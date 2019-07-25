25 июля 2019, 11:52
Хазбиев Магомед Хамзатович
Магомед Хазбиев – опальный ингушский оппозиционер, бывший председатель регионального отделения оппозиционной партии ПАРНАС, член общественного движения "Мехк-Кхел", неоднократно выступавший с критикой властей республики, в особенности деятельности Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии, занимавшегося неприкрытым преследованием активистов и правозащитников. В марте 2015 года МВД республики объявило его в международный розыск. В январе 2018 года Магомеда Хазбиева, арестовали, обвинив в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти.
Биография
Магомед Хазбиев родился 2 ноября 1979 года в г. Назрани, Чечено-Ингушская АССР. Окончив с отличием Назрановскую среднюю школу № 2 в 1996 году, поступил на учетно-экономический факультет Ингушского государственного университета, а через два года перевелся в Майкопский государственный технологический университет.
Общественная деятельность
В 1999 году, после закрытия президентом Ингушетии Русланом Аушевым представительств республики в регионах России, Магомед Хазбиев был избран главой ингушской диаспоры в Республике Адыгея.
В 2008 году Хазбиев участвовал в организации регионального общественного движения "Мехк-Кхел", которое выступало против давления властей, похищений людей, внесудебных казней в Ингушетии.
Тогда же, по сообщению руководителя Назранского отделения правозащитной организации "Мемориал" Тамерлана Акиева, Хазбиев высказывал идеи отделения Ингушетии от России, добавив, что "я думаю, что это эмоциональное заявление Хазбиева – своеобразная попытка повлиять на действия федерального центра" 1.
В 2011 году Хазбиев открыл в Назрани региональное отделение оппозиционной партии ПАРНАС. На протяжении 2011 – 2013 гг. он организовал серию масштабных митингов, за что неоднократно подвергался задержанию, административному аресту и штрафам 2.
Хазбиев выступал с заявлениями о коррупции в республике, о причастности властей к убийству владельца сайта оппозиционного сайта "Ингушетия.ру" Магомеда Евлоева, о произволе сотрудников Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии. Он возложил на силовиков ответственность за смерть бывшего замминистра строительства Ингушетии, члена общественного движения "Мехк-Кхел" Султан-Гирея Хашагульгова, расследовавшего финансовые злоупотребления в Ингушетии 3. Критические материалы о ситуации в республике Хазбиев публиковал на сайте "Ингушетияру.орг" 4. Республиканская прокуратура неоднократно требовала, чтобы оппозиционер убрал с сайта публикации, якобы направленные на разжигание ненависти или вражды. В апреле 2013 года суд признал сайт экстремистским 5.
Кто украл Land Cruiser и конфликт с ингушским МВД
В январе 2015 года сотрудники МВД Ингушетии провели в его доме на улице Цороева в Назрани обыски по запросу полиции Ростова-на-Дону об угнанном автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Силовики заявляли, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что машина находится во дворе дома по ул. Цороева в Назрани, но обнаружили ее в результате на ул. Тутаева. В ходе обыска они изъяли огнестрельное оружие и «вещественные доказательства, изобличающие участников группы» 6.
У российских полицейских больше к Хазбиеву и его родственников вопросов не возникло, но ингушские правоохранители возбудили в отношении оппозиционера уголовное дело о незаконном хранении оружия. В допросе оппозиционера участвовал сотрудник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии. Осознав, что одним допросом дело не закончится, раз его персоной заинтересовался Центр по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии, оппозиционер Хазбиев уехал в Чечню. Его объявили в федеральный розыск и вскоре они был задержан в Грозном сотрудниками МВД Чечни, которые сообщили об этом коллегам из Ингушетии. Однако за оппозиционером никто не приехал.
По истечении 48 часов с момента задержания Хазбиева освободили из-под стражи. 1 февраля 2015 года машину оппозиционера в Грозном обстреляли из автомата. Следственное управление Следственного комитета России по Чечне возбудило уголовное дело о покушении на убийство, взяв Хазбиева под госзащиту 7.
