Политологи сочли минимальным риск Пашиняна потерять должность премьер-министра

13 октября 2018, 04:05

Оппоненты Пашиняна не пошли на обострение в политическом кризисе, что позволило премьер-министру Армении форсировать подготовку к внеочередным парламентским выборам. При этом Пашинян привлек на свою сторону часть «республиканцев», что позволит ему подать в «техническую отставку», не опасаясь, что не сможет занять вновь кресло премьера, отметили опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября Пашинян заявил, что решение об отставке им пока не принято. Он объяснил свои сомнения "острой реакцией" народа против такого решения, уточнив, что досрочные выборы в парламент возможно провести и без отставки премьера. 11 октября премьер отметил, что для роспуска парламента страны и проведения внеочередных парламентских выборов подаст в отставку до 16 октября, чтобы выборы состоялись примерно 9-10 декабря. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи назвали внеочередные выборы в Армении последним этапом "бархатной революции", в результате которой Пашинян пришел к власти.

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года после массовых акций протеста против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Риск нового витка политического противостояния минимален

Первоначальное заявление Никола Пашиняна, которое он сделал 8 октября и поставившее под сомнение его отставку было связано с опасениями, что Республиканская партия Армении (РПА) и партия «Процветающая Армения» (ППА) могут выдвинуть кандидата после его отставки, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Степан Сафарян.

Однако, отметил обозреватель, 11 октября в интервью France 24 Никол Пашинян по сути подтвердил, что каких-либо опасений нет, и внеочередные парламентские выборы состоятся в декабре.

«Никол Пашинян уверенно говорит об отставке. Уверенность появилась после заявления 18 депутатов, в том числе республиканцев, в котором они высказались за проведение внеочередных выборов в декабре. Уверенности также добавило соглашение, подписанное с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Эти два события, в частности, свели к минимуму риск нового политического противостояния», - рассказал Сафарян.

Высокое общественное доверие также придает Николу Пашиняну уверенность, добавил обозреватель.

«Даже если в последний момент произойдет непредвиденное, общественная поддержка приведет к тому, что мы вернемся в 22 апреля, в день, когда народ действительно сплотился, вышел на улицы и заставил Сержа Саргсяна уйти в отставку. Кроме того, события 2 октября показали, что народ не допустит иного развития сценария», - пояснил Сафарян.

2 октября был принят законопроект, который позволяет парламенту Армении продолжить работу при отставке премьер-министра. Никол Пашинян заявил о контрреволюции, призвав сторонников выйти к парламенту. На призыв откликнулись тысячи людей.

Пашиняну удается добиться роспуска парламента по мягкому сценарию

Николу Пашиняну удалось начать процесс роспуска парламента без обострения политического кризиса, считает политтехнолог Армен Бадалян.

«Все заявления премьера связаны с переговорным процессом, который начался 2 октября. Была поставлена задача так или иначе провести в декабре внеочередные парламентские выборы, и стоял вопрос, каким образом добиться роспуска парламента – по жесткому или мягкому сценарию», - заявил он «Кавказскому узлу».

Бадалян отметил, что жесткий сценарий предполагал отставку премьера, блокировку парламента его сторонниками, чтобы лишить депутатов возможности выбрать премьера и роспуск Национального собрания. «В итоге удалось договориться по мягкому сценарию. ППА подписала соглашение, гарантирующее отказ от выдвижения своего кандидата и поддержки какого-либо иного кандидата. С некоторыми оговорками свое согласие на проведение выборов в декабре дала также АРФ «Дашнакцутюн». Далее заявление о согласии на проведение выборов в декабре подписали 18 бывших и действующих республиканцев. РПА, в свою очередь, также заявила, что не будет выдвигать и противодействовать», - пояснил политтехнолог.

В то же время он считает, что в заявлениях премьер-министра нет популизма. «Это был политический процесс. Нельзя сказать, что Никол Пашинян - неуравновешенный политик. Все его шаги были четко рассчитанными», - полагает Бадалян.

По его мнению, новой власти следует проявить осторожность. «Теоретически есть риск, что все пойдет не по запланированному сценарию, но этот риск минимальный. Учитывая, как развивались события, я бы оценил риск 0,1%», - сказал он.

Оппоненты Пашиняна проиграли

Республиканская партия Армении перестала контролировать парламент после заявления 18 депутатов о согласии провести внеочередные выборы в декабре текущего года, отметил научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян. По его мнению, этот шаг республиканцев, в том числе бывших, лишил какого-либо смысла выдвижение партией своего кандидата.

«Никол Пашинян добился своей цели. Парламентские силы сдались. Игра была закончена после подписания соглашения с ППА. И вопрос не в том, сдержат ли свои обещания ППА или РПА, а в том, что для них теперь иного развития ситуации не существует», - сказал Микаелян "Кавказскому узлу".

Выступления Пашиняна эмоциональные, но говорить, что он неуравновешенный политик, нельзя, считает Микаелян. Политолог не счел, что премьер-министр пренебрег волей народа, анонсировав свою скорую отставку. «Его позиции крепкие, он спокоен за свое политическое будущее. Высокий рейтинг позволит завершить весь этот процесс без особых сложностей. Именно высокий рейтинг Никола Пашиняна заставил ППА подписать соглашение», - полагает политолог.

Политический обозреватель Акоп Бадалян отметил, что заявление Никола Пашиняна о том, что «народная воля не желает его отставки» неправильно воспринимать как обещание никогда не уходить с занимаемого им поста. «Он сказал, что не подаст в отставку, пока не объяснит общественности, что происходит. Нельзя сказать, что он однозначно сказал, что не подаст», - заявил он «Кавказскому узлу».

Обозреватель считает, что РПА и ППА осознали, что выдвижение ими кандидата чревато еще более серьезными последствиями, нежели то, что они будут представлены в будущем парламенте меньшим числом мандатов или вовсе не преодолеют проходной барьер. По его мнению, именно поэтому они согласились с повесткой Никола Пашиняна провести выборы в декабре после его отставки.

«Они поняли, что ситуация для них будет развиваться жестко. Попытка противостоять стремлению общества окончательно зафиксировать победу «бархатной» революции может привести к радикальным мерам, которые могут быть непредсказуемыми. Кроме того, это самый простой и к тому же конституционный вариант», - пояснил Бадалян.

Он не считает заявления Никола Пашиняна «о воле народа» популизмом. «Выборы фальсифицировались, теперь же есть подавляющее большинство, которое изменило прежнюю систему, чтобы сформировать новую власть», - заключил обозреватель.