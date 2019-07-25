Хазбиев Магомед Хамзатович

25 июля 2019, 11:52

Магомед Хазбиев – опальный ингушский оппозиционер, бывший председатель регионального отделения оппозиционной партии ПАРНАС, член общественного движения "Мехк-Кхел", неоднократно выступавший с критикой властей республики, в особенности деятельности Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии, занимавшегося неприкрытым преследованием активистов и правозащитников. В марте 2015 года МВД республики объявило его в международный розыск. В январе 2018 года Магомеда Хазбиева, арестовали, обвинив в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти.

Биография

Магомед Хазбиев родился 2 ноября 1979 года в г. Назрани, Чечено-Ингушская АССР. Окончив с отличием Назрановскую среднюю школу № 2 в 1996 году, поступил на учетно-экономический факультет Ингушского государственного университета, а через два года перевелся в Майкопский государственный технологический университет.

Общественная деятельность

В 1999 году, после закрытия президентом Ингушетии Русланом Аушевым представительств республики в регионах России, Магомед Хазбиев был избран главой ингушской диаспоры в Республике Адыгея.

В 2008 году Хазбиев участвовал в организации регионального общественного движения "Мехк-Кхел", которое выступало против давления властей, похищений людей, внесудебных казней в Ингушетии.

Тогда же, по сообщению руководителя Назранского отделения правозащитной организации "Мемориал" Тамерлана Акиева, Хазбиев высказывал идеи отделения Ингушетии от России, добавив, что "я думаю, что это эмоциональное заявление Хазбиева – своеобразная попытка повлиять на действия федерального центра" .

В 2011 году Хазбиев открыл в Назрани региональное отделение оппозиционной партии ПАРНАС. На протяжении 2011 – 2013 гг. он организовал серию масштабных митингов, за что неоднократно подвергался задержанию, административному аресту и штрафам .

Хазбиев выступал с заявлениями о коррупции в республике, о причастности властей к убийству владельца сайта оппозиционного сайта "Ингушетия.ру" Магомеда Евлоева, о произволе сотрудников Центра по противодействию экстремизму в Ингушетии. Он возложил на силовиков ответственность за смерть бывшего замминистра строительства Ингушетии, члена общественного движения "Мехк-Кхел" Султан-Гирея Хашагульгова, расследовавшего финансовые злоупотребления в Ингушетии . Критические материалы о ситуации в республике Хазбиев публиковал на сайте "Ингушетияру.орг" . Республиканская прокуратура неоднократно требовала, чтобы оппозиционер убрал с сайта публикации, якобы направленные на разжигание ненависти или вражды. В апреле 2013 года суд признал сайт экстремистским .

Кто украл Land Cruiser и конфликт с ингушским МВД

В январе 2015 года сотрудники МВД Ингушетии провели в его доме на улице Цороева в Назрани обыски по запросу полиции Ростова-на-Дону об угнанном автомобиле Toyota Land Cruiser 200. Силовики заявляли, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что машина находится во дворе дома по ул. Цороева в Назрани, но обнаружили ее в результате на ул. Тутаева. В ходе обыска они изъяли огнестрельное оружие и «вещественные доказательства, изобличающие участников группы» .

У российских полицейских больше к Хазбиеву и его родственников вопросов не возникло, но ингушские правоохранители возбудили в отношении оппозиционера уголовное дело о незаконном хранении оружия. В допросе оппозиционера участвовал сотрудник центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии. Осознав, что одним допросом дело не закончится, раз его персоной заинтересовался Центр по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии, оппозиционер Хазбиев уехал в Чечню. Его объявили в федеральный розыск и вскоре они был задержан в Грозном сотрудниками МВД Чечни, которые сообщили об этом коллегам из Ингушетии. Однако за оппозиционером никто не приехал.

По истечении 48 часов с момента задержания Хазбиева освободили из-под стражи. 1 февраля 2015 года машину оппозиционера в Грозном обстреляли из автомата. Следственное управление Следственного комитета России по Чечне возбудило уголовное дело о покушении на убийство, взяв Хазбиева под госзащиту .