В марте 2015 года МВД Ингушетии объявило Хазбиева в международный розыск 8.
Я устал от этой неопределенной ситуации. Рассчитываю доказать в суде свою невиновность и продолжить заниматься общественной деятельностью.
От YouTube до ареста в Ингушетии
В ночь на 8 января 2018 года во двор дома в Назрани, где проживают родители Магомеда Хазбиева и семья его младшего брата, была брошена граната. Никто не пострадал, но отец Хазбиева перенес сердечный приступ 9.
Вслед за этим Хазбиев на видеоканале в YouTube опубликовал видеообращение, в котором он сообщил, что принял решение вернуться в Ингушетию. Он подчеркнул, что не боится угроз и готов даже к тюремному сроку в республике 10.
Также Хазбиев сообщил, что «…намерен отправиться в Назрань и там в районном отделении полиции дать показания». Уголовное преследование он считает местью со стороны властей республики за оппозиционную и правозащитную деятельность 11.
11 января 2018 года силовики задержали оппозиционера, а суд принял решение о заключении его под стражу в связи с подозрениями в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти 12. Дело в связи с последним обвинением возбуждено на основании выступлений Магомеда Хазбиева в видеоблоге 13.
А был ли карцер?
На судебном заседании, состоявшемся 29 января 2018 года, адвокат Хазбиева Хеда Ибриева сообщила, что у ее подзащитного "есть проблемы со здоровьем и он нуждается в особом медицинском уходе", попросив суд изменить меру пресечения на домашний арест.
Она также заявила, что что в международном розыске, несмотря на утверждения МВД Ингушетии 14, Магомед Хазбиев не значился". В качестве доказательства она предоставила соответствующую справку и загранпаспорт: в 2014 году он выезжал на Украину, остальное время находился в Грозном, где «к нему имели свободный доступ представители правоохранительных органов и до приезда в Ингушетию его не задерживали» 15.
Магомед Хазбиев подчеркнул, что он вернулся в Ингушетию для того, чтобы продолжить бороться за права людей. В интервью корреспонденту "Кавказского узла" Хазбиев сообщил: «Мне сказали, что если я буду работать со своими оппонентами, с ингушскими властями, то все обвинения с меня снимут. Но я не за этим вернулся, не для того, чтобы сотрудничать с врагами народа. Я не собираюсь никуда бежать» 16.
Суд отказался выпустить Хазбиева под домашний арест и два раза продлевал по ходатайству следствия срок содержания оппозиционера под стражей (до 6 апреля и до 11 июня) 17.
В период с 12 марта по 20 марта 2018 года Хазбиев объявил, что будет проводить сухую голодовку в следственном изоляторе как протест против уголовного преследования и условий содержания 18.
Адвокат активиста сообщил, что одной из причин голодовки стал отказ от проведения медосвидетельствования Хазбиева, однако магасский районный суд отклонил жалобу защиты на отказ от проведения его медицинского освидетельствования в СИЗО 19.
Позже в пресс-службе Отдел федеральной службы исполнения наказаний (ОФСИН) по Ингушетии опровергли информацию о нарушении прав Магомеда Хазбиева в СИЗО, заявив «Кавказскому узлу», что после задержания Хазбиев не водворялся в карцер СИЗО №1, а жалобы родных, что оппозиционер нуждается в диетическом питании опровергаются выводами медицинских работников и врачами скорой медицинской помощи. «Указанные обстоятельства свидетельствуют об умышленном искажении сведений о порядке и условиях содержания под стражей гражданина Хазбиева в целях формирования у общественности негативного отношения к деятельности учреждения» 20.
27 ноября 2018 года Магасский районный суд Ингушетии приговорил оппозиционера Магомеда Хазбиева к двум годам и одиннадцати месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Защита Магомеда Хазбиева обжалует приговор. 26 февраля 2019 года Верховный суд Ингушетии признал Хазбиева невиновным в разжигании розни и смягчил ему приговор до 2 лет и 8 месяцев колонии-поселения.
