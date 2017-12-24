Реновация по-кавказски: жители Нальчика не хотят нового жилья

«Кавказский узел» расспросил нальчан, с чем им пришлось столкнуться в рамках «насильного» переселения, и узнал у адвоката, на что рассчитывать людям.

Действие федеральной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» завершилось в сентябре этого года, однако реализовать ее в полной мере в Нальчике так и не удалось. Большая часть жителей отказалась переселяться из старых домов в новые. И даже судебные решения о принудительном переселении некоторых из них остались неисполненными... Любое насильное переселение вызывает возмущение в обществе, а властям накалять обстановку накануне выборов президента России не нужно. Но что будет после?..

Нашумевшая реновация Москвы, где будут снесены более 350 тысяч квартир в более чем пяти тысячах домов, как обещают власти, пойдет в регионы. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что московский опыт по реализации программы реновации жилья можно распространить на другие субъекты РФ. Впрочем, пока министры обещают и планируют, в Кабардино-Балкарии разворачивается своя «столичная реновация». Кавказский вариант: чтобы снести дома в центре Нальчика, строится жилье на окраине, несогласных выселяют через суд, а новые многоэтажки вызывают только недовольство...

Известного музыканта, мастера по изготовлению старинных адыгских музыкальных инструментов, исполнителя музыки на шикапшине (адыгский народный струнный смычковый музыкальный инструмент. — Прим. «Кавказского узла»), художественного руководителя театра адыго-абхазской музыки и танца BZABZA Зубера Еуаза и его семью власти Нальчика переселяют из двухкомнатной квартиры в центре города в «однушку» на окраине. История семьи Еуаз близка и десяткам других жителей улиц столицы Кабардино-Балкарии, расположенных в исторической части города. В настоящее время Зубер Еуаз с матерью и сестрой живут в доме из двух комнат, кухни и прихожей — общей площадью 37 кв. метров — по улице Малокабардинская, 5, квартира 3.

Так выглядят старые переулки в центре Нальчика

Мать музыканта Нонна Еуаз купила дом в 1999 году на собственные деньги. Я вязала шарфы, возила на Север и там, на рынках, продавала. Так я заработала на этот дом. А теперь меня пытаются выставить отсюда, как будто мне это жилье было предоставлено бесплатно. А я его заработала своим трудом рассказала «Кавказскому узлу» Нонна Еуаз. По словам Нонны Еуаз, в общем дворе по Малокабардинской, 5 на площади не менее четырех-пяти соток располагается семь строений. Из этих небольших домов или, как называют их жители, квартир, две — турлучные (плетневые, обмазанные глиной строения. — Прим. «Кавказского узла») — дореволюционной постройки. Остальные — блочные или саманно-блочные, и могли бы еще простоять не один десяток лет, уверены жильцы. Разумеется, при проведении ремонтов и соответствующем уходе. Но с 2008 года администрация Нальчика предупредила, что ремонтировать дома не надо, так как они идут под снос, и за проведенный ремонт не будет выплачена компенсация. Только из-за этого Нонна Еуаз, по ее словам, не стала менять крышу своего дома. Во всем остальном дом, по ее словам, «вполне себе добротный» и ее устраивает. Когда, какая комиссия и на каком основании признала ее дом ветхим и аварийным, Нонне Еуаз не известно: «Никто не приходил, строение никто не осматривал». То, что предлагают на окраине Нальчика, никак ее не устраивает, в первую очередь, по площади. Семье из трех взрослых людей предлагается однокомнатная квартира общей площадью 37 кв. метров. Как рассказал корреспонденту «Кавказского узла» музыкант Зубер Еуаз, в прошлом году администрация города Нальчика вручила ему почётную грамоту за подписью главы города «за вклад в деле возрождения и популяризации народной музыкальной культуры».

