Житель Грозного пытался сорвать пресс-конференцию об Ингушетии в Петербурге

12 октября 2018, 20:56

Звонок с сообщением о взрывчатке в здании Института региональной прессы поступил в полицию Петербурга вскоре после начала пресс-конференции о событиях в Ингушетии. Правоохранители назвали автором звонка молодого человека из Грозного.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней, а противники этого закона объявили о начале бессрочной акции протеста. Акция считается санкционированной с 8 по 15 октября, организаторы сегодня подали заявку на продолжение акции. Сегодняшний намаз в центре Магаса собрал тысячи людей.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Звонок с сообщением о взрывчатке, заложенной в офисе Института региональной прессы на Лиговском проспекте, поступил в полицию Петербурга 11 октября, через 12 минут после начала заранее анонсированной пресс-конференции о протестах в Ингушетии в связи с соглашением о ингушско-чеченской границе. На мероприятии в Институте региональной прессы выступали режиссер документального кино Хава Хазбиева и заведующая отделом этнографии Кавказа Кунсткамеры Макка Албогачиева.

Проверяя анонимное сообщение, полицейские обыскали офис и прилегающие помещения, при этом участников пресс-конференции не эвакуировали. Сообщение оказалось ложным. Правоохранителям удалось выяснить личность звонившего - им оказался 27-летний житель Грозного, выпускник Ставропольского аграрного госуниверситета, сообщило сегодня со ссылкой на источники в полиции петербургское издание "Фонтанка".

По информации издания, предполагаемый автор звонка о бомбе в Институте региональной прессы подписан в социальных сетях на сообщество "Карфаген", - паблик поборников нравственности, участники которого организовывали в сети травлю чеченских девушек за неподобающий, по их мнению, внешний вид. Одна из страниц "Карфагена" была заблокирована в сентябре 2017 года по требованию Роскомнадзора.

"Кавказский узел" писал, что мероприятие, посвященное событиям в Ингушетии, привлекло внимание силовиков и в Москве. Перед началом эфира о ситуации в Ингушетии 11 октября к редакции телеканала "Дождь" приехали силовики.

Специалисты-картографы, которые проанализировали по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" не соответствуют действительности. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чечни в результате соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Также на "Кавказском узле" опубликованы справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).