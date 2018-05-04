20-метровые волны Кубани: что ждет аулы Адыгеи, если прорвет плотину

Сильные паводки в Адыгее и Краснодарском крае угрожают десяткам тысяч человек, вода может затопить целые аулы и поселки на берегу Кубани. В дамбе левобережья Кубани из-за захвата и застройки прибрежных земель появилась 20-километровая брешь, но чиновники беспокойства местных жителей и экологов предпочитают не замечать. «Кавказский узел» разбирался, над кем нависла угроза.

Паводковый сезон в Краснодарском крае и Адыгее уже начался. Традиционно он длится с апреля до июля-августа. Каждый год жителям тревожно — еще свежи в памяти разрушительные наводнения прошлых лет.

«Детские люльки доплывали до возвышенности...» Козет. Вид с Зелёного острова. Фото корреспондента «Кавказского узла»

В 2002 году результатом двух волн паводка стали тысячи пострадавших. Поселки, расположенные на берегах Кубани ниже Краснодарского водохранилища, — Тлюстенхабль, Козет, Старобжегокай и другие — тогда едва избежали затопления. По словам жителей Козета, в XIX и первой половине XX века при каждом сильном половодье Кубань затапливала аул. Рассказы об этих потопах они передают из поколения в поколение. «Вода сносила все на своем пути. Детские люльки доплывали до возвышенности в семи километрах от Козета... От большой воды люди часто спасались в Тахтамукае», — рассказала уроженка аула Аменет Псеуш корреспонденту «Кавказского узла». Расположенный ниже Козета по течению Кубани аул Псейтук также неоднократно подвергался затоплениям. «По рассказам старожилов и архивным данным, за время существования аула Псейтук четыре раза Кубань выходила из берегов и затопляла аул: два раза до Советской власти и два раза при Советской власти. Первое крупное наводнение было в феврале 1877 года, а второе — в 1889 году, третье — в 1932 году и четвертое — в 1966 году. О необходимости капитального ремонта дамбы Исмаил1 несколько раз докладывал высшим органам власти Адыгеи. Силами одних аульчан разрешить эту проблему было невозможно. Пока решали вопрос, наступил март 1932 года. И вот южнее аула Хаштук, в местечке „Псыхъурай“ (Круглое озеро), Кубань прорвала дамбу и затопила аул Псейтук полностью, вода достигала во время разлива реки Кубань до двух метров высоты», — рассказывает в своей книге, изданной в 2009 году Адыгейским республиканским книжным издательством в Майкопе, житель Псейтука, учитель истории и журналист республиканской газеты «Адыгэ макъ» («Голос адыга») Шабан Хушт2. Защитой аулов на левом берегу от паводковых вод с 30-х годов XX века служила противопаводковая дамба, а с середины 70-х годов — еще и Краснодарское водохранилище, построенное выше по течению Кубани. На сегодняшний день состояние и дамбы, и водохранилища вызывает серьезные опасения у специалистов.

Опасный июнь Наводнение в районе аула Хакуринохабль, Адыгея. Фото пресс-службы главы РА

