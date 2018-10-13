Кадыров отчитался о примирении Нурмагомедова и Тимати

13 октября 2018, 01:08

Участие Рамзана Кадырова заставило примириться дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова и рэпера Тимати, глава Чечни отчитался в Instagram о достигнутом между ними взаимопонимании. Тимати и Нурмагомедов удалили из своих аккаунтов посты, опубликованные во время конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 сентября лейбл Black Star объявил об отмене концертов Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, объяснив это решение неспокойной обстановкой в регионе и опасением за безопасность зрителей. Хабиб Нурмагомедов назвал отмену концерта "невеликой потерей". Исполнитель и продюсер Тимати 10 сентября призвал Нурмагомедова быть толерантным и уважать чужое мнение, на что спортсмен отреагировал очередным резким постом в Instagram. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил конфликт тем, что Нурмагомедов нервничает, так как "сгоняет вес". При этом он призвал участников ссоры "не заниматься ерундой".

Власти Дагестана несколько лет потакали группе религиозных активистов, которые добивались отмены культурных мероприятий угрозами в интернете под предлогом борьбы за нравственность. Перепалка дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с близким другом Рамзана Кадырова Тимати из-за концерта Егора Крида впервые заставила власти отреагировать на эти действия, отметила 11 сентября "Новая газета".

Рамзан Кадыров 12 октября заявил о примирении Нурмагомедова и Тимати. В своем Instagram он написал, что между конфликтовавшими сторонами "достигнуто взаимопонимание". Глава Чечни подчеркнул, что дорожит своей дружбой с обоими: сообщение сопровождается коллажем из фотографий, на одной из которых Кадыров дружески жмет руку Хабибу Нурмагомедову, а на другой обнимается с Тимати, держа его руку.

"Тимур (Тимати - прим. "Кавказского узла") охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось, все еще проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах", - сказано в сообщении на странице za_kadyrov_95.

Тимати сообщил, что "болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией", Хабиб Нурмагомедов "проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз - прыжку дружбы", указал Кадыров.

По словам главы Чечни, музыкант и спортсмен обменялись дружескими шутками. "Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу", - сказано в сообщении Кадырова.

Ранее Тимати, будучи в конфликте в Нурмагомедовым, прокомментировал победу бойца, отказавшись поздравить его.

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Сразу после поединка Нурмагомедов вышел из октагона, что спровоцировало драку. Из-за потасовки чемпионский пояс не был вручен победителю. Нурмагомедов извинился за драку. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов пригрозил сыну суровым наказанием. Президент России Владимир Путин поздравил бойца с победой и попросил его отца не сильно наказывать сына. 11 октября Нурмагомедов получил в подарок от фонда имени Ахмата Кадырова автомобиль Mercedes, минимальная стоимость которого более шести миллионов рублей. Пользователи соцсетей поспорили о необходимости дарить спортсменам столь дорогие подарки, напомнив о дотациях федерального центра и сборах в фонд имени Ахмата Кадырова.

"Я не собираюсь больше никого поздравлять. [...] Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень теплое отношение к Кавказу априори, просто, как и везде, там живут разные люди. Я болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона", - написал Тимати. Полный текст его поста в Instagram процитировало издание "Чемпионат" 8 октября.

По состоянию на 0.52 мск сегодня этот пост отсутствует в Instagram Тимати и недоступен по прямой ссылке, хотя адресованные бойцу сентябрьские публикации с призывом не разжигать межнациональные и религиозные конфликты все еще доступны. Резкие посты, опубликованные в ответ на публикации Тимати в сентябре, удалены и из Instagram Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, в августе Нурмагомедов раскритиковал молодежь за пение и танцы на концерте рэп-коллектива HammAli & Navai в Махачкале. Высказывания спортсмена вызвали резонанс в соцсетях, в итоге ему пришлось написать пост с оправданиями.