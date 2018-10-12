12 октября 2018, 18:57

Жительница Ингушетии заподозрена в помощи сирийским боевикам

Женщина уехала из Ингушетии в Сирию и выполняет различные работы у боевиков, сообщило следствие.

По данным российских правоохранителей, жительница Ингушетии с августа 2015 года находится в Сирии, где примкнула к запрещенной террористической организации. "Находясь в рядах данной организации, она выполняет функции по оказанию медицинской помощи членам террористической организации, приготовлению им пищи, ремонту и стирке их обмундирования, чистке огнестрельного оружия, а также уборке помещений", - говорится в сообщении Следственного управления СКР по Ингушетии.

Ведомство отмечает, что 35-летняя женщина ничего не сделала для того, чтобы добровольно вернуться домой. Против нее возбуждено дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

Комментариями подозреваемой или ее представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 сентября из Украины в Россию был экстрадирован уроженец Ингушетии Тимур Тумгоев, также подозреваемый в причастности к сирийским боевикам.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, в "Справочнике" "Кавказского узла" содержится материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ" ("Исламское государство" признано в России террористической организацией и запрещено решением суда).

Примечание:

"Выходец из Чечни осужден в Австрии за участие в ИГ", "ИГ взяло ответственность за нападение в Чечне", "Чеченские военные вернулись из Сирии без потерь".

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