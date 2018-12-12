Саакашвили призвал к протестам в день инаугурации Зурабишвили

12 декабря 2018, 15:38

Михаил Саакашвили призвал граждан Грузии выйти на акции протеста 16 декабря - в день инаугурации нового президента Саломе Зурабишвили. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" сочли слова Саакашвили призывами к дестабилизации и напомнили, что он потерял гражданство Грузии, а вместе с ним и право участвовать во внутренней политике страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября по итогам второго тура выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набрала 59,52% голосов, а ее оппонент, представитель "Единого национального движения" Григол Вашадзе - 40,48% голосов. Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили. В день голосования оппозиция заявила о масштабных нарушениях на выборах, в том числе о подкупе избирателей на участках по всей Грузии. При этом 1 декабря Григол Вашадзе заверил, что альянс "Сила в единстве" не намерен устраивать революцию из-за несогласия с результатом выборов.

Третий президент Грузии и лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили 10 декабря во время прямого эфира в социальной сети Facebook призвал к мобилизации активистов и сторонников оппозиции на акциях 16 декабря - в день инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили. Акции будут проведены в Телави (регион Кахети), где Зурабишвили принесет присягу, и еще в нескольких местах, которые пока не разглашаются. Акция в Телави будет проведена для того, чтобы "мир услышал протест", заявил Михаил Саакашвили.

Григол Вашадзе выиграл президентские выборы, но власти "украли голоса", заявил он в ходе прямого эфира. "Мы выиграли эти выборы, и они (власти, - прим. "Кавказского узла") сказали, что это не важно. В мире теоретически невозможно, чтобы во втором туре выборов правящая партия получила в два раза больше голосов, чем в первом", - заявил Михаил Саакашвили.

Он призвал активистов и сторонников оппозиции к борьбе, а также реагировать на любую несправедливость, в том числе и на нападения на сторонников оппозиции, и предложил с этой целью создать группы реагирования в составе пяти - десяти человек.

"Кавказский узел" сообщал, что оппозиция Грузии перешла на чрезвычайный режим работы из-за нападений на своих сторонников. Об этом заявил 1 декабря на брифинге председатель избирательного штаба Григола Вашадзе Георгий Вашадзе. Альянс "Сила в единстве" также потребовал от "Грузинской мечты" усмирить своих сторонников и объявил о создании "горячей" линии для фиксации подобных инцидентов.

При смене власти в Грузии эти президентские выборы будут признаны недействительными, и Саломе Зурабишвили, занявшая этот пост с "полным игнорированием воли народа", покинет его, заявил Михаил Саакашвили.

Также он грубо охарактеризовал Саломе Зурабишвили, сравнив ее с куклой. Говоря о проведенных выборах, Саакашвили указал, что оппозиция была не готова к быстрому реагированию на масштабные фальсификации.

Оппозиция выступает с противоречивыми заявлениями



Отметим, что после выборов внутри "Единого национального движения" звучали разнонаправленные мнения относительно признания выборов.

Речь Саакашвили не содержит "ничего нового и экстраординарного", он повторил то, о чем давно говорят лидеры оппозиции - нельзя не реагировать на "украденные выборы", искать правовые пути и проводить мирные акции протеста, прокомментировала заявление Саакашвили депутат парламента от "Eдиного национального движения" Тинатин Бокучава.

"Саломе Зурабишвили - действительно номинальный президент, у которого нет никаких полномочий, ноль независимости и который служит только интересам Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", - прим. "Кавказского узла"), а не интересам народа. В первую очередь потому, что именно Иванишвили посадил ее в кресло президента", - сказала она 11 декабря в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Ранее, 2 декабря, на акции оппозиции, проведенной в Тбилиси, депутат парламента, представитель политсовета партии "Eдиное национальное движение" Саломе Самадашвили высказалась против того, чтобы Саломе Зурабишвили называть "нелегитимным президентом" и считать президентом страны Григола Вашадзе.

В своем посте, опубликованном 8 декабря в социальной сети Facebook, Самадашвили высказала мнение о том, что оппозиции нужно широкое объединение, состоящее из политических партий, неправительственных организаций и общественности, чтобы при участии международного сообщества оказывать давление на Бидзину Иванишвили.

"Акция в день инаугурации не должна создавать параллельную реальность", - заявила Самадашвили.

При этом она поддерживает требование о проведении внеочередных выборов в парламент и смены избирательной системы.

Депутаты от правящей партии критикуют выступление Саакашвили

Депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" остро отреагировали на выступление Саакашвили.

Призывами третьего президента должны заинтересоваться правоохранительные органы, считает депутат парламента Леван Гогичаишвили. "Он (Саакашвили, - прим. "Кавказского узла") способен абсолютно на все. Его боятся члены собственной команды", - сказал Леван Гогичаишвили в эфире телекомпании "Имеди".

У "Eдиного национального движения" есть планы по дестабилизации страны, предположил Давид Матикашвили, потребовав, чтобы правоохранительные органы отреагировали на такие призывы. "У них это не получится - все попытки дестабилизации будут пресечены. Лица, выступающие с этими призывами, совершают уголовное преступление", - заявил он в эфире "Имеди" 11 декабря.

Саакашвили - иностранец, отказавшийся от гражданства Грузии в результате получения гражданства Украины, напомнил Акакий Зоидзе. "Какое вообще дело иностранцу до политических процессов внутри Грузии? Он сам отказался от гражданства Грузии, приняв гражданство Украины, и это его выбор. После того как его выдворили с Украины, он старается вернуться во внутриполитические процессы в Грузии", - сказал Зоидзе в эфире "Имеди".

Саакашвили наносит личные оскорбления Зурабишвили - женщине, и это неприемлемо. "Такими словами люди, тем более политики, к друг другу не обращаются, но Саакашвили старается в неприемлемой форме оскорбить другого человека", - сказала Софо Киладзе в эфире "Имеди" (перевод выступлений депутатов в эфире телекомпаний корреспондента "Кавказского узла").