Гагиев Аслан Митяевич (Митиаевич)

14 июня 2023, 14:50

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Криминальный авторитет, уроженец Грузии, на счету банды которого, по данным СКР и МВД, более 60 убийств на Кавказе и в Московском регионе. По данным следствия, под управлением Гагиева действовали около полусотни бандитов. Гагиев арестован, вину не признал. Слушания по делу группировки Аслана Гагиева начались 18 февраля 2019 года.

Биография

Сведения о личной жизни Гагиева очень скромны. По паспортным данным, содержащимся в запросе МВД РФ на экстрадицию и ряде других фотокопий документов, Аслан родился 29 января 1971 года в селе Болкви Лагодехского района Грузии (Грузинской ССР).

По другим данным Гагиев родился 5 февраля 1970 года во Владикавказе (Северо-Осетинская АССР, РСФСР). Существуют фотокопии российского и зарубежного паспортов на имя Морозова Сергея Викторовича с такой информацией (скорее всего, эти паспорта подложные ). Под этим именем Гагиев жил и действовал в Европе.

Уголовная кличка – Джако или Джако Кровавый.

Родители Гагиева: Гагиев Мите Исидорович и Кулумбегова Зарета Федоровна .

Разведен, по некоторым свидетельствам, имеет более 20 детей .

В 1988 году Аслан поступил в МИСИ. По его утверждению, закончил вуз в 1994 .

В 1990-91 годах перевез семью из Грузии в Северную Осетию.

Есть информация, что в 1998 году Гагиев окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности "сетевые информационные технологии" .

"Не нужно недооценивать личность и способности самого Гагиева, – говорит один из потерпевших, московский предприниматель Олег Баранов. – Умнейший человек с коммерческой жилкой. Джако сам себя позиционировал исключительно как бизнесмена. Он сам подбирал людей для блока "экономической зачистки" и все время учился премудростям финансового рынка…" .

Рождение банды

По информации ряда источников, банду Гагиев начал сколачивать еще в 2000 году . По другим данным – еще в период учебы в МИСИ, то есть в начале 90-х годов.

"Идея к нему пришла еще в бытность его учебы в МИСИ, – рассказывает давний знакомый Джако. – Там же, проживая в институтском общежитии, он познакомился с Сергеем Бегларяном. Именно в паре с ним и сколотил команду".

По разным подсчетам, уже на начальном этапе, к 2000 году, в группировку Гагиева входило 12–15 человек. Гагиев и Бегларян – во главе, Малыш (Олег Гагиев, однофамилец, сотрудник осетинской контрразведки) – руководитель силового блока банды, расположенного в Северной Осетии .

Бизнес

По показаниям самого Гагиева, после окончания института он работал какое-то время чиновником в московском правительстве, после чего "ушел в бизнес" .

После окончания Ровосибирского государственного технического университета устроился специалистом управления информационной безопасности в инвестиционную компанию "Финпромтраст". В 2001 году Гагиев-Морозов был назначен начальником управления инфобезопасности этой компании.

В 2002 году главарь банды был принят на работу на должность начальника отдела одного из дочерних предприятий Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" (ЦКБ МТ "Рубин"). Основным профилем деятельности Гагиева было внедрение Stealth-технологий и систем трехмерного моделирования. В 2005-м Гагиев-Морозов занял позицию начальника службы информационной безопасности конструкторского бюро.

В начале нулевых Гагиев (под именем Морозова) оказывается одним из акционеров ОАО "Финансовая лизинговая компания" (контрольный пакет акций был у Федерального фонда имущества и правительства Татарстана) .

ФЛК приобретала разные активы, среди которых наиболее известные – немецкие верфи Wadan Yard и судостроительный завод "Океан" на Украине.

Сам Гагиев дал интервью австрийскому изданию Kurier, в котором, в частности, утверждал: "В 2009 году немецкие верфи, принадлежавшие мне на 25%, обанкротились, и против меня и моих обоих партнеров в России завели уголовные дела, одного убили, а я, осознав серьезность проблем, скрылся в Австрии" .

