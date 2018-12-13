Журналисты сочли возможным укрепление политических позиций Кочаряна после выборов

13 декабря 2018, 06:25

Арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, может помочь ему сформировать свою политическую силу после провала на парламентских выборах прежней власти, считает политолог Грант Микаэлян. Кочарян ничего не пожалеет для восстановления своей репутации и любые промахи в политике нынешней власти будет использовать для укрепления своих позиций, полагают журналисты Наира Айрумян и Айк Халатян.

Как информировал "Кавказский узел", Кочарян был арестован 27 июля по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном в 2008 году акции протеста в Ереване, когда погибли десятки человек и более 250 получили ранения. 13 августа апелляционный суд освободил его из-под стражи, но затем это решение отменила кассация. 7 декабря суд постановил арестовать Кочаряна. Политик считает, что решение о его аресте принято под давлением премьер-министра страны Никола Пашиняна. 11 декабря около ста сторонников Кочаряна на площади Республики в Ереване потребовали освободить его из-под стражи.

Кочарян, находясь на посту президента, 1 марта 2008 года ввел 20-дневное чрезвычайное положение в стране и запретил проведение демонстраций, обязав СМИ публиковать сообщения только из официальных источников, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Бунт в Армении". Уголовное разбирательство по "делу 1 марта" было начато лишь после прихода к власти лидера оппозиции Пашиняна.

Арест Кочаряна расценен как попытка запугать противников Пашиняна перед выборами

Решение об аресте Кочаряна, которое было принято в последние часы предвыборной агитации 7 декабря, во многих кругах расценено как косвенное средство запугивания части общества, склонной не голосовать за партию Никола Пашиняна, считает редактор русской службы издания «Лрагир» Наира Айрумян.

По результатам парламентских выборов, состоявшихся в Армении 9 декабря, в Национальное собрание прошли блок "Мой шаг" и партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". Наблюдатели констатировали, что нарушения на выборах в парламент Армении имелись, но не носили массового характера. Выборы признали США и Евросоюз, с итогами голосования согласились и проигравшие партии.

Акция в поддержку Кочаряна 11 декабря стала первым мероприятием, в ходе которого сторонники прежнего режима в Армении открыто выразили свою позицию, полагает редактор.

По ее словам, пока не ясно, ограничатся ли сторонники Кочаряна мирными митингами или дело дойдет до конфронтации.

"Очевидно одно — вряд ли уязвленный до глубины души Кочарян будет молчать, он не пожалеет ничего, чтобы восстановить свое реноме. И нынешней власти, которая, возможно, сочла, что выкинула всех противников на свалку истории, придется считаться с наличием политических оппонентов. В противном случае, если недовольные и не поддающиеся харизме нынешнего руководства будут игнорироваться, картинка получится искаженной", - сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Кочарян всю свою карьеру работал без собственной партии, в связи с чем трудно назвать его союзников в парламенте, считает она.

Хотя партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна называют проектом Роберта Кочаряна, по мнению Айрумян, вряд ли ее можно называть его союзником в парламенте, поскольку эта партия не декларирует идеологическую платформу, избегает называть себя даже оппозицией.

«Есть еще один вопрос — каковы отношения Кочаряна и РПА? В политической аналитике они автоматически идентифицируются [союзниками], но вряд ли РПА можно было назвать «союзником» Кочаряна в прошлом парламенте, скорее, конкурентом. Есть подозрение, что Кочарян и впредь останется «волком-одиночкой», который прибегает для своей защиты и нападения к неполитическим методам и которому союзники в парламенте только в тягость», - полагает Айрумян.

Кочарян может отнять голоса у РПА и АРФ «Дашнакцутюн»

По итогам парламентских выборов, с одной стороны, в парламенте больше не осталось тех, кто мог бы критиковать арест Кочаряна, в том числе, "Процветающая Армения", тогда как, с другой стороны, ослабление Республиканской партии Армении и АРФ "Дашнакцутюн" расчищает поле для возможной политической силы, которую планирует создать Кочарян, считает научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаэлян.

Кочарян еще не стал полноценным оппонентом Пашиняну, считает он. «До своего ареста Кочарян был критиком Пашиняна, своеобразным оппозиционным публицистом и не более. Но, возможно, он окажется в состоянии сформировать политическую силу, и арест этому может не только не помешать, но и помочь», - сказал Микаэлян "Кавказскому узлу".

В парламенте, по его мнению, прямых союзников у Кочаряна не было, там были силы, с которыми он мог сотрудничать, но сейчас таких сил там не осталось, и это лучше для второго президента страны.

Внепарламентская деятельность Кочаряна будет облегчена, поскольку он сможет попытаться отнять голоса у РПА и АРФ «Дашнакцутюн», полагает Микаэлян. «Речь тут не идет о мобилизации людей на этом этапе. Согласно опросу, проведенному в октябре Социологической ассоциацией ASA, 15% опрошенных «хорошо» относятся к Роберту Кочаряну и 85% - «плохо». Но Кочарян может попытаться из этих 15% взять максимум, то есть выжать оттуда процентов 10», - отметил политолог.

Кроме этого, по его словам, создание политической силы требует кадров, денег, организационной работы и уже после этого встанет вопрос о народной поддержке.

Промахи премьера помогут второму президенту Армении усилить позиции

У Никола Пашиняна сейчас конституционное большинство в парламенте, и он может менять любой закон, что позволит ему применить обещанное его командой переходное правосудие с очищением судебной системы, что может негативно отразиться на Роберте Кочаряне, считает журналист Айк Халатян.

Однако Кочарян, который прямо себя позиционировал как противник Пашиняна, может суметь воспользоваться промахами в работе премьера, полностью взявшего на себя ответственность за страну после выборов, отметил он.

«Поэтому в случае отсутствия социально-экономического прогресса или неудачи во внешней политике, а они не исключены, так же, как не исключено ухудшение ситуации в социально-экономической сфере в случае плохой работы или осуществления болезненных реформ, у Кочаряна появится шанс разыграть карту о том, что при нем уровень жизни поднимался, был двузначный экономический рост, внешний долг страны снижался, был самым минимальным», - сказал "Кавказскому узлу" Халатян.

По его мнению, это может создать стартовую площадку для дальнейшего укрепления политики Кочаряна, а также для агитации против Пашиняна.

Гагик Царукян ведет свою игру и его нельзя рассматривать как человека Кочаряна, несмотря на то, что в свое время он свою партию «Процветающая Армения» создал именно по указанию Роберта Кочаряна, считает журналист. Сравнительно более открыто, по его словам, свою поддержку Кочаряну выражала АРФ «Дашнакцутюн», но и те не рискнули до конца защитить его, к тому же у АРФД и так было минимальное влияние в парламенте, а теперь она вовсе не прошла в Народное собрание.

«Решение об аресте Кочаряна критиковала Республиканская партия Армении, но тут надо помнить, какие дискуссии происходили между Кочаряном и представителями РПА. Надо помнить о том, что в свое время связанные с РПА... СМИ ненавязчиво вводили в общественное сознание мысль о том, что за «1 марта» ответственность несет Кочарян, а Серж Саргсян и его партия тут вообще не причем. Поэтому тут сложная ситуация. Да, они критикуют арест Кочаряна, потому что, вероятно, они расценивают это как угрозу лично себе, если пойдут аресты старой власти, ну и используют это, как аргумент в информационной войне против Пашиняна», - полагает Халатян.

На тематической странице "Кавказского узла" "Выборы в парламент Пашиняна" публикуются новости о внеочередных парламентских выборах в Армении. Биографии Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна размещены в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".