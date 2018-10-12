Протестующие разблокировали здание администрации общины Ани в Армении

12 октября 2018, 21:42

Противники главы общины Ани согласились не мешать работе администрации после того, как там был назначен аудит. Критикующие новые власти Армении журналисты заявили, что подверглись нападению в Ани.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября около 50 человек заблокировали вход в администрацию общины Ани в городе Маралике, выдвинув требование об отставке ее главы Артака Геворгяна. Протесты там продолжаются уже полтора месяца.

Сегодня глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян встретился с протестующими в Маралике и призвал их разблокировать здание администрации, чтобы ее работники могли возобновить работу. Он пообещал, что с 15 октября в администрации начнется аудит, и потребовал от главы общины Артака Геворкяна предоставить все необходимые документы.

Геворкян заявил, что протестующие, заблокировав здание администрации, не учитывают интересы других жителей общины. "Община Ани состоит из 17 населенных пунктов с населением около 24 тысяч человек. Администрация общины Ани – это не мэрия города Маралик, и работа приостановлена в отношении остальных сел, что неправильно. Я сам был переизбран четыре раза на должность главы общины Маралик и сейчас избран главой укрупненной общины. За меня отдали голоса большинство избирателей, чьи голоса также нужно уважать", - сказал Артак Геворгян.

Дороги перекрывают не только противники Геворкяна, но и его сторонники, возразил на это Санасарян. По его словам, одним из вариантов выхода из кризисной ситуации для Геворкяна является уход в отставку для того, чтобы вновь баллотироваться на этот пост, подтвердив поддержку со стороны местных жителей. "Сам премьер Никол Пашинян также призвал глав общин, против которых народ протестует, подавать в отставку и, если они уверены, что имеют доверие своего народа, баллотироваться на новых выборах и победить. Я не могу вас призывать к этому, это ваше решение", - сказал Давид Санасарян.

Он подчеркнул, что аудит в администрации будет проведен в любом случае, поскольку имеются жалобы на махинации местных властей.

Протестующие одобрили решение Санасаряна о проведении аудита и согласились разблокировать здание администрации, однако заявили, что продолжат акцию протеста. Они потребовали, чтобы глава общины Артак Геворкян подал в отставку до 15 октября, сообщает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на видео, опубликованное сегодня на странице Давида Санасаряна в соцсети Facebook.

На видеозаписи видно, как протестующие убирают скамейку, перекрывающую вход в здание.

2 октября жители села Азатамут Тавушской области Армении перекрыли дорогу Берд - Иджеван с требованием отставки главы своей общины из-за махинаций с социальными выплатами. 11 октября глава другой общины, Урцадзор, под давлением протестующих согласился уйти в отставку, чтобы принять участие в следующих выборах. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты назвали протесты на уровне общин следствием "бархатной революции" в Армении.

Журналисты обвинили власти Армении в организации нападения

11 октября в центре общины Ани, городе Маралике, группа людей повредила технику съемочной группы интернет-проекта "Адеквад", сообщила полиция Армении.

Ведущие проекта Нарек Малян и Артур Даниелян, а также оператор "Адеквада" заявили в полиции, что во время съемок программы в Парке Победы к ним подошли люди, потребовавшие от них немедленно оставить город. Журналисты заявили, что им пригрозили расправой на площади. "Группа людей вместе со съемочной группой направилась к площади, а по дороге устроила потасовку, оскорбляя их и угрожая жизни и здоровью. Один из них устроил потасовку с оператором, попытался отобрать у него камеру, и в результате разбил штатив, причинив материальный ущерб", - сообщила полиция со ссылкой на показания съемочной группы, передает корреспондент "Кавказского узла".

Визит Давида Санасаряна в Маралик подтверждает то, что нападавшие связаны с армянскими властями, заявили Нарек Малян и Артур Даниелян на состоявшейся сегодня пресс-конференции. Малян заявил, что нападение было организовано, и стоят за этим власти. "Этим инцидентом власти хотели спровоцировать нас на какие-либо противоправные действия, чтобы сшить на нас уголовное дело, поскольку именно мы на сегодняшний день критикуем нынешнюю власть", - считает Даниелян.

Нарек Малян отметил, что сорвать съемки не удалось, поскольку журналисты вели прямой эфир через Facebook. По его мнению, ведущих не избили только благодаря прямому эфиру. "Мы отказались удалять файлы, вышли в прямой эфир. Тогда мишенью нападений стал наш оператор вместе со своей камерой, которую пытались оттащить и повредить. После неудачной их попытки к нам подошли порядка 20 человек и начали угрожать, заявлять, что мы контрреволюционеры", - рассказал Малян.

Малян сказал, что "Адеквад" уже посвятил ранее теме протестов в Маралике один из своих выпусков. Основной акцент был поставлен не на группу людей из 15-20 человек, которые протестуют, а на "смешное решение" Никола Пашиняна, который дал указание властям Ани работать то в одной, то в другой из соседних общин, сообщил Нарек Малян.

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года, после массовых акций протеста против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биография Никола Пашиняна.