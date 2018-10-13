Пользователи соцсетей раскритиковали Нурмагомедова за встречи с Путиным и Кадыровым

13 октября 2018, 20:11

Кроме поздравлений Хабиба Нурмагомедова с победой над Макгрегором на турнире UFC в соцсетях появились комментарии, авторы которых высказывают сожаление по поводу близкого общения дагестанского бойца с главой Чечни и советуют не стараться угодить президенту Путину.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Владимир Путин на форуме "Россия — спортивная держава" в Ульяновске встретился с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом и поздравил бойца с победой на турнире UFC. 11 октября в Грозном Хабиб Нурмагомедов получил в подарок от фонда имени Ахмата Кадырова автомобиль Mercedes, минимальная стоимость которого более шести миллионов рублей.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка. После прилета в Махачкалу Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками на стадионе "Анжи Арена".

На фоне поздравлений дагестанского бойца с победой в числе комментариев пользователей соцсетей встречается и критика по поводу встречи с Кадыровым.

«Я так болела за него. Жалко, что он продался. Видимо все продается в нашей жизни», - написал пользователь соцсети под ником zarina_gold1, комментируя пост Нурмагомедова в Instagram, в котором спортсмен выражает благодарность Кадырову «за столь щедрый подарок и самое главное, уважение, проявленное ко мне».

«Не ожидала такого поворота, Хабиб», - отмечает asiya_sisters.

«Зря..зря он связался с этим диктатором», - высказал мнение там же coxranenki_000. Отметим, что еще до поединка 7 октября Конор Макгрегор назвал Кадырова диктатором.

Пользователи соцсетей, комментируя подаренный Нурмагомедову в Чечне автомобиль, поспорили о необходимости дарить спортсменам столь дорогие подарки, напомнив о дотациях федерального центра и сборах в фонд имени Ахмата Кадырова. Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора размещены на "Кавказском узле".

«Ну очень много этому событию официального внимания, кого победили - рыжего парня или бедность в стране?» - прокомментировал резонанс от боя andreyryazanov77.

«Путин, Кадыров, пиар на личности Хабиба Нурмагомедова, кто следующий? […] Касательно вообще приглашения люди, у которых есть хотя бы WhatsApp прекрасно понимают, что это кадыровский цирк ради цирка, попытка Рамзана, как и Путина на днях за счет популярности Хабиба выбивать себе в умах населения "политические очки"», - написал пользователь под ником realchechnya3 на странице группы "golosmma" в Instagram с комментарием сообщения Кадырова о примирении репера с Нурмагомедовым.

После встречи с Нурмагомедовым Кадыров отчитался о примирении дагестанского бойца с Тимати. Их конфликт начался после отмены концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане. В конфликт вмешался глава Чечни, заявивший, что Нурмагомедов нервничает, так как "сгоняет вес". При этом он призвал участников ссоры "не заниматься ерундой".

«Видимо новая машина решила их вражду», - отметил там же usama_tigr. «Как Кадыров скажет, так и будет», - высказал свое мнение _isaev_021.

В комментариях информации о встрече Нурмагомедова с Путиным пользователи Интернета также содержатся критические высказывания.

«Хабиб, ты гордость Дагестана, но, брат, не советую тебе стараться угодить этому Путину […] как быстро он тебя заметил после славы на весь мир, почему-то митинги десятков и сотен тысяч людей против пенсионной системы и коррупции в Москве и по России он не желает замечать. Сорт со спортом, но о жизни граждан России тоже нельзя забывать», - написал abdula_gamzatov в обсуждении записи паблика «lifedagestan».

«Зачем Путин организовал встречу, чтобы были за него», - отметил там же raisat_116.

«На поклон царю приехали», - прокомментировал nord1976.

«Возможно благодаря его сюсюканью с этими тиранами, многие слабые в религии люди последуют за ним и также начнут любить тиранов. Ведь это бывает очень часто, что люди следуют за кем-то, и даже если этот кто-то лезет в норку ящерицы! «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», - высказала высказала мнение на своей странице в Facebook Amina Sadulaeva.

Отметим, что сам поединок Нурмагомедова с Макгрегором стал особо обсуждаемым в связи с тем, что сразу после боя дагестанский спортсмен вышел из октагона, что спровоцировало драку. Из-за потасовки чемпионский пояс не был вручен победителю. Позже Нурмагомедов извинился за драку после поединка.