Музыкант Зубер Еуаз

Через месяц ко мне пришло уведомление с его же подписью о выселении моей семьи — меня, мамы и сестры — из 2-комнатной квартиры в центре города и переселении нас в однокомнатную квартиру по ул. Кадырова, 2 (улица имени Ахмата Кадырова расположена на окраине Нальчика в микрорайоне «Искож». — Прим. «Кавказского узла»), корпус 1. Администрацией города наш дом признан ветхим и аварийным, хотя никаких комиссий не было, и дом не является ни аварийным, ни ветхим. 8 июня этого года по моральным соображениям я вернул почётную грамоту в администрацию города. Какое же это «улучшение жилищных условий», если из двухкомнатной квартиры в центре города нас переселяют в однокомнатную квартиру на окраине города? рассказывает музыкант. По словам Еуаза, 28 июня помощник главы КБР посоветовал ему обратиться к главе городского округа Нальчик, который обещал разобраться. 20 июля он получил письмо о том, что он занимает квартиру номер 7, аварийный дом, который построен в 1917 году, и ему следует выехать оттуда. Между тем моя семья живет не в квартире № 7, а в квартире № 3 подчеркнул Зубер Еуаз.

По его мнению, администрация города умышленно во всех письмах указывает неправильный адрес, так как квартира № 7 — дореволюционной постройки и действительно является ветхим строением. Он же живет в другой квартире, расположенной в том же дворе, которая не является ветхой. Я занимаюсь преподавательской и просветительской деятельностью, со всех уголков мира ко мне приезжают ученики. Мы даём бесплатные концерты на нальчикском Арбате, в Парке культуры и отдыха. В 2013 году мною был презентован новый адыгский музыкальный инструмент «пшынэбзих», название которому дал композитор, заслуженный деятель искусств России Джабраил Хаупа. В 2014 году мною был создан театр адыго-абхазской музыки и танца BZABZA, основная цель которого — усовершенствование и популяризация старинных адыгских музыкальных инструментов, старинной музыки адыгских и абхазских этносов, выявление одаренных детей и поддержка молодого поколения музыкантов, предоставление им возможностей для самореализации и получения бесценного опыта оркестровой игры и концертной практики. А что я смогу сделать в однокомнатной квартире на окраине города, где будут жить три человека?" недоумевает Зубер Еуаз. Позиция администрации Нальчика изложена в письме за подписью заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик, руководителя финансов А. Ликсутина от 12 июля 2017 года, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Старый дом на Малокабардинской. Хозяева считают, что дом еще долго простоит

В письме говорится, что местная администрация Нальчика обращение Зубера Еуаза рассмотрела. Сообщаем, что постановлением Главы местной администрации г. Нальчик № 60 от 27 января 2006 года дом № 5 по улице Малокабардинская признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащими сносу. В соответствии с условиями данной программы гражданам предоставляются благоустроенные квартиры, равнозначные по общей площади ранее занимаемым квартирам в аварийных домах говорится в письме. Далее в письме сообщается, что местные власти приобрели для семьи Зубера Еуаза однокомнатную квартиру общей площадью 37,2 кв. метра в новом доме по улице Кадырова, 2, корпус 1. В связи с Вашим отказом от получения данной квартиры местная администрация г. о. Нальчик будет вынуждена обращаться в судебные органы с иском о выселении Вашей семьи из занимаемого жилого помещения на основании статьи 32 ЖК РФ говорится в письме. Там же отмечается, что оснований для исключения дома № 5 по улице Малокабардинской из перечня аварийных домов «не имеется». Удовлетворить Вашу просьбу о предоставлении двухкомнатной квартиры не представляется возможным, так как в соответствии со строительными нормами, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 года № 109, общая площадь 2-комнатных квартир в новых домах должна составлять не менее 44 кв. м, в связи с чем предоставление 2-комнатной квартиры общей площадью 37,2 кв. м — невозможно. Решить вопрос о предоставлении квартиры в центре Нальчика также не представляется возможным по причине их отсутствия пишет чиновник.