В марте 2015 года МВД Ингушетии объявило Хазбиева в международный розыск .

Я устал от этой неопределенной ситуации. Рассчитываю доказать в суде свою невиновность и продолжить заниматься общественной деятельностью.

От YouTube до ареста в Ингушетии

В ночь на 8 января 2018 года во двор дома в Назрани, где проживают родители Магомеда Хазбиева и семья его младшего брата, была брошена граната. Никто не пострадал, но отец Хазбиева перенес сердечный приступ .

Вслед за этим Хазбиев на видеоканале в YouTube опубликовал видеообращение, в котором он сообщил, что принял решение вернуться в Ингушетию. Он подчеркнул, что не боится угроз и готов даже к тюремному сроку в республике .

Также Хазбиев сообщил, что «…намерен отправиться в Назрань и там в районном отделении полиции дать показания». Уголовное преследование он считает местью со стороны властей республики за оппозиционную и правозащитную деятельность .

11 января 2018 года силовики задержали оппозиционера, а суд принял решение о заключении его под стражу в связи с подозрениями в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти . Дело в связи с последним обвинением возбуждено на основании выступлений Магомеда Хазбиева в видеоблоге .

А был ли карцер?

На судебном заседании, состоявшемся 29 января 2018 года, адвокат Хазбиева Хеда Ибриева сообщила, что у ее подзащитного "есть проблемы со здоровьем и он нуждается в особом медицинском уходе", попросив суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Она также заявила, что что в международном розыске, несмотря на утверждения МВД Ингушетии , Магомед Хазбиев не значился". В качестве доказательства она предоставила соответствующую справку и загранпаспорт: в 2014 году он выезжал на Украину, остальное время находился в Грозном, где «к нему имели свободный доступ представители правоохранительных органов и до приезда в Ингушетию его не задерживали» .

Магомед Хазбиев подчеркнул, что он вернулся в Ингушетию для того, чтобы продолжить бороться за права людей. В интервью корреспонденту "Кавказского узла" Хазбиев сообщил: «Мне сказали, что если я буду работать со своими оппонентами, с ингушскими властями, то все обвинения с меня снимут. Но я не за этим вернулся, не для того, чтобы сотрудничать с врагами народа. Я не собираюсь никуда бежать» .

Суд отказался выпустить Хазбиева под домашний арест и два раза продлевал по ходатайству следствия срок содержания оппозиционера под стражей (до 6 апреля и до 11 июня) .

В период с 12 марта по 20 марта 2018 года Хазбиев объявил, что будет проводить сухую голодовку в следственном изоляторе как протест против уголовного преследования и условий содержания .

Адвокат активиста сообщил, что одной из причин голодовки стал отказ от проведения медосвидетельствования Хазбиева, однако магасский районный суд отклонил жалобу защиты на отказ от проведения его медицинского освидетельствования в СИЗО .

Позже в пресс-службе Отдел федеральной службы исполнения наказаний (ОФСИН) по Ингушетии опровергли информацию о нарушении прав Магомеда Хазбиева в СИЗО, заявив «Кавказскому узлу», что после задержания Хазбиев не водворялся в карцер СИЗО №1, а жалобы родных, что оппозиционер нуждается в диетическом питании опровергаются выводами медицинских работников и врачами скорой медицинской помощи. «Указанные обстоятельства свидетельствуют об умышленном искажении сведений о порядке и условиях содержания под стражей гражданина Хазбиева в целях формирования у общественности негативного отношения к деятельности учреждения» .

27 ноября 2018 года Магасский районный суд Ингушетии приговорил оппозиционера Магомеда Хазбиева к двум годам и одиннадцати месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Защита Магомеда Хазбиева обжалует приговор. 26 февраля 2019 года Верховный суд Ингушетии признал Хазбиева невиновным в разжигании розни и смягчил ему приговор до 2 лет и 8 месяцев колонии-поселения.

25 июля 2019 года Хазбиев вышел на свободу из колонии-поселения в поселке Советский Прохладненского района Кабардино-Балкарии.

Семья

Магомед Хазбиев женат. У него пять братьев и две сестры.

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