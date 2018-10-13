Житель Ингушетии заподозрен в причастности к боевикам

13 октября 2018, 14:40

20-летний житель Назрани стал фигурантом уголовного дела после того, как было установлено, что он является активным участником незаконных вооруженных формирований на территории иностранного государства, сообщило сегодня МВД.

Молодой человек, по данным следствия, добровольно вступил в ряды боевиков и «с июня 2016 года до настоящего времени не предпринял меры к добровольному прекращению своего участия в международной террористической организации».

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Ингушетии.

В нем же указано, что аналогичное дело расследуется в отношении 35-летней жительницы села Плиево, о которой известно, что она примкнула к боевикам с августа 2015 года.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии сообщило об уголовном деле в отношении 35-летней жительницы Ингушетии, которая с августа 2015 года находится в Сирии. По данным следствия, она выполняет различные работы у боевиков.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.

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