Спасатели готовятся к паводковому сезону на Кубани с начала апреля, хотя повышение уровня воды в реках обычно происходит в июне, когда активно тает снег в горах и приходят дожди, рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. «Реки поднимаются в основном из-за выпадения обильных осадков за короткое время. В июне-июле обычно идут дожди в верховьях реки Кубань — это Ставрополье, Северный Кавказ. Тогда большой приток воды идет в Краснодарское водохранилище, которое открывает свои шлюзы для увеличения пропуска воды», — пояснил Никита Гавриляк. В верховьях Кубани в горах лежит снег, таяние которого может поднять уровень воды в реках, указала Ирина Анчутина, начальник гидрологической станции, входящей в состав Адыгейского Гидрометцентра. "Запасы снега в горах Адыгеи небольшие, а вот в верховьях Кубани, в Черкесии, запасы снега приличные, и в мае-июне обычно бывают обильные осадки. Мы боимся, что Кубань поднимется выше средних многолетних значений, и соответственно, будет создаваться подпор нашими речками — Кубань не будет принимать Лабу, Лаба не будет принимать реку Фарс. Подпор возникает не только из-за обильных вод, но еще из-за топляка или карчи — утонувших деревьев и кустарника, которые замусорили русла и мешают течению воды, сказала Ирина Анчутина. По словам Анчутиной, зачастую от паводков в Адыгее страдают жители районов, расположенных до Краснодарского водохранилища — Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского, «потому что дамбы имеют разрывы и просто не выдерживают напора воды», — сказала Ирина Анчутина. Согласно данным муниципальных образований на 2017 год, в Кошехабльском районе Адыгеи проживают 29886 человек, в том числе 6898 детей в возрасте до 17 лет, в Красногвардейском районе — 31511 человек, включая 7243 ребенка, в Шовгеновском районе — 16245 человек, в том числе 3681 ребенок. В горах Карачаево-Черкесии, где берет начало река Кубань, в этом году вдвое больше снега, чем в прошлом, уточнила замначальника Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, специалист-гидролог Галина Бронская. «Чем выше температура, тем быстрее начинают таять ледники. В этом году, полагаю, таяние быстрее начнется, потому что уже сейчас в горах тепло и идут дожди. Если осадки будут обильными и продолжительными, то высока вероятность критических и даже катастрофических явлений во время паводка. Самый опасный период — с конца апреля до середины июля, из года в год самый дождливый месяц у нас июнь, но спрогнозировать дожди нереально», — сказала гидролог. Если при паводке потребуется сброс больших объемов воды из водохранилища, затопление грозит населенным пунктам, расположенным ниже по течению реки на левом берегу — в этом случае поток воды должны сдерживать защитные дамбы, пояснил начальник отдела гидрологии краснодарского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Илья Киселев.

«Кубанское море» способно родить сокрушительное цунами Шлюз Краснодарского водохранилища. Фото корреспондента «Кавказского узла»

Краснодарское водохранилище едва выдержало катастрофический паводок в июне 2002 года, когда таяние больших запасов снега в горах совпало с сильными дождями. Поселки и аулы, расположенные выше водохранилища, были затоплены. Вода в русле Кубани текла с такой скоростью, что шлюзы водохранилища оказались повреждены, указал эколог, руководитель адыгейского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Валерий Бриних. «Вот этот шлюз — был поврежден во время наводнения 2002 года, когда шел максимальный экстренный сброс воды через водохранилище. Потом пришлось ремонтировать полностью все его металлические составляющие части за несколько десятков миллионов рублей. Тогда была реальная угроза его разрушения. Но шлюз, слава Богу, выдержал», — рассказывает Валерий Бриних.

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В июне 2002 года реки Кубань, Лаба Белая, Уруп и другие вышли из берегов из-за проливных дождей на фоне таяния ледников. От подтопления в Краснодарском крае пострадали десятки тысяч человек — жители Отрадненского, Мостовского, Апшеронского, Успенского, Новокубанского, Гулькевичского, Северского районов, городов Армавир и Лабинск. Погибли восемь человек, еще один пропал без вести3. Более 50 тысяч человек эвакуировали из зоны затопления только в Новокубанском и Успенском районах, пять тысяч домов были полностью разрушены4. В Гулькевичском районе эвакуировали все население полностью затопленного хутора Киевка5. В двух затопленных населенных пунктах Гулькевичского района — на хуторе Киевка и в селе Новомихайловском — был подтоплен 1171 дом. Всего в зону затопления в Отрадненском, Новокубанском, Курганинском, Мостовском и Успенском районах попали не менее 37 населенных пунктов6. Ущерб от наводнения в Краснодарском крае превысил два миллиарда рублей. В Адыгее от наводнения пострадали 43 495 человек, более 19 100 человек остались без жилья. Вода затопила 32 населенных пункта, в зоне наводнения оказались 15 786 домов. Больше всего от стихии пострадали жители Красногвардейского района Адыгеи: аул Хатукай на месяц ушел под воду, а впоследствии с карты Хатукайского сельского поселения исчезли поселки Водный, Лесной и Свободный — люди покинули эти места и побоялись вернуться даже спустя 10 лет7. Через полтора месяца, в августе 2002 года, ливневые дожди в Краснодарском крае спровоцировали новое наводнение, в ходе которого погибли еще 59 человек. В Новороссийске, Анапе, Крымске и еще 15 населенных пунктах оказались затоплены более 7 тысяч жилых домов и административных зданий, были полностью разрушены 424 жилых дома, повреждены 20 мостов, 45 водозаборов, 19 трансформаторных подстанций, автомобильные дороги и другие объекты8. По словам эколога, чудом устоявший шлюз спас тогда от затопления населенные пункты Адыгеи, расположенные ниже водохранилища по левому берегу Кубани. Новый паводок такой силы угрожает жителям этих аулов и жителям Краснодара катастрофой, если водохранилище, которому уже более 40 лет, не сдержит массы воды. «Плотина Краснодарского водохранилища представляет из себя земляную насыпь, покрытую бетонными плитами. За несколько десятков лет под плитами образовались промывы», — утверждает Валерий Бриних. Угроза прорыва дамбы более чем реальна, уверяет эколог. «В 2002 году буквально чуть-чуть не хватило до перелива воды и размыва плотины. Если бы тогда, в 2002-м, это случилось, то по реке Кубань вниз, как цунами, пошла бы волна порядка 15-20 метров. Пострадает часть Краснодара, где сейчас идет активная застройка на месте поймы, аул Тлюстенхабль, другие поселки и аулы, их тогда просто снесет», — подчеркнул Бриних. Водохранилище давно не чистили, оно заилено песком, почвами и гравием, добавил эколог. «Очистка ложа обязательна, иначе водохранилище не выполняет свою защитную функцию. Этим должно заняться ФГУ „Краснодарское водохранилище“ — федеральная организация, которая отвечает за безопасность эксплуатации этого объекта, за плотину и шлюзы», — отметил Бриних.

Краснодарское водохранилище, разрушенные бетонные плиты дамбы водохранилища и его замусоренный берег. Затопленные деревья приносят в водохранилище Кубань, Лаба и другие реки. Мусор, сучья и деревья выбрасывает на берег «Кубанского моря». Инспекция «ЭкоВахты» берега Краснодарского водохранилища со стороны хутора Ленина, 2017 год. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой Краснодарское водохранилище, разрушенные бетонные плиты дамбы водохранилища и его замусоренный берег. Затопленные деревья приносят в водохранилище Кубань, Лаба и другие реки. Мусор, сучья и деревья выбрасывает на берег «Кубанского моря». Инспекция «ЭкоВахты» берега Краснодарского водохранилища со стороны хутора Ленина, 2017 год. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой Краснодарское водохранилище, разрушенные бетонные плиты дамбы водохранилища и его замусоренный берег. Затопленные деревья приносят в водохранилище Кубань, Лаба и другие реки. Мусор, сучья и деревья выбрасывает на берег «Кубанского моря». Инспекция «ЭкоВахты» берега Краснодарского водохранилища со стороны хутора Ленина, 2017 год. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой Краснодарское водохранилище, разрушенные бетонные плиты дамбы водохранилища и его замусоренный берег. Затопленные деревья приносят в водохранилище Кубань, Лаба и другие реки. Мусор, сучья и деревья выбрасывает на берег «Кубанского моря». Инспекция «ЭкоВахты» берега Краснодарского водохранилища со стороны хутора Ленина, 2017 год. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой

Краснодарское водохранилище, построенное в период с 1968 по 1973 год — крупнейшее водохранилище9 на всем Северном Кавказе. Его наполняют реки Кубань и впадающая в нее Лаба. При заполнении водой искусственного моря на территории Адыгеи затопили 1200 гектаров земли, в том числе 700 гектаров пашни, вырубили 16392 гектаров леса и переселили свыше 11829 человек — население 13 аулов. Удалось перенести 28 кладбищ и пять братских могил, остальные остались под водой. После строительства водохранилища в оборот были ведены новые земли и это создало потенциальную угрозу, отмечают экологи. «Когда водохранилища не было, от сильных паводков Краснодар спасали пойменные земли, например, Павловские плавни. Здесь вода теряла свою разрушительную силу — происходил ее разлив, а дальше она стекала в русло Кубани по обводному каналу», — рассказал инженер-строитель, активист «Экологической вахты по Северному Кавказу» Виктор Чириков. Сейчас обводной канал засыпан, а Павловские плавни оказались между двумя микрорайонами Краснодара — Гидростроителей и поселком Пашковский, на этой территории планируют построить еще один большой микрорайон. «В случае чрезвычайной ситуации это место будет в первую очередь затоплено», — пояснил Чириков.

