Активисты из Кабардино-Балкарии назвали уникальной акцию в Магасе

13 октября 2018, 10:51

Акция протеста против передела границы между Ингушетией и Чечней является уникальным примером борьбы жителей за свои права, в то время как участников конфликта в Кенделене власти "поставили на место", рассказали активисты из Кабардино-Балкарии, посетившие Магас.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между двумя республиками. Жители Ингушетии начали в Магасе бессрочную акцию протеста против передачи земель, однако 4 октября Евкуров подписал закон об установлении административной границы. Акция считается санкционированной с 8 по 15 октября, организаторы сегодня подали заявку на ее продолжение. 12 октября намаз в центре Магаса собрал тысячи людей.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

9 октября активисты из Кабардино-Балкарии посетили Ингушетию и выступили на митинге в Магасе. В частности, руководитель кабардино-балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков отметил, что за событиями в Ингушетии пристально наблюдают на всем Северном Кавказе. Активисты и правозащитники полны решимости поддержать ингушский протест, сказал он. "Мы, конечно же, не имеем в виду отношения между ингушами и чеченцами. Для нас никакой разницы между вами нет. Мы уверены, что этот вопрос обязательно решится, и решите его вы сами между собой. Но никто вам не должен мешать в вашем волеизъявлении в соответствии с российским законодательством", - считает Хатажуков.

Он отметил высокую самоорганизацию ингушского общества, его упорство в отстаивании своих интересов. которое, по мнению правозащитника, должно стать примером и для других республик Северного Кавказа. "Мы, народы Северного Кавказа, говорим на разных языках, у нас у каждого есть свои интересы. И в то же время у нас есть и общие интересы, которые нас могут объединить. И вот то, что сейчас происходит - это как раз тот случай, когда все народы Северного Кавказа должны подать свой голос, что никакого насилия к вам не должно быть применено", - сказал Валерий Хатажуков.

Конезаводчик Ибрагим Яганов рассказал, что приехал в Ингушетию, чтобы стать очевидцем уникального для современной России события. Яганов отметил, что все последние годы интересы народа определяли чиновники, которые никем не выбирались, которые назначались сверху. "Нас считают безграмотной толпой, которая не в состоянии выбрать себе даже своих глав. Вы первые показали всей России, что народ может управлять своей жизнью, отстаивать свои интересы. И то, что с вами на эту защиту вышли основные ветви власти, и то, как с вами солидарна ваша Национальная гвардия, для нас весьма удивительно", - сказал Яганов.

По его мнению, недавние события в кабардино-балкарском Кенделене представляют собой обратный пример, когда власть "поставила народ на место". Конфликт в Кенделене - не межнациональный, а политический, он показал стремление власти периодически демонстрировать свою силу, чтобы народ не думал, что у него есть права, есть земля, считает Яганов.

18 сентября жители села Кенделен не пустили участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. 19 сентября активисты попытались прорвать оцепление силовиков, полицейские применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена. Ибрагим Яганов возглавлял конный поход на гору Канжал в честь юбилея битвы. Историки назвали первопричиной конфликта в Кенделене земельный спор. Новости о противостоянии у села Кенделен размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Ибрагим Яганов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что поехал в Ингушетию, желая сгладить неприятный осадок, который остался после участия ингушских силовиков в кенделенских событиях. "В интернете было много комментариев о том, как ингушские силовики избивали наших ребят в районе Кенделена. Остался неприятный осадок, и мы хотели его загладить. Мы не собирались вмешиваться в сам конфликт и давать ингушам советы. Мы уверены, что они сами правильно разберутся", - сказал Яганов.

Еще один представитель Кабардино-Балкарии, член регионального совета партии "Яблоко" Адам Медалиев, пояснил, что приехал в Ингушетию, чтобы поддержать своих коллег по партии Руслана и Магомеда Муцольговых. По его мнению, события в Ингушетии являются ярким примером того, что в российском обществе накопилась масса проблем из-за отсутствия диалога между властью и обществом. "Народ лишен права избирать и быть избранным. События в Ингушетии показали, что этот клубок проблем достиг своего апогея", - сказал Медалиев.

Поездка на митинг была собственной инициативой всех приехавших, пояснил Адам Медалиев корреспонденту "Кавказского узла". "Основной целью поездки было выразить свою позицию, не вмешиваясь в сам конфликт. Наша позиция заключается в том, что гражданские процессы должны происходить без применения насилия", - отметил Медалиев.

Специалисты-картографы, проанализировав по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" не соответствуют действительности. Территории, переданные Чечне, в 26 раз больше полученных Ингушетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Также на "Кавказском узле" размещены справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).