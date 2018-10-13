13 октября 2018, 17:04

Зялимхан Евлоев выступил за согласование продления митинга в Магасе

Сегодня в Магасе противники соглашения о границах с Чечней продолжают свою акцию. В правительстве Ингушетии сообщили, что решение о продлении акции до 25 октября может быть принято уже сегодня.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции протеста. Акция была санкционирована правительством республики с 8 по 15 октября в дневное время. Организаторы подали заявку на продолжение акции.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней.  "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев сообщил сегодня, что власти региона могут согласовать акцию протеста в центре Магаса до 25 октября, как об этом попросили организаторы митинга.

«Правительство — коллегиальный орган, но я как его председатель за то, чтобы продлить согласование акции. Всем будет лучше, если она останется в правовом поле»,— заявил Зялимхан Евлоев, слова которого приводит «Коммерсант».

Решение властей о согласовании акции или отказе в нем должно быть принято сегодня, уточняет интернет-газета «Ингушетия».

Стопкадр с видео на странице https://www.facebook.com/100008257152021/videos/2223565461262004/На месте акции продолжается митинг, в котором участвуют недовольные подписанием соглашения об установлении границы с Чечней, свидетельствуют видеозаписи, которые размещает на своей странице в Facebook Аза Халухаева. На размещенном в 15.14 мск видео видно, что на месте акции много людей. Старики сидят в первых рядах на скамейках, в центре с микрофоном в руках выступает мужчина. Среди участников митинга много женщин.

«Десятый день. Митинг продолжается. Выступает Тимур Абадиев. С утра выступал Кодзоев Иса», - комментирует автор видео.

Специалисты-картографы, которые проанализировали по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" не соответствуют действительности. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чечни в результате Соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"Активисты из Кабардино-Балкарии назвали уникальной акцию в Магасе", "Противники соглашения о чечено-ингушской границе обратились к Путину", "Евкуров назвал спонтанным подписание соглашения о чечено-ингушской границе".

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