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«Вместо улучшения условий — депортация жильцов» Жители улиц Кабардинская, Свободы, Чехова и других отказываются от переселения

Зубер Еуаз — не единственный, кого власти Нальчика пытаются принудительно переселить в новые квартиры. По данным администрации города, примерно третья часть жителей старой части Нальчика отказываеся от переезда в новые квартиры. Еще 13 мая жители нескольких улиц Нальчика, расположенных в исторической части города, собрались на местном Арбате. Люди вышли, чтобы пожаловаться президенту Путину на то, что чиновники силой переселяют их из центра города на окраину. Мы, граждане, проживающие в историческом центре Нальчика на улицах Чехова, Свободы, Кабардинской, Малокабардинской и других, отказываемся от переселения из центра города на окраину. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья направлена на улучшение жилищных условий граждан, но не на их насильственную депортацию говорится в обращении нальчан к президенту Владимиру Путину, которое они озвучили, собравшись на пешеходной части улицы Кабардинской. Под обращением стоят 124 подписи. Многие из тех жителей, кого хотят против воли переселить, прожили в родном районе по полвека и не хотят никуда переезжать. Одна из них — Жанна Буттаева — жительница дома № 16 по улице Чехова. У женщины онкологическое заболевание, она инвалид 2-й группы. Квартиру, в которой она живет, еще 55 лет назад получили ее родители. Ее с тремя детьми, а также беременной племянницей, у которой уже есть один ребенок, пытаются переселить в однокомнатную квартиру. У меня дом с удобствами, отремонтированный. Весь ремонт мои сыновья сделали своими руками. Мне говорят власти, дескать, зная, что у вас аварийное жилье, зачем вы делали ремонт. Но мы не считаем, что у нас жилье аварийное рассказала Жанна Буттаева корреспонденту «Кавказского узла». Буттаева, как и другие собравшиеся, поясняет, что в принципе не против переселения в благоустроенные квартиры, но они должны быть в черте того же района, где люди живут сейчас, а площадь нового жилья должна соответствовать составу семьи.

«Нам нужно только одно — чтобы нас оставили в покое» Новый микрорайон на улице Хужокова, куда переселяют жителей центра

У нас была большая семья. Со временем братья переселились в освободившиеся квартиры во дворе. К настоящему времени осталась здесь я со своими тремя детьми. В ордере также записана Зарена, моя племянница, со своим ребенком продолжила свой рассказ Жанна Буттаева.

По ее словам, квартиру у них с племянницей приватизировать не получилось. Когда в 2014 году началась программа переселения из ветхого жилья, они сразу написали заявление. Я согласилась, потому что не предполагала, что нас захотят поселить с племянницей в одну квартиру. Потом, когда я об этом узнала, то пришла и дописала в заявлении, что не согласна с переселением в одну квартиру с племянницей и ее семей. Такое же заявление написала племянница. Нам прислали бумагу, что не могут предоставить отдельные квартиры говорит Жанна Буттаева. Через время Буттаеву пригласили представители власти, сообщив, что есть вариант заселиться обеими семьями в новострой — на Хужокова, 145. Мы пошли, посмотрели. Нам, конечно, не понравилось: четвертый этаж, балкона нет, подвала нет. Как скворечник. Мы сразу же отказались от этой квартиры. Написала я письмо Алакаеву (Арсен Алакаев- мэр Нальчика. — Прим. «Кавказского узла») рассказывает Жанна. Ответом было приглашение в суд. Мы пошли в суд. Даже адвоката не взяли. Мы никогда не нарушали закон, никогда не были связаны с судами. Мы думали, сами себя отстоим. Мы там и плакали, и объясняли ситуацию, но суд решил, что надо нас переселять. Потом был Верховный суд, который тоже принял сторону администрации. Затем мы взяли адвоката, написали кассационную жалобу. Жалобу нашу не приняли, отклонили рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Жанна Буттаева. Мы думали, сами себя отстоим. Мы там и плакали, и объясняли ситуацию, но суд решил, что надо нас переселять Сейчас дело у приставов. А две семьи — как будто на вулкане, говорит Жанна. В новую квартиру я должна переехать с племянницей и ее детьми — 11-летним мальчиком и ребенком, который у нее должен родиться. Как мы там будем жить, я не представляю говорит Жанна. Женщина настаивает: «Оставьте нас просто в покое». Мы прекрасно живем. Мы приведем в порядок фасад. Этому дому около сотни лет. Дом стоит на сваях. Все дышит, поэтому ничего здесь не портится высказалась Жанна. Племянница Жанны Зарена Буттаева считает, что ее фактически переселяют в коммуналку.

