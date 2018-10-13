Суд назвал дату оглашения приговора Мусаеву

13 октября 2018, 19:34

Заседание суда по делу бывшего мэра Махачкалы, которое дважды было отложено 12 октября из-за неявки защиты, прошло с третьей попытки, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", на заседании 2 октября бывший мэр Махачкалы признал свою вину и суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 3 октября прокурор потребовал для Мусы Мусаева пять лет лишения свободы. Защита заявила, что он не преследовал своими действиями корыстных интересов и помог мэрии возместить ущерб. Суд назначил очередное заседание на 12 октября. Планировалось, что на нем бывший мэр выступит с последним словом. Однако из-за отсутствия адвокат судья сообщил, что не может предоставить Мусаеву последнее слово и отложил заседание.

Муса Мусаев находится под стражей с 21 января. 26 января его отстранили от исполнения обязанностей мэра дагестанской столицы. Мусаев обвинен в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (части 2 и 3 статьи 286 УК России). Ранее он настаивал на своей невиновности, а защита Мусаева заявляла о необоснованности уголовного преследования.

Заседание по делу Мусаева в Советском суде Махачкалы 12 октября было проведено с третьей попытки: два раза в этот день оно откладывалось из-за занятости адвоката Азуева на процессе с участием присяжных в Верховном суде Дагестана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусаева Султан Калаев, добавив, что заседание было все же проведено к концу дня.

Калаев рассказал, что Мусаев выступил с последним словом и попросил суд вынести "законное решение".

"В своем последнем слове на суде Муса Мусаев сказал, что он всегда был человеком государственным и что всю свою жизнь работал на благо жителей города и республики. Мусаев сказал, что он государственник и из этих соображений не стал оспаривать то обвинение, которое ему предъявили, и убедил нас, свою защиту, этого не делать. Хотя ему до конца так и не ясно, в чем же его обвиняют", - сказал адвокат.

По его словам, бывший мэр сообщил суду, что ничего не делал умышленно. При этом Мусаев признал ошибки, которые мог допустить аппарат администрации "и вину ни на кого не стал перекладывать". "Суд он попросил отнестись к рассмотрению дела объективно и вынести законный приговор. Он отметил, что примет любой приговор, который вынесет суд", - рассказал Султан Калаев.

Адвокат сообщил, что после последнего слова Мусаева судья Далгат Гаджиев удалился в совещательную комнату, а затем объявил, что приговор по делу будет вынесен 15 октября в 16 часов.

Муса Мусаев стал главой Махачкалы в июле 2015 года, говорится в его биографии, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии". На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" также публикует новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане.