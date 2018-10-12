Жители Тбилиси пожаловались на очередное подорожание бензина

12 октября 2018, 20:40

Тбилисские автомобилисты рассказали, что из-за повышения цен на бензин реже пользуются машинами или переделывают их для работы на газе. Опрошенные "Кавказским узлом" экономисты указали на мировую тенденцию подорожания бензина и неэффективную политику грузинских властей.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля автомобилисты провели в столице Грузии акцию под лозунгом "Вместе изменим цену на бензин". Они сочли повышение цен на бензин в Грузии искусственным и потребовали снизить их.

Цены на бензин в Тбилиси поднялись в начале недели еще на пять-восемь тетри (около двух-трех американских центов). На разных бензоколонках стоимость топлива варьируется теперь от 2,41 лари до 2,63 лари (от 91 цента до доллара) за литр, передает корреспондент "Кавказского узла".

Тбилисские автомобилисты посетовали корреспонденту "Кавказского узла" на дороговизну бензина. Дорожают и товары, сказал местный житель Автандил. Тбилисец Леван отметил, что стал реже пользоваться автомобилем, чтобы сэкономить. Другой горожанин, Гиви, с той же целью переделал автомобиль, чтобы он мог работать и на газе. "Теперь я намного меньше трачу на топливо", - отметил он.

Причиной роста цен на бензин стало подорожание на мировом рынке, а также девальвация лари, считает представитель "Союза производителей нефтепродуктов, импорта и потребителей" Вано Мтралашвили. "Сейчас фиксируется рекордная цена на топливо с 2014 года, и тенденция роста цен продолжается. Лари дешевеет к доллару, в последние дни он значительно упал, и это обусловлено корректированием цен на топливо и повышением на пять-восемь тетри", - сказал он 10 октября в эфире грузинской телекомпании "Имеди" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Рост цен на бензин вызовет подорожание и других товаров, считает эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе. "Этот процесс уже идет. Резкое подорожание и негативные ожидания еще больше ухудшают ситуацию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Экономист раскритиковал власти за слабую, по его мнению, макроэкономическую и монетарную политику. "Власти предпринимают меры, но почему-то думают, что они не должны вмешиваться в этот процесс и рынок сам собой все это отрегулирует", - сказал Гиорхелидзе.

Напомним, что из-за роста цен на газ в Тбилиси стали повышаться цены на хлебобулочные изделия. В конце сентября местные жители отметили, что даже небольшое повышение "бьет по карману", а пенсионеры пожаловались на рост цен на фоне неизменных пенсий.