Засыпанный обводной канал и Павловские плавни. Фото корреспондента «Кавказского узла» Засыпанный обводной канал и Павловские плавни. Фото корреспондента «Кавказского узла» Засыпанный обводной канал и Павловские плавни. Фото корреспондента «Кавказского узла»

При мощном паводке может произойти прорыв старой земляной плотины водохранилища под бетонными плитами, и тогда трагических последствий не избежать, подтвердил он. «Если пойдут дожди и с гор хлынет вода, а водохранилище не выдержит, будет беда, аулы на левом берегу смоет грязевым потоком», — сказал Чириков. «Если будет сильный паводок, придется сбрасывать из водохранилища воду в усиленном режиме, а это чревато частичным разрушением шлюзов. Если же произойдет прорыв водохранилища, вода не будет строго следовать руслу, а пойдет там, где ей удобно, в первую очередь в низины. Левый берег, где Адыгея, будет затоплен, будет подтоплено все южное подбрюшье Краснодара», — указал заместитель координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко. Наиболее вероятный сценарий прорыва плотины Краснодарского водохранилища обусловлен ее конструктивными недостатками и предполагает образование в ее русловой части бреши шириной до 800 метров на глубине 20 метров, при этом максимальный расход воды через прорыв составит 23500 м3/с, делают выводы ученые на основе компьютерных расчетов. При таких параметрах высота волны прорыва составит 12 метров. Она может разрушить аул Тугургой, поселок Тлюстенхабль, аулы Шенджий и Тахтамукай, поселки Прикубанский и Энем, аулы Ново-Адыгейск и Старобжегокай, отмечает доцент кафедры географии факультета естествознания Адыгейского государственного университета Тамара Туова в научной работе «Экологические проблемы Краснодарского водохранилища», опубликованной в научном журнале «Вестник Адыгейского государственного университета» в 2015 году10.

Схематическое изображение волны прорыва, ее сущности и характеристик

Волна прорыва образуется во фронте потока воды, которая устремляется с большой скоростью в прорыв плотины. Приведенная схема показывает, что волна представляет собой движение водного потока с изменяющимися во времени характеристиками — глубиной, шириной, уклоном поверхности и скоростью течения. Для определения высоты волны прорыва (H вп ) у тела плотины — так называемого нулевого створа — используются такие характеристики, как глубина водохранилища у плотины (H) в метрах и высота нижнего бьефа (Н нб ) — части водохранилища, примыкающей к гидротехническому сооружению с другой стороны плотины. Гребень и фронт волны — соответственно верхняя и передняя часть потока — имеют определенную скорость движения. Эти параметры, обозначенные на схеме как V гр и V фр , напрямую влияют на поражающую способность волны11.

Аулы левого берега беззащитны перед стихией Дом на дамбе в поселке Новый. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой

Дамбу, преграждающую путь паводковым водам, в Адыгее начали строить в 30-е годы XX века. Официально ее сдали в 1959 году. Это гидротехническое сооружение федерального значения тянется по всему левому берегу реки на протяжении почти 65 километров. Дамба позволяла аулу избегать затоплений в период паводков, подчеркивают местные жители. «Наши родители, а потом и мы, всю жизнь берегли дамбу. Благодаря ей вот уже 60 с лишним лет не было наводнений», — рассказывает житель аула Козет Нурбий Тлиш. В 1964 году во время сильного паводка дамбу чуть не размыло, и ее укрепляли всем миром. «В 1964 году на Троицу12 Кубань поднялась выше, чем обычно, до уровня дамбы13. А в ней кроты прогрызли свои ходы, дамбу размыло, вода начала заливать аул. Все сразу бросили свои работы и кинулись в аварийном порядке восстанавливать дамбу там, где ее прорвало. Мешками с песком закладывали прорыв», — рассказал Нурбий Тлиш. «Мой отец, Айдамиркан Псеуш, проработал на этой дамбе более 20 лет. Он отвечал за поселок Яблоновский, и дальше, до аула Шапсугский. Мы ему иногда помогали, когда он столбы устанавливал и красил, отслеживал уровень воды. Я сама, закончив школу, два года проработала в этой системе диспетчером, передавала сведения об уровне воды», — вспоминает уроженка Козета Аменет Псеуш. В 2000-х годах дамба осталась брошенной и была распродана под индивидуальную жилую застройку, заявил руководитель адыгейского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Валерий Бриних. «За объектом федерального значения никто не следил и сейчас она растащена на куски. В ней сделаны проезды к берегу. Брали бульдозер и пробивали в теле дамбы проходы для того, чтобы можно было доставить стройматериал, или на легковых машинах выехать на берег отдохнуть. И теперь получается, дамба — дырка на дырке», — говорит Валерий Бриних. В случае экстренного сброса из водохранилища или повреждения шлюзов дамба не сдержит поток воды, подчеркнул эколог. «Если будет реальная угроза катастрофического подъема уровня воды в водохранилище из-за паводка, то администрация водохранилища, во избежание перелива воды через край плотины и ее последующего размыва, будет пытаться сбрасывать излишние объемы воды через шлюз. Аул Тлюстенхабль — вот первые дома буквально в сотне метров от плотины — будет снесен волной, а ниже пойдет разлив. И аул Козет, поселок Яблоновский, другие аулы, поселки, садоводческие товарищества — это все будет затоплено, потому что нет защиты», — заявил Бриних.

