и врачи назвали его состояние стабильным. 10 сентября Велитова вновь поместили в больницу при исправительном учреждении. 19 сентября Велитов был переведен в колонию с дополнительными условиями для маломобильных людей. Защита сравнила его перевод в другую колонию с пытками, выразив опасения, что он осложнит для имама УДО.