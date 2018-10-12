Российские власти отказались от проекта дороги до Сочи за 1,6 триллиона

12 октября 2018, 19:10

Правительство не включило дорогостоящий проект реконструкции автомобильной дороги Джубга – Сочи в шестилетний план развития инфраструктуры.

Как информировал "Кавказский узел", в начале августа Минтранс счел проект реконструкции автомобильной дороги Джубга – Сочи нецелесообразным ввиду его технической сложности и затратности. По подсчетам ведомства, на его реализацию требуется 1,6 триллиона рублей. В то же время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал проект реконструкции трассы "жизненно важным", и в конце сентября он был вынесен на обсуждение с частными инвесторами.

Автомобилисты неоднократно жаловались на заторы, возникающие на трассе Джубга - Сочи. Так, в сентябре 2017 года движение по автодороге было осложнено из-за ремонта моста. В мае того же года жители и гости Кубани пожаловались на пробки в сторону Джубги, которые власти объяснили ремонтными работами.

Российский Кабмин утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, и трасса Джубга — Сочи в него не вошла, следует из документа, размещенного на сайте правительства 11 октября.

"Такие проекты, как трасса Джубга — Сочи и ВСМ в Грозный, пока не прошли отбор, потому что по ним еще нет необходимого уровня проработки, что особенно важно с учетом высокой стоимости реализации", - сказал источник в правительстве. При этом не исключил, что проект строительства трассы может быть включено в план уже после утверждения, информировал 11 октября РБК.

Трасса Джубга - Сочи А-147 с асфальтобетонным покрытием начинается от автодороги М-4 "Дон" и проходит по побережью Черного моря через Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи до Адлера. На трассе много участков с ограниченной видимостью, местами она превращается в серпантин, дорога подвержена оползням, сообщается на сайте "Карта–справочник автодорог". Протяженность дороги составляет чуть более 210 километров, почти на всем протяжении трасса имеет по одной полосе движения в каждую сторону, уточнил РБК.

Отметим, что в план развития магистральной инфраструктуры не включен и предложенный главой Чечни проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Краснодаром и Грозным.