В случае прорыва водохранилища аул Тлюстенхабль будет снесен волной, указывает Валерий Бриних. Фото корреспондента «Кавказского узла»

Жертвами сильного паводка и экстренного сброса с Краснодарского водохранилища, по подсчетам экологов, станут не менее 55 тысяч жителей левого берега Кубани. В первую очередь катастрофа угрожает аулу Тлюстенха́бль14 в Теучежском районе, аулу Козет15, поселку Новый16, поселку Яблоновский17, поселку Новая Адыгея18, поселку Перекатный19, аулам Старобжегокай20, Псейтук21, Хаштук22, Афипсип23, и хутору Хомуты24 в Тахтамукайском районе. Фактически наводнение в этих населенных пунктах может угрожать 65-68 тысячам человек. Летом, когда обычно и происходят паводки, население поселков и аулов увеличивается на 10-20% за счет отдыхающих — дачников и семей с детьми, приезжающих в гости к родным. По информации Валерия Бриниха, число людей в поселке Новый в летний сезон возрастает по меньшей мере на 20%. «Точных данных не даст никто, так как такой учет никем не ведется, но 20% это — правдоподобно», — отметил он.

Массовая застройка прибрежной зоны на левом берегу Кубани происходила с нарушением норм Водного кодекса

России25, земельный участок с дамбой не межевался и не ставился на кадастровый учет. В итоге дамба, разделенная на мелкие участки, была распродана под индивидуальную жилую застройку, указывают активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу». По словам координатора «Эковахты» Андрея Рудомахи, активисты организации регулярно выезжают на места для проверки сообщений жителей о фактах захвата участков на дамбе. В июле 2015 года экологи обследовали практически весь берег Тахтамукайского района – вдоль аула Козет, поселка Новый, поселка Яблоновский, поселка Новая Адыгея, Перекатный, аула Старобжегокай, ряда дачных и садоводческих товариществ. «Мы выявили более 200 фактов захватов берегов и акваторий Кубани. Проблема имеет системный характер, приватизированные огороженные участки тянутся километрами. Местные жители не могут подойти к реке и пройти вдоль нее по прибрежной 20-метровой зоне, которая должна быть свободна от любых оград и строений26»,— рассказывает Андрей Рудомаха. По информации эколога, в районе аула Козет практически весь берег продан частным лицам и активно застраивается. «За дамбой и на дамбе территория продана и застроена, но дамба является федеральной собственностью, местные власти не имели и не имеют права ею распоряжаться. Дамба повреждена, и в случае прорыва Краснодарского водохранилища, высота волны, которая пройдет по населенным пунктам левобережья, может достигать 20 метров». — подчеркнул Андрей Рудомаха. Разрушение дамбы вызывает у местных жителей панические настроения — при наводнении дома на берегу пострадают в первую очередь, но и остальным не удастся избежать беды. «Частями дамбу сносят и делают заезды, дороги, чтобы грузовые машины со стройматериалами заезжали. Затопление будет — не только их снесет, но и весь аул целиком», — говорит житель Козета Анзаур Махош.

