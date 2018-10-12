Дагестанские журналисты раскритиковали розыгрыш iPhone за доносы

12 октября 2018, 23:53

За призывом министерства связи Дагестана писать доносы об экстремистских постах в соцсетях ради iPhone стоит желание освоить бюджетные деньги, нововведение неэффективно и может быть использовано для давления на инакомыслящих, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. Пользователей соцсетей возмутило предложение Минсвязи.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября министерство связи, информации и массовых коммуникаций Дагестана предложило жителям оставлять анонимные сообщения о пропаганде экстремизма и терроризма. Самому активному ведомство пообещало iPhone.

Инициатива Минсвязи связана с желанием освоить деньги, считают эксперты

Эта инициатива вызвана не большим количеством экстремистских комментариев, а желанием имитировать борьбу с экстремизмом в интернете руками разных молодежных проправительственных организаций, через которые осваиваются средства, выделяемые государством на эти цели, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

Минсвязи преследует цель освоения бюджетных денег, выделяемых на борьбу с экстремизмом, согласен автор популярного в Дагестане Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. "Я не считаю, что в интернете настолько много экстремистских комментариев, что нужно придумывать что-то в дополнение к существующему. Тем более, если сравнить с другими регионами России, у нас в этом направлении устойчивая динамика на снижение. Зачастую инициативы, исходящие сверху, придумывают для того, чтобы преследовать человека и ограничить его в действиях. Не понимаю, почему Минсвязи не придумает что-нибудь аналогичное, чтобы выявить коррупционеров? Уверен, у нас их много, и намного больше, [чем] экстремистов. Минсвязи, видимо, хочет освоить выделяемые на борьбу с экстремизмом бюджетные деньги и заодно показать свою эффективность, оправдать свое существование. Для выявления экстремистских сообщений существуют профильные службы: МВД, ЦПЭ и ФСБ со специализированным штатом. Есть еще Роскомнадзор с его стремление запрещать все, что движется. Возможно, Минсвязи решила попробовать себя в роли Роскомнадзора", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналисты усомнились в эффективности доносов

Российское законодательство и отдельные силовики субъективно трактуют понятие экстремизм, отметил Магомед Магомедов. "Порой простой критический комментарий может быть подведен под статью 282 УК РФ и послужить причиной возбуждения уголовного дела о возбуждении ненависти или вражды к определенным группам лиц. Например, если какой-нибудь водитель скажет, что ненавидит велосипедистов, то его могут привлечь за призывы к уничтожению такой социальной группы, как велосипедисты", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что с терроризмом и экстремизмом бороться нужно, но делать это должны профессионалы. "Должны быть выработаны другие механизмы передачи информации обществом. Чтобы это не выглядело как: сообщи о своем соседе и выиграй iPhone. В этом виде оно больше вызывает иронию, у людей появляются аналогии с библейским Иудой, предавшим своего учителя за 30 сребреников, или Павликом Морозовым, сдавшим свою семью. Да и доносы сталинских времен у всех еще остались в памяти. Поэтому все должно вестись корректно, аккуратно", - полагает Магомед Магомедов.

С ним согласен и главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Действия властей, которые не противоречат действующему законодательству, в том числе и с привлечением общества, направленные на минимизацию террористической угрозы, можно только приветствовать. Но главное, чтобы эти инициативы не были испорчены предлагаемой формой реализации этих благих намерений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Сагитова, создание "горячей линии" или специального сайта, куда можно сообщить об экстремистских высказываниях или отправить ссылки на опубликованные комментарии, будет малоэффективным, потому что люди не станут использовать эту возможность массово.

"Все отправляемые ссылки будут проверяться работниками Роскомнадзора, а чтобы возбудить уголовное дело по экстремизму и привлечь человека к реальному сроку, необходимо получить экспертное заключение, их должны изучить специалисты. Поэтому я не жду большого эффекта от того, что люди начнут пересылать ссылки на специальный сайт", - считает обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов.

"Желающие бесплатно получить дорогой гаджет завалят их сообщениями, которые потом нужно будет еще фильтровать. Ведь не каждый пользователь сможет определить, что есть экстремизм, а что нет, а гаджет получить хочется", - сказал автор Telegram-канала Расул Асад корреспонденту "Кавказского узла".

Доносы могут использовать против неугодных

Инициатива Минсвязи не направлена специально против блогеров, считает Гаджимурад Сагитов. "У государства и так достаточно механизмов и рычагов для зажимания свободы слова и преследования блогеров", - сказал он.

Главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев указал на желание властей контролировать недовольство россиян. "В России за последние годы федеральное правительство приняло около десяти инициатив, позволяющих взять под контроль разные группы. Это и пакет Яровой, и контроль над высказываниями в соцсетях, и другие. И дальше он только будет расширяться. Ситуация в стране лучше не становится. Власть понимает, что страна в тяжелом экономическом положении, реальные доходы у населения падают, по периметру границ страны неспокойно, а еще и Сирия, Украина. Эти факторы приводят к росту недовольства в отдельных регионах и социальных слоях, и власти предпринимают соответствующие меры. Будут, скорее всего, и другие шаги", - сказал он.

Несмотря на то, что инициатива с призывом сообщить о экстремистских комментариях исходит от чиновников, реальным проводником этой идеи являются спецслужбы, считает главред. "Вопросами борьбы с терроризмом и экстремизмом занимаются спецслужбы. Это их тема, и они занимаются разоблачением преступлений такого рода. По нашему уголовному законодательству, гражданина можно привлечь к ответственности, если он знал и не сообщил о готовящемся преступлении. А если это преступление террористической или экстремисткой направленности, по их логике, то он должен проявить еще больше гражданскую сознательность, или же в отношении него будут предприняты серьезные санкции", - отметил Фатуллаев.

Инициатива Минсвязи в итоге может быть использована и для сведения счетов с неугодными журналистами, блогерами или даже с оппозиционными политиками, хотя федеральная власть будет стараться блокировать такие попытки, считает Милрад Фатуллаев.

"Желающие использовать закон по своему разумению были всегда. Они используют любые инициативы для сведения личных счетов. Но сейчас, на мой взгляд, такое развитие маловероятно. Связано это, опять-таки, с общей политической ситуацией в стране – это и падение рейтинга президента из-за пенсионной реформы, и повышение НДС. Поэтому сейчас невыгодно закрывать глаза на попытки некоторых чиновников или силовиков решать свои узкие вопросы сведения счетов с неугодными им людьми в ущерб нормализации ситуации в стране. А это для инициаторов этой идеи является главнейшим приоритетом. Москва, на мой взгляд, будет стараться не давать использовать такое важное для нее мероприятие для преследования на местах собственных целей в ущерб стабильности политической режима и ситуации в стране", - сказал Фатуллаев.

Расул Асад также не исключил, что введенная мера может быть использована против неугодных и неудобных для власти блогеров. "В России всегда все происходит, как в известной цитате Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда». И с этой инициативой все закончится так же", - сказал он.

Пользователей соцсетей возмутило предложение Минсвязи

"За кого они наш народ держат, кто это придумал? Неужели настолько низко пали наши люди, что за iPhone так легко будут ломать чьи-то жизни? А проклятия матерей, сестер, жен, детей того пострадавшего обязательно дойдут до небесной канцелярии. Честно говоря, сначала смешно стало, потом страшно, а сейчас гадко так на душе", - прокомментировала предложение Минсвязи Дагестана пользователь Facebook Саида Магомедова.

С ней согласны и другие пользователи соцсети. "Это же так низко... Не сомневаюсь, среди нас ходят такие", - написала Зульфия Ахмедова. "Вот до чего докатились", - высказался Гаджи Османов. "Из народа делают посмешище и просто издеваются", - считает Лейла Мухумаева.

"А что надо-то хоть говорить? Скажите заранее, а то получится, они скажут больше, чем на телефон, и обидно-то будет. Такую информацию, и так дешево продал. Продал честь и совесть человека за паршивый телефон. Я не говорю мусульманина, так как если он истинный мусульманин, то он не продаст", - написал Курбан Курбанов.