13 октября 2018, 02:51

Адвокаты назвали кампанейщиной борьбу с подтасовками в МВД Чечни и Карачаево-Черкесии

Наказание сотрудников МВД Чечни и Карачаево-Черкесии за искажение статистических данных о преступности вызвано слишком заметными подтасовками и не приведет к реальным результатам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. Искажение статистики - самый безобидный повод для наказания, если требуется выполнить план федерального центра, отметил блогер Умар Татиев.

В конце сентября и начале октября прокуратуры Чечни и Карачаево-Черкесии рапортовали о привлечении к дисциплинарной ответственности в общей сложности 17 сотрудников МВД "за искажение данных в сфере уголовно-правовой статистики". Выявленные при проверках искажения касались сведений о преступлениях и правонарушителях.

В Карачаево-Черкесии были наказаны семеро сотрудников полиции, в Чечне - десять сотрудников, следует из сообщений республиканских прокуратур, опубликованных с разницей в четыре дня. "Выявлены факты искажения сведений о преступлениях экономической направленности, совершении уголовно наказуемых деяний в общественных местах, в том числе на улицах, а также лицами, ранее их совершавшими и ранее судимыми", - говорится в сообщении прокуратуры Чечни.

Сообщение Telegram-канала kavkaz_leakbez"Выявлены факты искажения в статистических документах первичного учета по уголовным делам сведений о преступлениях и о лицах, их совершивших", - указано в сообщении прокуратуры Карачаево-Черкесии.

На синхронность отчетов о малозначительных должностных нарушениях обратил внимание автор Telegram-канала о Северном Кавказе kavkaz_leakbez Умар Татиев. "Они (сотрудники МВД - прим. "Кавказского узла") хоть и привлечены к ответственности, но по самым безобидным [...] фактам: "фактам искажения в статистических документах первичного учета по уголовным делам сведений о преступлениях и о лицах, их совершивших". [...] Это похоже на такой кавказский очередной мухлеж: центр приказал привлекать должностных лиц, так чтобы родственники страдали меньше, привлекают не за превышение полномочий, а за статистику", - написал он.

Сообщения прокуратур Чечни и Карачаево-Черкесии о наказании сотрудников МВД, появившиеся с разницей в несколько дней, - свидетельство кампании по проверке ведомственной статистики, считает адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. «Это значит, что в этих республиках проводилась кампания по борьбе с искажениями статистики в МВД», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Искажение статистики – распространенное явление в МВД еще с советских лет, отметил Чернусов. «Когда в СССР я работал в МВД Киргизии, там строго следили за статистикой и каждый месяц проверяли - если было искажение статистики, сразу возбуждали уголовные дела. То есть было суровое наказание, а не привлечение к дисциплинарной ответственности», - рассказал Черноусов.

Адвокат считает оправданным уголовное наказание за искажения статистики МВД, причиной которых является неэффективная работа правоохранителей. «Многие преступления не раскрываются, а сотрудникам МВД нужно представить отчет о проделанной работе. Когда нет результатов, начинают рисовать красивую статистику», - объяснил он.

Практически одновременное привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников МВД в двух республиках свидетельствует о том, что этих регионах искажение статистики о преступлениях оказалось наиболее заметным, считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«То, что происходит – это очередная кампанейщина, потому что самодеятельности в этих республиках нет. В Москве заметили определенные перегибы и несоответствия действительности, которые выбивают эти республики из общей системы, и чтобы не портить общую картину, в некоторых регионах начинается компания по борьбе с искажениями. Статистика МВД приукрашена практически во всех регионах, но в некоторых она приукрашено уродливо, и туда сверху спускают приказ нормализовать картину», - сказал Трунов корреспонденту «Кавказского узла».

Серьезные искажения статистики МВД были проблемой и в СССР, и в постсоветской России, причем на Кавказе проблема всегда была "ярко выраженной", заявил Трунов. Он отметил, что к возбуждению уголовных дел и суровым наказаниям искажение статистики о преступлениях в МВД России практически никогда не приводит.

Привлечение к дисциплинарной ответственности за искажение статистики МВД в республиках Северного Кавказа никак не способствует искоренению этого явления, считает автор Telegram-канала kavkaz_leakbez Умар Татиев

Тот факт, что в Чечне оказались наказаны десять сотрудников, а в Карачаево-Черкесии только семеро, он связал с тем, что в Чечне усерднее "ищут виноватых".

«Это не реальная борьба - реальная борьба была бы видна и именно о ней бы [сообщалось] на сайтах МВД. В целом уровень образования сотрудников [МВД] в кавказских республиках несколько ниже, чем в центральных регионах, а руководители особо за этим не следят», - сказал Татиев корреспонденту «Кавказского узла».

Примечание:

"Meduza выявила масштабное искажение статистики в Чечне", "Журналисты констатировали отсутствие резонанса в деле полковника Пхешхова", "Жители Чечни рассказали об админресурсе на местных выборах".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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13 октября 2018, 02:51

  • Адвокаты назвали кампанейщиной борьбу с подтасовками в МВД Чечни и Карачаево-Черкесии

    Наказание сотрудников МВД Чечни и Карачаево-Черкесии за искажение статистических данных о преступности вызвано слишком заметными подтасовками и не приведет к реальным результатам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. Искажение статистики - самый безобидный повод для наказания, если требуется выполнить план федерального центра, отметил блогер Умар Татиев.

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