Аул Козет, улица Кубаньстроевская. Участок с домом на дамбе. Фото корреспондента «Кавказского узла» Аул Козет, левобережная дамба и дома на ней. Фото корреспондента «Кавказского узла» Аул Козет, разрушенная и вновь засыпанная дамба, участок с домом между дамбой и берегом. Фото корреспондента «Кавказского узла» Аул Козет, добыча песка в 200-метровой прибрежной зоне между рекой Кубань и левобережной дамбой. Фото корреспондента «Кавказского узла» Аул Козет, разрушенная и вновь засыпанная дамба, дом между дамбой и берегом. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой

«Перекрывают подход к реке, ставят заборы, уже близко не подойдешь к Кубани. Кроме того, Кубань загажена — много мусора именно на нашем берегу. Краснодарский берег чистят, а наш берег уже никто не трогает», — подтвердил житель Козета Валерий Белов.

Жители Яблоновского остановили стройку у дамбы Поселок Яблоновский. Его жители выступили против застройки левобережной дамбы. Фото корреспондента «Кавказского узла»

Обширный участок между поселками Яблоновский и Новый тоже планировался под застройку, но жители Яблоновского активно выступили против строительства и добились вмешательства прокуратуры. Строительство, которое признали незаконным, было остановлено, рассказал Андрей Рудомаха. «Еще есть активные жители, которые протестуют, если нарушаются их права. Когда есть противодействие, на ситуацию как-то удается влиять», — отметил эколог. Еще один большой участок земли в районе дамбы в Яблоновском, по информации Рудомахи, имел статус парковой зоны, но оказался в частной собственности. «Эта территория тоже оказалась продана, но пока не застроена. А вот дальше, между улицей Северная дамба и рекой, идут сплошняком, вплоть до садового товарищества „Здоровье“, дома, построенные на захваченной территории. Пройти между рекой и заборами домов невозможно», — рассказывает Рудомаха. Аналогичная ситуация с застройкой берега сложилась в поселке Новый, где жители тоже пытались противостоять продаже земли. В марте 2012 года они узнали о планах местных властей нарезать земельные участки на дамбе для продажи и обратились к районному прокурору Марату Тхакушинову. «Снос дамбы приведет к подтоплению нашей улицы и жилых домов. Мы просим не допустить продажу берега реки Кубань, поскольку это противоречит Федеральному закону № 136492-4 „Водному кодексу РФ“, и другим нормативным документам, и приведет к подтоплению поселка», — говорится в этом обращении.

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Жители Нового подали иск в Тахтамукайский районный суд. Они указали, что муниципальная администрация сформировала и предоставила земельные участки под ИЖС, нарушив Водный кодекс и права всех жителей, поскольку участки перекрывают доступ к береговой полосе реки Кубань. Кроме того, земельные участки для ИЖС незаконно сформированы на противопаводковой дамбе. «Изменение вида разрешенного использования земельных участков под ИЖС является незаконным, поскольку было проведено без публичных слушаний, что является нарушением статьи 39 Градостроительного кодекса РФ», — говорится в иске жителей. 27 июня 2014 года Тахтамукайский районный суд отказался удовлетворить исковые требования жителей Нового. Местный житель Николай Сушко рассказал, что на суде ответчик — представитель администрации Тахтамукайского района, предоставил копии планов нарезки земли, в которые входила дамба. «Я представителю администрации задаю вопрос: «А как объясните, почему здесь находится дамба, и она входит в нарезку прямо на территории участка? Он отвечает: „Это не дамба. Это холм, их много у нас в Адыгее“. Нам слова не давали сказать. В вышестоящем суде в Майкопе нас тоже не стали слушать, стукнули молотком и все — оставить без изменений решение Тахтамукайского суда», — рассказывает Николай Сушко. После обращений жителей к президенту прокуратура Адыгеи предписала отменить нарезку участков, однако участки все равно продаются, говорит Николай Сушко.