Имя Гагиева/Морозова связывают с семьей экс-чиновника Игоря Юсуфова и криминальным авторитетом Геннадием Петровым (ОПГ Петрова-Малышева) .

Жертвы

На сегодня неизвестно даже приблизительное число жертв банды. Источники называют от 40 до 100, добавляя, как правило, что "это не предел". .

По данным российского следствия, группировка, лидером которой считают Гагиева, несет ответственность за убийства мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева и нескольких высокопоставленных полицейских Северной Осетии, например, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева и начальника первого отдела уголовного розыска МВД Виталия Чельдиева .

Из инкриминируемых или уже доказанных жертв банды – один из ее создателей Сергей Багларян, замдиректора ОАО "Финансовая лизинговая компания" Андрей Бурлаков, следователь Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александр Леонов, заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев.

Жертвой оказался председатель правления столичного банка "Кутузовский" Олег Новосельский, числившийся пропавшим без вести более десяти лет. Были убиты владелец "Содбизнесбанка" и банка "Кредиттраст" Александр Слесарев и члены его семьи, владелец банка "Национальный капитал" Дмитрий Плытник.

В 2012 году на восточной окраине города Алагир в Северной Осетии были убиты предприниматели Таймур Кадзаев и Валерий Лалиев; в городе Владикавказе – владелец сети магазинов "Джунгли" Меладзе.

В январе 2013 года на территории одного из домовладений, расположенного в Истринском районе Московской области, убили участника банды Марата Плиева; в городе Ардоне – Тамерлана Саламова .12 июня 2013 года бандиты расстреляли в столице Северной Осетии предпринимателя Алана Торчинова. На следующий день расстреляли траурную процессию на похоронах Алана Торчинова. Погибли два человека (Аслан Торчинов и Албег Плаев), еще двое (Тамерлан и Асланбек Торчиновы) были ранены .

Конец банды

После убийств Чельдиева, Караева и Пагиева в феврале 2009 года были задержаны три члена банды – бывший сотрудник республиканского УБОПа Роман Каллагов и двое уроженцев Южной Осетии Владимир Остаев и Аслан Алборов.

Остальные члены группировки в марте 2009 года были объявлены в международный розыск. Помимо Олега Гагиева и Джуссоева, это были Иван Багаев, Темур Кудзиев, Инал Зассеев, Гиви Слонов и Мурат Габеев. Последний еще за месяц до объявления в розыск работал помощником прокурора Пригородного района Северной Осетии.

Через две недели Олег Гагиев и Джуссоев были задержаны в Москве при выходе из ресторана. Гагиеву были предъявлены обвинения в совершении ряда убийств, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизме, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, умышленном уничтожении имущества, незаконном приобретении и хранении оружия.

Уголовное дело в отношении Гагиева было выделено в отдельное производство и передано на рассмотрение из Верховного суда Северной Осетии в Северо-Кавказский окружной военный суд в связи с тем, что для потерпевших, свидетелей, их родственников и близких существовала реальная угроза личной безопасности. В феврале коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесла обвинительный вердикт по этому делу. Олег Гагиев был приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в миллион рублей .

Бывший сотрудник милиции Гиви Слонов, бывший заместитель районного прокурора Мурат Габеев, Инал Зассеев, Темур Кудзиев, Иван Багаев и Роберт Багаев сумели скрыться и были объявлены в федеральный и международный розыск. Часть из них была задержана в августе 2014 года, Аслан Гагиев – в январе 2015 в Австрии, Олег Дзарахохов и Иван Багаев – в начале 2015 во Владикавказе и Черногории соответственно, Артур Джиоев – в апреле 2015 в Греции, сотрудники СОБРа ГУ МВД РФ по Московской области Андрей Санкин и Виктор Пронин – в ноябре 2015 года.

