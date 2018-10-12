Герой скандального видео приступил к уборке улиц Грозного

12 октября 2018, 20:46

Уроженец Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку в пассажиров общественного транспорта со словами "Ахмат - сила", сегодня приступил к работе, на которую его устроил Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", Турпал Хасиев после видеоролика с инцидентом в общественном транспорте 11 октября срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы и высаживать цветы. Жители Чечни сочли это унижением.

10 октября в Сети появилось видео, на котором молодой человек кидает банку в сидящих напротив пассажиров общественного транспорта со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни, он потребовал от героя видео публично извиниться и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после этого в Интернете было опубликовано видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. "Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители", - заявил автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.

"Сегодня в девять часов утра молодой человек приступил к своим обязанностям, мы определили его в бригаду, выдали униформу, он будет заниматься физическим трудом, работать лопатой, грузить", - сообщил руководитель предприятия "СУРСАД", убирающего улицы Грозного, Хасан Асаков.

По его словам, Турпал Хасиев оформлен приказом после поданного заявления о приеме на работу.

"Мы оформили его, как и положено при первоначальном приеме на работу, на три месяца, он будет получать зарплату. Было довольно сложно найти свободную вакансию, поскольку желающих идти работать к нам много", - цитирует Асакова РИА "Новости".

Он добавил, что считает такую меру эффективным способом воспитания. "Турпал полностью осознал свою ошибку, беседовал с ним сегодня в обед, абсолютно не считает, что по отношению к нему поступили незаслуженно", - передает слова Асакова ТАСС.

В Чечне распространена практика публичных извинений, которая затрагивает не только критиков власти, но и тех, чье поведение не нравится властям. Один из первых случаев принуждения к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. К публичным извинениям принуждают даже подростков. Так, в декабре 2017 года чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Напомним, что правозащитники сочли жесткую реакцию Кадырова на действия героя скандального видео пиаром. По их мнению, глава Чечни необоснованно демонстрирует ответственность за всех чеченцев.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".