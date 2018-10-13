Суд по делу блогера Валова начался с выяснения, является ли он евреем

13 октября 2018, 19:59

В ходе слушания по существу дела главреда "БлогСочи" Александра Валова 10 октября судья интересовался, является ли подсудимый евреем, чем вызвал возмущение стороны защиты. На заседании 12 октября суд заслушал ключевых свидетелей обвинения, которые дали показания по факту вымогательства у депутата Госдумы.

Как писал "Кавказский узел", предварительные слушания по делу Валова начались в Лазаревском районном суде 19 сентября.

Александр Валов был задержан и помещен в СИЗО 19 января по подозрению в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Сам блогер связал свое уголовное преследование с "попыткой закрыть" созданный им сайт "БлогСочи", доступ пользователей к которому был прекращен с 27 марта. В ходе знакомства с материалами следствия адвокаты выяснили, что, по решению суда, телефонные переговоры Валова прослушивались, а его электронная почта просматривалась сотрудниками ФСБ с 26 июля 2016 года, то есть за два года до возбуждения уголовного дела, заявил Костюк.

Срок содержания под стражей, который заканчивался у Валова 19 сентября, суд рассмотрел в отсутствие адвокатов, продлив блогеру меру пресечения в виде ареста на пять месяцев - до 19 января 2019 года. Адвокаты подали жалобу, и 11 октября Краснодарский краевой суд отменил постановление сочинского суда в связи с нарушением судьей УПК. Крайсуд снизил срок содержания под стражей до трех месяцев.

"Перед заседанием в крайсуде между адвокатами, подсудимым и судьей возник спор о назначении даты следующего заседания. Судья назначил свое заседание одновременно с заседанием в Краснодаре по апелляционной жалобе о мере пресечения", - сказал адвокат блогера Александр Попков.

По словам Попкова, решение суда вызвало недовольство подсудимого, который заявил: "Это апелляция на ваше же решение! Вы не заинтересованы, чтобы мои адвокаты присутствовали на заседании, где оспаривается ваше решение". "Почему вы так решили? Вы еврей или кто вы?", - цитирует защитник вопрос судьи Валову. Когда блогер возмутился, судья ответил: "Просто евреи очень умные люди".

"Валов на это заявил об отводе суду и добавил: "Да, я еврей и я этого не стесняюсь!". "Ну вот и хорошо, теперь я вас понимаю", - ответил судья", - передал диалог между подсудимым и судьей корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Попков, который сделал расшифровку аудиозаписи судебного процесса.

Адвокат подчеркнул, что "вопрос о национальности Валова совершенно не касался дела".

По словам второго адвоката Валова, Сергея Костюка, "процесс проходит с откровенным нарушением прав не только подсудимого, но и адвокатов". "К примеру, мы говорим судье о том, что по состоянию здоровья, либо из занятости в другом судебном процессе не можем участвовать в деле на назначенную им дату и просим перенести по уважительным причинам, но судья немотивированно отказывает, тем самым лишая Валова на защиту и нас права защищать его", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Костюк.

На процессе 12 октября суд заслушал четырех свидетелей обвинения. Это двое помощников депутата Госдумы Юрия Напсо - Гукасян и Дынин. Они утверждали, что слышали, как Валов вымогал деньги у Юрия Напсо. Двое других свидетелей, которые представились сотрудниками "БлогСочи", - корреспондент Ермизин и фотокорреспондент Клюшкин. Оба рассказали, что работали на Валова и выполняли его задания. Ермизин рассказывал суду о том, что "косвенно слышал" о вымогательстве денег с Напсо. Клюшкин рассказал только о том, что по заданию Валова ездил фотографировать Набережную в Лазаревском районе с целью рекламы.

"Показания фотографа Клюшкина были большей частью в пользу Валова. А показания помощников Напсо разнились. Они путались, отвечая на вопросы защиты", - отметил адвокат Александр Попков.

Следующее судебное заседание назначено на 15 октября на 10.00 мск, хотя оба адвоката Валова просили суд о переносе процесса на другой срок в связи с тем, что Попков уже был занят на это время в другом процессе, а Костюк заболел.