Тбилиси. Фото: Kober https://ru.wikipedia.org/

12 октября 2018, 20:40

Жители Тбилиси пожаловались на очередное подорожание бензина

Тбилисские автомобилисты рассказали, что из-за повышения цен на бензин реже пользуются машинами или переделывают их для работы на газе. Опрошенные "Кавказским узлом" экономисты указали на мировую тенденцию подорожания бензина и неэффективную политику грузинских властей.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля автомобилисты провели в столице Грузии акцию под лозунгом "Вместе изменим цену на бензин". Они сочли повышение цен на бензин в Грузии искусственным и потребовали снизить их.

Цены на бензин в Тбилиси поднялись в начале недели еще на пять-восемь тетри (около двух-трех американских центов). На разных бензоколонках стоимость топлива варьируется теперь от 2,41 лари до 2,63 лари (от 91 цента до доллара) за литр, передает корреспондент "Кавказского узла".

Тбилисские автомобилисты посетовали корреспонденту "Кавказского узла" на дороговизну бензина. Дорожают и товары, сказал местный житель Автандил. Тбилисец Леван отметил, что стал реже пользоваться автомобилем, чтобы сэкономить. Другой горожанин, Гиви, с той же целью переделал автомобиль, чтобы он мог работать и на газе. "Теперь я намного меньше трачу на топливо", - отметил он.

Причиной роста цен на бензин стало подорожание на мировом рынке, а также девальвация лари, считает представитель "Союза производителей нефтепродуктов, импорта и потребителей" Вано Мтралашвили. "Сейчас фиксируется рекордная цена на топливо с 2014 года, и тенденция роста цен продолжается. Лари дешевеет к доллару, в последние дни он значительно упал, и это обусловлено корректированием цен на топливо и повышением на пять-восемь тетри", - сказал он 10 октября в эфире грузинской телекомпании "Имеди" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Рост цен на бензин вызовет подорожание и других товаров, считает эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе. "Этот процесс уже идет. Резкое подорожание и негативные ожидания еще больше ухудшают ситуацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Экономист раскритиковал власти за слабую, по его мнению, макроэкономическую и монетарную политику. "Власти предпринимают меры, но почему-то думают, что они не должны вмешиваться в этот процесс и рынок сам собой все это отрегулирует", - сказал Гиорхелидзе.

Напомним, что из-за роста цен на газ в Тбилиси стали повышаться цены на хлебобулочные изделия. В конце сентября местные жители отметили, что даже небольшое повышение "бьет по карману", а пенсионеры пожаловались на рост цен на фоне неизменных пенсий.

Примечание:

"Грузинские рабочие потребовали не закрывать шахту в Ткибули", "Водители маршруток объявили забастовку в Батуми", "Водители маршруток объявили забастовку в Батуми".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 октября 2018, 22:59

12 октября 2018, 22:32

12 октября 2018, 21:42

12 октября 2018, 21:33

12 октября 2018, 21:02

Темы дня

События дня

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи