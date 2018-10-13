Оппозиционер Немат Панахлы арестован в Азербайджане

13 октября 2018, 15:35

Председатель партии Национальной государственности Азербайджана Немат Панахлы арестован на 30 суток за неподчинение полиции. Его супруга и правозащитники не исключили, что оппозиционер арестован за политические высказывания.

Как писал "Кавказский узел", ранее Немат Панахлы заявлял, что его преследуют власти за политическую деятельность. В июне 2011 года он был приговорен к шести годам лишения свободы по делу о хулиганстве. Панахлы отвергал обвинения. В марте 2016 года он был помилован. В октябре 2017 года ЕСПЧ признал его досудебный арест неправомерным.

Немат Панахлы был задержан 12 октября и в тот же день арестован в административном порядке на 30 суток, сообщила сегодня супруга оппозиционера Гаджар Панахлы.

«Немат вчера (12 октября) днем вышел из дома, после этого не звонил. Вечером я забеспокоилась, потому что звонки на его мобильный телефон не доходили. Я позвонила на «горячую линию» МВД «102». Через некоторое время мне перезвонили из Насиминского районного управления полиции и сообщили, что Немат арестован на 30 суток», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Гаджар Панахлы.

Ей сообщили, что супруг арестован по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана. «Якобы он не подчинился дорожной полиции», - отметила Гаджар Панахлы.

Он не верит в достоверность обвинения. «Немат никогда злостно не нарушал правила дорожного движения и тем более не допускал неподчинения сотрудникам полиции. Очевидно, что его вновь арестовали за политические взгляды, это было в прошлом. Немат и после освобождения из тюрьмы в 2016 году открыто выражал свои взгляды по вопросам политики, и они были критическими по отношению к власти», - сказала Гаджар Панахлы.

Однако она затруднилась уточнить, какое именно выступление мужа могло стать на этот раз причиной ареста.

В настоящее время активисты заняты поиском адвоката для Немата Панахлы для подачи апелляционной жалобы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член азербайджанского Центра защиты политзаключенных, журналист Аваз Зейналов.

Координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев подтвердил это, отметив, что также сомневается в истинности озвученных полицией причинах ареста оппозиционера.

«Немат Панахлы более 30 лет в политике. Он никогда не стал бы вступать в конфликт с полицией. Он - человек-бунтарь, и, видимо, в очередной раз какое-то его выступление не понравилось кому-то в верхах. Мы будем выяснять обстоятельства дела и займемся защитой прав Немата Панахлы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Огтай Гюльалыев.

В Насиминском районном суде Баку корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Панахлы на 30 суток в соответствии с протоколом, представленным из полиции.

В Насиминском райуправлении полиции отказались от комментариев, посоветовав обратиться в пресс-службу МВД, с представителями которой связаться не удалось из-за того, что сегодня выходной день.

Отметим, что партия Национальной государственности Азербайджана (ПНГА) уже многие годы фактически бездействует, и она больше ассоциируется с ее лидером.

Немат Панахлы баллотировался в депутаты на парламентских выборах 7 ноября 2010 года, однако не был избран членом Национального собрания. Во время избирательной кампании он подверг критике власти "за нарушения избирательного законодательства и фальсификацию выборов". Известность Немат Панахлы получил после того, как, будучи рабочим машиностроительного завода, возглавил в ноябре 1988 года трехнедельный митинг с требованием обеспечить суверенитет Азербайджана. Впоследствии он был в оппозиции к правительству Народного фронта Азербайджана (1992-1993 гг) и поддержал возвращение Гейдара Алиева к власти летом 1993 года. Войдя в команду Алиева, в 1995 году Панахлы со скандалом ушел в отставку.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".