Замглавы УФСИН Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве с госконтрактом

Бывший заместитель начальника УФСИН по Кабардино-Балкарии предстанет перед судом по обвинению в хищении 1,6 миллионов рублей из бюджета, сообщила прокуратура.

Согласно версии обвинения, замначальника ведомства вступил в сговор с сотрудниками колонии-поселения №5 и предпринимателями Нальчика.

При исполнении госконтракта по консервированию капусты и свеклы для нужд республиканского управления ФСИН соучастники похитили более 1,6 миллионов рублей бюджетных средств, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии от 12 сентября.

Бывшему заместителю начальника УФСИН по Кабардино-Балкарии предъявлено обвинение по трем статьям - о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ) и подделке официального документа (частью 1 статьи 327 УК РФ), отмечается в сообщении прокуратуры. Максимальное наказание, предусмотренное статьей о мошенничестве, составляет десять лет лишения свободы, две другие статьи предполагают до четырех лет и до двух лет лишения свободы соответственно.

Дело направлено в Нальчикский городской суд, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что строительство следственного изолятора в Нальчике завершилось двумя уголовными делами. 14 августа прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении инженера УФСИН, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст.286 УК РФ). Также к ответственности был привлечен и подрядчик, в отношении него было возбуждено дело о мошенничестве в особом крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), которое выделено в отдельное производство.