2 сентября 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд (дело рассматривалось там, поскольку один из обвиняемых во время совершения преступлений обладал статусом военнослужащего) приговорил шестерых членов банды Гагиева за убийство девяти человек: Олега Хамицева – к пожизненному заключению, Артура Тибилова – к 22 годам, Чермена Сугарова – к 20 годам, Валерия Плиева – к 18 годам, Тамерлана Козырева – к 17 годам и Азамата Сидакова – к 16 годам лишения свободы .

Гагиев был объявлен в международный розыск в 2014 году и в январе 2015 года задержан в Вене . 20 июня 2018 года Аслан Гагиев экстрадирован и доставлен спецконвоем в Москву из Вены .

3 июля следователи главного следственного управления СКР по СКФО предъявили Аслану Гагиеву официальное обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), нескольких входивших в него банд (ст. 209 УК РФ), а также шести умышленных убийств (ст. 105 УК РФ). Аслан Гагиев вину не признал, а от дачи показаний воздержался, пока детально не ознакомится с документами следствия .

1 декабря 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу предъявило Аслану Гагиеву обвинение в окончательной редакции. Ему вменяется организация преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), трех банд (ст.209 УК РФ), шесть убийств (пп."а", "е", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ), а также незаконный оборот оружия (ч.3 ст.222 УК РФ).

Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

А на следующий день по ходатайству Генпрокуратуры было принято решение о передаче уголовного дела 12 участников группы Аслана Гагиева в Московский окружной военный суд. Верховный суд России согласился с доводами о том, что проводить слушание дела в родной для многих участников процесса Северной Осетии небезопасно.

Суды

18 февраля 2019 года в Московском окружном военном суде начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении 12 участников группировки Аслана Гагиева .

24 мая 2021 года Генпрокуратура направила в Верховный суд России просьбу изменить подсудность дела Аслана Гагиева из-за угрозы безопасности участников процесса. Верховный суд передал дело Аслана Гагиева в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. На предварительном слушании в Рстове-на-Дону Аслан Гагиев отказался от рассмотрения дела судом присяжных. 4 октября 2021 года Гагиев на суде не признал вину.

Но через три дня, 7 октября 2021 года, он признался, что убил вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Заказчиком он назвал бывшего депутата Госдумы Зураба Макиева. Последний опроверг слова Гагиева, заявив про доказательства своей непричастности.

В феврале 2022 года сестра убитого во Владикавказе Алана Торчинова и пострадавшего в результате нападения Тамерлана Торчинова, потребовала в суде взыскать с Аслана Гагиева четыре миллиона рублей в качестве материального ущерба и моральной компенсации. Гагиев отрицал свою причастность к организации этих преступлений.

3 февраля 2022 года в паблике region15.info в соцсети Instagram* было опубликовано видеообращение Гагиева, в котором он заявил о своем участии в политической карьере Анатолия Бибилова, ставшего президентом Южной Осетии.

В апреле 2023 года на закрытых прениях во Втором Западном окружном в Москве для 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева, обвиняемых в покушениях на силовиков и десятках убийств, прокурор запросил от 15 лет строгого режима до пожизненного заключения.

14 июня 2023 года на слушаниях в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону Гагиев отверг обвинения в руководстве бандой и поинтересовался у следстия, где находятся возможные соучастники и разыскивают ли их .

Личная жизнь

"Московский Комсомолец" узнал из неназванного источника некоторые подробности личной жизни Аслана Гагиева. По информации источника у Гагиева было несколько близких женщин, а одна из них - Гузаль Мустафакулова - официальной женой. Познакомились они в институте, Гузаль - узбечка, на 2 года старше Гагиева (1968 года рождения), у них двое детей .

С 2005 года она живет в Австрии, и сейчас управляет теми активами банды, которые удалось оставить под контролем. Это люксовая квартира и три помещения под магазины в Австрии, четырехэтажный отель в Черногории, вилла на Майорке, телерадиокомпания и пищевое предприятие в Болгарии. Другие активы - почти на 2 миллиарда евро - Гузаль пытается вернуть .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания: