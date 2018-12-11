Зенитная ракета взорвалась на полигоне в Астраханской области

11 декабря 2018, 23:58

В ходе учений на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области одна из ракет взорвалась, не долетев до цели, сообщили источники.

Инцидент произошел во время испытательных стрельб на полигоне.

На полигоне Капустин Яр во время испытаний, проходивших 7 декабря, одна из ракет зенитно-ракетного комплекса "в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе", цитирует сегодня источник в оборонно-промышленном комплексе ТАСС. Источник утверждает, что это была ракета С-350 "Витязь".

С одной из ракет "возникли неполадки, и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели", пишет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, "Интерфакс".

По словам источника, взрыв ракеты не нанес ущерба, пострадавших и разрушений нет. При этом он не уточнил, к какому типу относилась ракета, по одним данным, это зенитно-ракетная система С-300, по другим - оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", пишет издание.

Видео под названием "С-300 упала в Астраханской области" размещено на Youtube сегодня, на 23.40 мск оно набрало 5 696 просмотров.

На записи видно, как ракета поднимается в небо, оставляя за собой клубы дыма, но потом начинает постепенно снижаться и падает на землю, видна яркая вспышка и облако дыма, из которого затем появляются небольшие вспышки, взлетающие в небо. Подлинность видео "Кавказский узел" проверить не может.