Один из исторических домов в центре Нальчика — вид со двора

Мы всегда жили по соседству. У каждой было свое отдельное хозяйство. При этом я уже много лет стою в очереди на получение жилья. С 1990 года. Еще моя мама становилась в очередь. Потом очередь перешла ко мне. Но очередь совершенно не продвигается. Как мы были под номером 779, так под этим номером и значимся до сих пор рассказывает свою историю Зарена. Она не согласна переезжать в общую квартиру с тетей и ее взрослыми детьми. Мы никогда не жили вместе. У меня своя семья. Сыну 11 лет, скоро родится дочка. Мне положена двухкомнатная квартира. Наши жилищные условия не улучшаются, а ухудшаются. Нас просто загоняют в коммуналку. Это что, с утра семь человек должны становиться в очередь в ванную? недоумевает Зарена Буттаева. В настоящее время Жанна Буттаева и ее племянница Зарена Буттаева продолжают жить в своем старом доме, хотя решение суда об их принудительном переселении более полугода находится в Службе судебных приставов. В администрации Нальчика «Кавказскому узлу» сообщили, что все жители, в отношении которых есть судебное решение о переселении, будут переселены. Когда — это уже дело судебных приставов...

«Из центра на окраину — неравнозначное переселение» Старый 2-этажный дом на улице Свободы

Елизавета Кравец была не прочь переехать в новое жилье. Но только поблизости и в двухкомнатную квартиру. Мы живем вчетвером — дочка с внучкой, сын и я. А нам предлагают однокомнатную квартиру. У нас тут две комнаты, хоть и маленькие, но как-то ютимся. То, что нам предлагают, далеко от центра. Предлагают 30 квадратов. Пусть будет 30 квадратов, но хотя бы разделенных на две комнаты. Нет, говорят — однокомнатную квартиру. Мы не согласны. Мне 72 года. Я всю жизнь прожила здесь, не могу куда-то уезжать. Нам сказали, что насильно выселят рассказала Елизавета Кравец корреспонденту «Кавказского узла». На условия Кравец администрация Нальчика не пошла. Но пошла в суд, который, 22 сентября 2017 года вынес решение оставить местную жительницу в старом доме. В районе, где жителям центра предлагают жилье, нет необходимой инфраструктуры, указывают переселенцы. Елену Краснолобову с улицы Свободы, 4, также пытались переселить с двумя внуками и дочерью в однокомнатную квартиру. Но женщине удалось отстоять свой дом. В 2014 году меня начали терзать с переселением. Но у меня семья — 4 человека. Я, дочка, внучка и внук от старшей дочки. Он — круглый сирота, которого я еле-еле поставила на очередь. Сейчас он 179-й. Очередь не двигается уже 2-3 года. Когда разговор зашел о сносе, я спросила, с внуком как дела будут обстоять. Ответили, что получит жилье по очереди. А когда подойдет эта очередь? Предложили мне одну комнату... Представьте себе жизнь в одной комнате трех женщин и парня 22 лет рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Елена Краснолобова. Суд в июле вынес решение об исключении дома Елены из списка аварийных. Женщина получила возможность приватизировать свое жилье. Мурат Бегиев, жилец дома 22 по улице Кабардинской, считает, что активные попытки администрации Нальчика переселить жителей этого микрорайона связаны с реконструкцией улицы Кабардинской, созданием здесь пешеходной зоны.

Улица Кабардинская, ставшая пешеходной зоной — «Новым Арбатом»

После реставрации этой улицы какие-то люди — я не буду называть фамилии — захотели построиться. И нам не повезло, что именно на нашем участке они разглядели ту площадь, на которой хотят построить. Мы не просим ничего. Мы не просим хорошей жизни, мы не требуем денег. Мы только просим, чтобы нас оставили в покое комментирует ситуацию Бегиев. Татьяна Иванова, живущая на улице Свободы, 34, рассказала, что никогда к ней не приходила комиссия и не обследовала ее дом. Потому женщине непонятно, на каком основании дом ее признан аварийным. Неизвестно, какая комиссия и когда приходила и оценила мое жилье, решив, что оно ветхое. Здание на 70 процентов не изношено. У меня есть техническое заключение по поводу дома. Однако конечный результат мне не дают, сказано: «не положено» говорит Иванова.