25 июля 2019 года Хазбиев вышел на свободу из колонии-поселения в поселке Советский Прохладненского района Кабардино-Балкарии.
Семья
Магомед Хазбиев женат. У него пять братьев и две сестры.
Примечания
- В Ингушетии никто не обсуждает выход из состава России и ни к чему подобному не готов: мнение // Regnum, 02.09.2008.
- Магомед Хазбиев, координатор Партии народной свободы в Ингушетии, освобожден // Официальный сайт Владимира Рыжкова, 29.03.2011; Руководитель РПР-ПАРНАС в Ингушетии Магомед Хазбиев вышел на свободу // Нижегородское региональное отделение РПР-ПАРНАС, 07.11.2012.
- СКР: Султан-Гирей Хашагульгов подозревался в подготовке нападений на судей и следователей // Кавказский узел, 19.02.2013; Оппозиционеры заявили о необходимости полной замены состава ЦПЭ Ингушетии // Кавказский узел, 09.12.2016.
- Магомед Хазбиев: Война в Ингушетии продолжается // Deutsche Welle, 24.06.2009.
- Суд признал экстремистским сайт "Ингушетияру.орг" // Кавказский узел, 04.04.2013.
- Оппозиционер Хазбиев заподозрен МВД Ингушетии в угоне машин и хранении оружия // Кавказский узел, 26.01.2015.
- Оппозиционеры заявили о необходимости полной замены состава ЦПЭ Ингушетии // Кавказский узел, 09.12.2016.
- МВД Ингушетии объявило в международный розыск главу республиканского отделения партии РПР ПАРНАС Магомеда Хазбиева // Эхо Москвы, 17.03.2015.
- Взрывом гранаты поврежден дом Хазбиевых в Назрани // Кавказский узел, 08.01.2018.
- Магомед Хазбиев: В меня стрелял Увайс Евкуров, не смотря ни на что я возвращаюсь домой // ingushetiyaruorg2010 – YouTube, 09.01.2018.
- Ингушский оппозиционер выйдет из-под госзащиты в Грозном // Коммерсант, 11.01.2018.
- Сотрудниками правоохранительных органов задержан житель г. Назрань Магомед Хазбиев // МВД по Республике Ингушетия, 11.01.2018.
- Суд в Ингушетии оставил Хазбиева под стражей // Кавказский узел, 06.02.2018.
- «11.01.2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержан житель г. Назрань Хазбиев Магомед Хамзатович, 1979 г.р., который с января 2015 года находился в международном розыске»: Сотрудниками правоохранительных органов задержан житель г. Назрань Магомед Хазбиев // МВД по Республике Ингушетия, 11.01.2018.
- Хазбиев пожаловался на "фашистские" условия в ингушском изоляторе // Кавказский узел, 30.01.2018.
- Хазбиев пожаловался на "фашистские" условия в ингушском изоляторе // Кавказский узел, 30.01.2018.
- Суд в Ингушетии оставил Хазбиева под стражей // Кавказский узел, 06.02.2018; Суд в Назрани продлил срок ареста Магомеду Хазбиеву // Кавказский узел, 09.04.2018; Защита Магомеда Хазбиева не согласилась с продлением ареста оппозиционера // Кавказский узел, 11.04.2018.
- Магомед Хазбиев объявил голодовку в карабулакском СИЗО // Кавказский узел, 12.03.2018; Защита сообщила об ухудшении состояния Хазбиева // Кавказский узел, 19.03.2018; Магомед Хазбиев прекратил голодовку в изоляторе // Кавказский узел, 20.03.2018; Магомед Хазбиев объявил сухую голодовку в СИЗО Назрани // Радио Свобода, 12.03.2018.
- Суд в Назрани признал законным отказ от медосвидетельствования Хазбиева // Кавказский узел, 13.03.2018.
- Сообщении ОФСИН, поступившее в распоряжение «Кавказского узла», 25.01.2018.