Чиновники списали вину на реку Вечерняя Кубань с Зелёного острова. На противоположном берегу аул Козет. Фото корреспондента «Кавказского узла»

Первый замглавы администрации МО «Тахтамукайский район» Беслан Урусов утверждает, что участки земли под застройку были розданы давно, а нынешние власти наводят порядок с выданными ранее разрешениями. Урусов согласен, что дамба разрушается, однако связи между этим процессом и застройкой он не видит. «Дамба не была разрушена землевладельцами или арендаторами, это было сделано рекой», — сказал Беслан Урусов корреспонденту «Кавказского узла». По сведениям чиновника, государственные учреждения, занимающиеся мелиорацией и берегозащитой, не хотят принимать дамбу на баланс и нести крупные расходы по эксплуатации объекта. При этом в районе официально определены населенные пункты, с особенно сильной угрозой подтопления: по данным на декабрь 2017 года, это аулы Псейтук, Хаштук, Афипсип и Старобжегокай, а также хутор Хомуты. Согласно данным управления Росстата в Краснодарском крае и Адыгее, на 1 января 2018 года в аулах Псейтук, Хаштук, Афипсип, Старобжегокай и на хуторе Хомуты проживают более 6200 человек. В двух аулах — Псейтуке и Хаштуке — дамбу восстанавливали, но этого, как признает сам замглавы района, недостаточно для защиты от масштабного наводнения — необходимо укреплять берега реки, строить дополнительные защитные сооружения, чистить русло Кубани, строить водозаборы. Все это Урусов называет обязанностью федерального центра, поскольку «сооружения стоят немало, и республика, а тем более муниципалитет, с таким бюджетом не справятся». Восстановление дамбы в отдельных местах никак не убережет жителей от катастрофы, указывают жители Козета. «Нашу дамбу насыпали по особой технологии, ее трамбовали постоянно тракторами. А сейчас грунт прослаблен — если вода подойдет, он не будет держать поток, вода полностью снесет дамбу», — уверен пенсионер Иван Немчинский. «Дамбу в 2015 году снесли в шести местах, а после наших жалоб Путину — засыпали кое-как», — говорит Нурбий Тлиш. Ростехнадзор еще в 2015 году обязал Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление «Кубаньмелиоводхоз» проверить состояние дамбы, и в январе 2016 года эта проверка была проведена. Специалисты «Кубаньмелиоводхоза» отчитались, что между поселком Тлюстенхабль и аулами Псейтук и Хаштук дамба просела в шести местах. В 14 местах построены проезды, еще в девяти местах «дамба разрушена до основания», говорится в ответе «Кубаньмелиоводхоза» на запрос Валерия Бриниха. Специалисты также обнаружили, что в садовом товариществе «Здоровье» дамба разрушена полностью — на ее месте находится частное домовладение и проходит газопровод. Целый поселок Новый находится между дамбой и рекой, а в поселке Яблоновский по телу дамбы проходит линия электропередачи, говорится в ответе, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Выгодная ошибка кадастрового инженера г. Майкоп, Республика Адыгея. Фото корреспондента «Кавказского узла»

Проблемы с возвращением в федеральную собственность незаконно приватизированных участков земли стали неразрешимыми после того, как в августе 2015 года в Тахтамукайском районе началось межевание земельного участка, и дамба на публичной кадастровой карте оказалась «утоплена» в Кубани. «Кадастровый инженер установил границы участка дамбы так, чтобы они оказались на водной глади реки», — рассказал Валерий Бриних. В результате такого межевания около 50 гектаров земли, бывшие частью левобережной дамбы, исчезли с кадастровой карты, а вместе с ними «исчез» и вопрос о незаконно проданных земельных участках, подчеркнул Бриних. После обращения экологов в прокуратуру Адыгеи сотрудники республиканского управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии проверили и подтвердили в августе 2017 года эти сведения. «Земельный участок ... с видом разрешенного пользования „дамба обвалования реки Кубань“ (обвалование — ограждение земляными валами (дамбами) территории для защиты от заполнения водами прилегающих водоемов27 — примечание „Кавказского узла“) фактически располагается в водной глади», — говорится в ответе Бриниху, подписанном заместителем руководителя управления кадастровой службы Э. Куизом. Директор республиканского филиала федеральной кадастровой службы Аюб Хуако видит причину сложившейся ситуации в том, что река Кубань не стоит на кадастровом учете. Вина за возможные погрешности в определении кадастра лежит, по мнению руководителя филиала, на инженере. «Кадастровые инженеры существуют, чтобы выехать на местность, посмотреть объект, оценить, закоординировать, отразить все в межевом плане и передать нам. Мы отвечаем за правильный учет всего этого. То, что инженер нам предоставил, то и будет в дежурной кадастровой карте», — рассказал Аюб Хуако. После подтверждения Росреестра, что дамба действительно находится в воде, а не на левом берегу Кубани, вопрос восстановления сооружения зашел в тупик, подчеркивает Бриних. «Чиновники не видят выхода из этой проблемы. Получается — дамбу поставили на учет год назад, а участки на ней приобретались раньше — с 2010 по 2014 год, особенно интенсивно в 2014-м. Поэтому собственники участков на дамбе считаются добросовестными приобретателями и суды принимают их сторону, даже если прокуратура оспаривает отвод таких участков», — пояснил эколог.