Пешеходная зона и коммерческие новостройки на улице Кабардинская

Новое жилье женщине, как и другим местным жителям, предлагают на окраине города. Почему я должна жить на окраине, а не в центре? В этом доме жил мой родственник, который был оружейным мастером у Бетала Калмыкова. О нем есть сведения в музее. Нас хотят выселить, потому что кому-то понадобилась земля. Это единственный резон заявила Иванова.

Многодетных — в однокомнатную Семье Ирины Шпаковой суд разрешил остаться жить в старом доме по улице Кабардинская, 22

Ирина Шпакова живет в семье из 12 человек — два сына, две невестки, пятеро внуков, мать и брат. Нам давали однокомнатную квартиру площадью 38 квадратных метров на Кадырова. Большую площадь не хотят давать. А здесь у нас четыре комнаты. И вообще, почему нам нельзя здесь остаться? Почему, если это место назвали Старый Арбат, нас должны переселить? удивляется женщина.

Согласно п. 1 ст. 89 ЖК РФ, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилье и имеющим право состоять на данном учете гражданам жилые помещения предоставляются по определенным законом нормам. В Нальчике эта норма составляет 12 кв. метров на одного человека.

Путем судебных тяжб после иска администрации города семье Шпаковых удалось добиться права жить там, где они живут: 14 августа 2017 года суд оставил иск администрации о выселении без удовлетворения. Марьяна Алиева, живущая на Кабардинской, 16, кв. 11, рассказала, что ей предложили однокомнатную квартиру, от которой ей пришлось отказаться: Я — многодетная мать, у меня пятеро детей. Муж — инвалид первой группы. В однокомнатной квартире мы не поместимся. У меня здесь 4 комнаты, и то мы не помещаемся сказала Марьяна Алиева. Любовь Занибекова проживает на улице Свободы уже более сорока лет. Сами себе создавали удобства. Ремонты делали как могли. Дом приватизирован, земля приватизирована. Здесь поликлиника рядом, садик рядом, школа рядом. Теперь нас принудительно выселяют говорит она.

«Нас никто не спрашивал» Улица Кадырова в Нальчике

Впрочем, есть и те, кто согласился на переезд. Некоторые из них столкнулись с неприятностями, которые пришлось решать своими силами. Житель Нальчика Артур Габуев рассказал, что они с супругой сначала согласились на переезд с улицы Революционной на улицу Хужокова из своей двухкомнатной квартиры в такую же двухкомнатную квартиру на первом этаже. Когда мы первый раз приехали, посмотрели квартиру, решили, что ничего, жить можно, переедем. Дом тогда еще не был до конца построен. Когда второй раз приехали, увидели, что к окнам нашей квартиры еще что-то пристроили. Кто-то купил гараж под нашей квартирой и собирался там устроить сауну. Мы приняли решение продать эту квартиру и купить где-нибудь в другом месте рассказал Артур Габуев. Татьяна Шереужева переехала с улицы Кешокова на улицу Кадырова. Получила 66 квадратных метров — столько же, сколько у нее было в старом доме. О своем отношении к переезду на окраину она сказала лаконично: «А меня никто не спрашивал». Квартиру ей дали на 5-м этаже. По ее словам, в квартире не работает вентиляционная вытяжка. Других претензий к новой квартире у нее нет. Единственный человек, довольный переездом из центра на окраину, которого удалось отыскать корреспонденту «Кавказского узла», оказалась 73-летняя Валентина Нургалеева.

Хозяйка аварийного дома в Красивом переулке переехала в новый дом на Кадырова

Женщина согласилась на переезд в однокомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажки из двухкомнатного дома, так как ее дом настолько ветхий, что может обрушиться. Мне достаточно однокомнатной квартиры. Я живу одна. Квартиру я смотрела. Мне понравилась. Все новое, уютно. Правда, мне будет не хватать там моего погреба, но ничего, привыкну сказала Нургалеева.

