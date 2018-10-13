Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю

13 октября 2018, 21:24

Азербайджанские военные с 7 по 13 октября сделали более тысячи выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что неделю назад Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за период с 30 сентября по 6 октября.

11 октября житель Тертерского района Азербайджана Азад Гасанов подорвался на мине во время выпаса скота. Врачи ампутировали ему ногу.

"В период с 7 по утро 13 октября азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 100 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 1000 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - передает корреспондент "Кавказского узла" информацию пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

В ведомстве отметили, что Армия обороны Нагорного Карабаха не нарушала режима прекращения огня.

Минобороны Азербайджана по состоянию на 21.20 мск 13 октября не отреагировало на это заявление на своем сайте. Однако сегодня утром Азербайджан заявил, что за минувшие сутки его военные были 24 раза обстреляны с позиций, расположенных в Армении и на территории, которую контролируют власти Нагорного Карабаха. За период с 7 по 13 сентября, по подсчетам "Кавказского узла", Азербайджан сообщил о 185 случаях нарушения режима прекращения огня.

Перемирие, которое было объявлено после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся в течение двух лет каждый день, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".