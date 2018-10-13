Силовики убили предполагаемого боевика в Дагестане

13 октября 2018, 14:24

Участники спецоперации в Хасавюртовском районе прорвались в дом, где укрылись вооруженные люди, и убили одного из них, сообщили источники.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня при адресной проверке одного из частных домов в селе Эндирей был ранен полицейский. Силовики заблокировали дом, откуда велась стрельба, и начали его штурм. По подсчетам "Кавказского узла", эта атака на силовиков стала третьей с начала года в Хасавюртовском районе и восьмой в Дагестане.

"По предварительным данным, один боевик убит. Спецоперация продолжается", - процитировал сегодня слова источника в силовых структурах республики ТАСС.

Силовики уже зашли в дом, перестрелка продолжается, со ссылкой на свой источник сообщил "Интерфакс".

Личности боевиков, укрывшихся в доме, предварительно установлены, сообщил источник РИА "Новости" в правоохранительных органах. "Предположительно, они являются выходцами этого села и входят в так называемую "кизилюртовскую бандгруппу"", - заявил он.

В заблокированном доме могут находиться боевики Муса Билалов и Дагир Гаджиев, сообщило ранее РИА "Дербент". Они и еще четверо человек входят в единственную подпольную вооруженную группу, которая пока еще не уничтожена в Дагестане, сообщил в июле "Кавказскому узлу" источник в правоохранительных органах.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы карта административно-территориального деления Дагестана и статья "Режим контртеррористической операции (КТО)". "Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.