Ольга Тауканец: нальчан понимаем, но иначе нельзя Историческое здание на улице Малокабардинская 1910-го года постройки

Программой переселения заведует администрация города. Чиновники рассылают жильцам домов, подлежащих расселению, уведомления следующего содержания: Местная администрация г. о. Нальчик уведомляет вас о том, что дом (адрес), в котором вы проживаете, в связи с признанием его непригодным для проживания и подлежащим сносу, включен в муниципальную программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в благоустроенные квартиры. В соответствии с Жилищным кодексом РФ в рамках данной программы гражданам предоставляются благоустроенные квартиры, равнозначные по площади ранее занимаемым квартирам в аварийных домах.

О своем согласии на переселение просим проинформировать до (указывается число) О том, чем руководствуется администрация Нальчика и что чиновники могут ответить на возмущение жителей, корреспондент «Кавказского узла» расспросила еще работавшего на тот момент начальника жилищного управления администрации Нальчика Ольгу Тауканец. Мы людей понимаем, но по-другому реализовать программу переселения нельзя заявила Тауканец.

В соответствии с муниципальной адресной программой на 2014 −2017 годы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу», принятой администрацией Нальчика 29 апреля 2013 года, непригодными для проживания признаны 161 многоквартирный дом, общей площадью 31802 кв. м, в которых проживают 2597 человек. Из них в ходе первого этапа реализации программы, то есть в течение 2015 года, планировалось переселить 374 человека из 65 аварийных домов, в течение 2016 года — 759 граждан из 69 аварийных домов. Постановлением № 967 в течение последнего этапа, то есть в текущем году, 844 человека должны были быть переселены из 31 аварийного дома.

Ольга Тауканец объяснила, что переселение граждан из ветхого и аварийного жилья регламентируется Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом № 185. В соответствии с данными нормативными актами, гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, предоставляется благоустроенное жилье, равноценное по площади тому, что у них было, в черте того же населенного пункта, где они жили. В законе не написано, что если гражданин проживал в центре города, то ему нужно предоставить жилье там же заявила Ольга Тауканец.

Ветхое здание на улице Кабардинская, его хозяева переехали

Программа не совсем хорошая, добавила начальник ЖУ, и она не вполне устраивает, но это — федеральная программа, не республиканская, потому деньги на ее реализацию выделяются ровно на ту площадь, какая была у переселяемого гражданина, подчеркнула чиновница. Если, допустим, гражданин Иванов занимал в ветхом доме 20 кв. м, то средства для него выделяются также на 20 кв. метров. Однако в новых домах нет квартир площадью 20 кв. м. Там самая малогабаритная квартира имеет площадь 28 кв. м. А в расселяемых домах есть площади и в 9 кв. м и 12 кв. м. Им предоставляются большие площади. В этих случаях город доплачивает из своего бюджета пояснила Тауканец. Она отметила, что дальнейшее улучшение жилищных условий граждан после переселения не предполагается. Однако, если человек стоит в очереди на улучшение жилищных условий, то очередь за ним сохраняется. Правда, двигается очередь, с ее слов, «очень медленно». Насколько медленно, она не пояснила. По поводу переселения в центр Нальчика Тауканец сообщила, что на это «нет средств» — жилье в центре города исключительно коммерческое: Мы же можем приобрести жилье для переселяемых граждан только по цене 27 940 рублей за квадратный метр. И это должны быть не голые стены, а квартира под ключ: с обоями, с ламинатом, сантехникой. Понятно, что это будут не самые дорогие обои, не самая дорогая сантехника сказала Тауканец.

Новый жилой район на улице Профсоюзная

Начальник ЖУ пояснила, что квартиры приобретаются на аукционе, и предложений по такой цене в центре Нальчика нет. Ольга Тауканец призналась, что больше трети переселяемых граждан отказывается от новых квартир, потому переселение ведется и в судебном порядке. Комментируя жалобы на некачественное строительство, Ольга Тауканец отметила, что это ответственность тех, кто принимает дома в эксплуатацию, то есть специально созданной комиссии, куда входят представители различных служб — газовики, архитекторы, ведется контроль за строительством. «Кавказский узел» получил также ответ на письменный запрос из администрации Нальчика. В нем говорится, что перечень домов, признанных непригодными для проживания, был утвержден в 2006 году постановлением главы местной администрации от 27.01.2006 года на основании заключения Межведомственной комиссии. С 2014 года квартиры предоставлены 483 семьям, до конца 2017 года планируется переселить еще 106 семей. Квартиры им будут предоставлены со сдачей в эксплуатацию четырех домов по улице Кадырова, обещают чиновники.

На улице Кадырова в Нальчике

В рамках данной программы гражданам предоставляются квартиры площадью, равнозначной ранее занимаемому помещению. Предоставление квартир с учетом состава семьи данной программой не предусмотрено. Часть семей действительно отказываются от переселения. Основными причинами отказов являются нежелание менять район проживания и предоставление квартир, равнозначных по площади занимаемым. Другая часть граждан не считает свое жилье аварийным говорится в ответе мэрии.

«С переселенцами можно согласиться, но могло быть и хуже» Историческое здание на улице Малокабардинской

Член Общественной палаты Кабардино-Балкарии, заслуженный строитель КБР Руслан Мазлоев считает, что в последнее время качество домов, куда переселяют из ветхого и аварийного жилищного фонда, значительно улучшилось. Так, дома на улице Кадырова можно оценить на «хорошо», дома на Хужокова — похуже, оттуда поступает больше жалоб, их можно оценить на «три». Но застройщик устраняет недоделки, говорит Мазлоев. Руслан Мазлоев считает, что с недовольством людей по поводу переселения из центра на окраину можно согласиться. Но посмотрев квартиры на улице Кадырова, многие соглашаются на переезд, отмечает строитель. Администрации Нальчика не нужно следовать шаблону, предоставляя переселяемым гражданам жилплощадь по принципу квадрат на квадрат, а учесть их интересы и предоставлять им побольше площади сказал Руслан Мазлоев. Краевед и историк Виктор Котляров обращает внимание на то, что речь идет об историческом центре Нальчика, где есть дома с особой — исторической — ценностью. В частности, это дом на улице Свободы, построенный в 1914 году, где жил известный охотник Романов, водивший на охоту Михаила Пришвина, Иосифа Сталина, Булганина и других исторических личностей, посещавших Кабардино-Балкарию в 20-х, 30-х годах ХХ века.

Историческое здание, где проживал известный охотник Романов. Есть свидетельства, что он водил на охоту Сталина

На мой взгляд, желательно было бы сохранить эти дома. Они крепкие и простоят еще десятки лет. Их всего несколько, но именно они несут на себе отпечаток времени. Они, по сути, и есть то время сказал Котляров.

«27 тысяч рублей за квадратный метр в центре Нальчика — это мало» Новые дома по улице Кадырова в Нальчике

Ситуацию с переселением граждан и их требования корреспонденту «Кавказского узла» прокомментировала адвокат Елизавета Шак. Она отметила, что при переселении граждане, занимающие ветхие и аварийные помещения по договору социального найма, в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса имеют право на благоустроенное жилье, «равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению», которое должно «находиться в границах данного населенного пункта». То есть если это в Нальчике, то жилье предоставляется в пределах города Нальчика. К сожалению, жилье при этом предоставляется без учета количества проживающих, исходя из общей площади имеющегося у гражданина жилья. То есть если есть у гражданина 39 кв. м, то 39 кв. м ему и предоставят поясняет адвокат. Что касается тех, кто является собственником жилья либо земельного участка, то у таких возможностей больше. Собственнику возмещается рыночная стоимость и участка земли, и строения на нем. Если он не согласится с предложенной оценкой, никто его заставить не может, отметила адвокат. По ее словам, собственник имеет право отказаться от переселения. Он имеет право не согласиться с оценкой его дома и имущества и провести собственную независимую оценку. Адвокат отметила, что цена в 27 тысяч рублей за квадратный метр — ниже рыночной стоимости квадратного метра жилья в центре Нальчика, которая доходит до 44 тысяч рублей.

Кроме учета мнения собственника по поводу цены, администрация города должна объяснить, для каких государственных или муниципальных нужд изымается его земельный участок, какой социальный объект там будет построен. Собственник должен присутствовать на заседании межведомственной комиссии и дать свое согласие на признание его дома аварийным, утверждает юрист.