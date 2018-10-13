Эльгиз Гахраманов. Фото со страницы активиста в Facebook, facebook.com/elgiz.gahraman

13 октября 2018, 06:55

Азербайджанский активист Эльгиз Гахраманов заключен в карцер колонии

Отбывающий наказание в колонии номер 14 член движения NİDA Эльгиз Гахраман заключен в карцер. Об этом сообщил его отец Джамал Гахраманов.

Как сообщал "Кавказский узел", Эльгиз Гахраманов был арестован в августе 2016 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и в январе 2017 года осужден на 5,5 лет лишения свободы. Активисты истинной причиной уголовного дела назвали саркастические записи в Facеbook о конституционном референдум (прошел 26 сентября 2016 года). Bерховный суд Азербайджана сократил срок наказания до трех лет лишения свободы. 

По словам Джамала Гахраманова, его сына содержат в карцере с 12 октября. На него оказывается физическое давление, сказал отец.

"Последний раз мы с ним встретились 7 октября. Он сам ничего не сказал. Не в его характере это. Какие бы проблемы ни были, он не жалуется, чтобы мы не переживали. О давлении я узнал из другого источника", - сказал отец активиста, чьи слова 13 октября приводит contact.az.

Координатор движения NİDA Самир Асадли в комментарии изданию связал перевод Эльгиза Гахраманова в карцер с назначением нового руководства колонии. После этого отбывающие наказания в этом исправительном учреждении Мехман Гусейнов и Эльгиз Гахраманов столкнулись с оскорблениями, им также ограничили возможность пользоваться телефонами.

Эльгиз Гахраманов баллотировался в парламент Азербайджана на выборах в 2015 году. Его имя включено в два списка политзаключенных, составленных неправительственными организациями Азербайджана.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на тематической странице "Преследование активистов".  Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"14 человек арестованы в Азербайджане за публикации в соцсетях", "Активист движения Nida Илькин Рустамзаде пожаловался на давление в колонии", "Азербайджанские правозащитники раскритиковали пересмотр дела Ильгара Мамедова".

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