Дело об убийстве чеченской школьницы направлено в суд

13 октября 2018, 12:51

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего силовика, задержанного в Грозном после случайного убийства девочки в новогоднюю ночь, сообщил сотрудник ведомства.

"Кавказский узел" информировал, что несовершеннолетняя девочка погибла в Грозном в новогоднюю ночь от выстрела. Первоначально правоохранители сообщили, что школьницу смертельно ранила пуля, попавшая в окно во время стрельбы из табельного оружия, которую открыли на праздник силовики. Однако затем представитель управления Росгвардии заявил, что подозреваемый был уволен еще до инцидента. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый случайно нашел на одной из улиц Грозного автомат Калашникова и случайно выстрелил из него несколько раз. Прокуратура нашла в деле нарушения, допущенные следствием.

Бывший силовик обвинен по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России) и незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 122 УК), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры республики. Он отметил, что по одному из этих обвинений обвиняемому грозит до двух, а по другой - до четырех лет лишения свободы.

"Данное уголовное дело направлено в суд 12 октября. Его рассмотрение начнется в ближайшие недели", - сказал представитель надзорного органа. Отметим, что первоначально дело о гибели школьницы в Грозном было возбуждено по статье "Убийство", максимальное наказание по первой части которой составляет 15 лет.

Комментариями обвиняемого или его представителей относительно передачи дела в суд "Кавказский узел" не располагает.