Тлюстенхабль. «ЭкоВахта» инспектирует левый берег Кубани, 2015 г. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой Яблоновский. Инспекция берега Кубани «ЭкоВахтой». Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой Козет. Инспекция берега Кубани «ЭкоВахтой». Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой Козет. Срытая дамба и строения на ней. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой Инспекция левого берега Кубани вместе с представителями СПЧ при президенте РФ. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой

После запроса «Кавказского узла» по поводу жалоб жителей и заявлений экологов, прокуратура обязала управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее подать иск к ООО «Центр правовой поддержки» — организации, которая выполняла кадастровые работы. Прокуратура указала, что в результате кадастровых работ границы участка оказались в водной глади реки Кубань и потребовала обязать организацию провести межевые работы повторно для исправления ошибки. В декабре 2017 года управление направило в Арбитражный суд иск с требованием установить местоположение и площадь земельного участка с кадастровым номером 01:05:3300001:15328, в Тахтамукайском районе Адыгеи. Решение по иску пока не принято — на заседании 16 апреля суд отложил разбирательство29.

Без Москвы проблему не решить Яблоновский, застроенный берег по улице Северная дамба. Фото предоставлено «Кавказскому узлу» Андреем Рудомахой

Предотвратить возможную катастрофу могут только федеральные власти, уверен Валерий Бриних. Дамба должна защищать жителей Тахтамукайского района от подъема уровня воды и затопления, а не быть основой для жилой застройки, подчеркнул он. «Необходима воля федеральных органов из Москвы, чтобы убрать все эти участки с дамбы, выкупить их у добросовестных приобретателей, либо каким-то образом конфисковать, если будет доказана незаконность их отвода. Я считаю, что эти участки были отведены незаконно, потому что местные власти прекрасно знают, где берег и где дамба. Бюрократия позволила оформить разрешения без учета общеизвестного факта — наличия дамбы», — заявил Бриних. «Кубаньмелиоводхоз», чьи специалисты констатировали разрушение дамбы и выявили множество нарушений, не считает своей проблемой строительство домов в водоохранной 200-метровой зоне между дамбой и рекой. На запрос «Кавказского узла» о принятых ведомством для устранения нарушений мерах, и.о директора «Кубаньмелиоводхоза» Михаил Фролов сообщил, что «строительство объектов в водоохранной зоне со стороны мокрого откоса — между дамбой обвалования и рекой Кубань — не затрагивает интересы учреждения, поскольку находится в ведении бассейнового водного управления». Разорвать круг безответственности может только федеральный центр, уверена жительница Козета Аменет Псеуш. «Хотелось бы, чтобы на эту проблему обратили внимание федеральные структуры и органы, чтобы кто-то занимался защитой дамб. Все, что построено за дамбой, что потенциально мешает безопасности — все должно быть ликвидировано. Это вопрос жизни и смерти людей, которые живут вдоль реки. Природные катаклизмы случаются. Зачем далеко ходить, наш пример — Крымск», — напомнила она. Сильное наводнение в Краснодарском крае произошло в ночь с 6 на 7 июля 2012 года. Больше всего пострадал Крымский район, где погибли 153 человека и двое пропали без вести. Таких трагических последствий можно было бы избежать, если бы русла местных рек чистились — тогда на реках не возникало бы «пробок», одна из которой и стала причиной образования обрушившейся на Крымск волны, уверен крымский журналист Владимир Бегунов. «Еще в 1995 году меня поражало, насколько заросло русло реки. И это в городе, где подтопления идут каждый год», — процитировала его слова «Новая газета»30.