Правительство отвергло предложение Кадырова о Транскавказской магистрали

12 октября 2018, 17:08

Масштабный проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Краснодаром и Грозным не вошел в план развития инфраструктуры, утвержденный правительством России. Этот проект недостаточно проработан, пояснил источник в Кабмине.

"Кавказский узел" сообщал, что 15 июня Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с предложением о строительстве Транскавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Краснодара до Грозного, которая в перспективе свяжет Грозный со столицей страны. Президент поручил правительству рассмотреть эту идею, и Минтранс в целом ее одобрил.

Жители Краснодарского края заявили "Кавказскому узлу", что им не нужна скоростная железная дорога в Чечню, а строить ее за счет бюджета на фоне планов повысить пенсионный возраст недопустимо. Проект Кадырова поднял вопрос окупаемости скоростных железных дорог на Кавказе, полных расчетов его эффективности нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

30 сентября правительство России утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В документе, опубликованном на сайте Кабмина 11 октября, говорится об одиннадцати проектах. Транскавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали среди них нет.

"Такие проекты, как трасса Джубга — Сочи и ВСМ в Грозный, пока не прошли отбор, потому что по ним еще нет необходимого уровня проработки, что особенно важно с учетом высокой стоимости реализации", - пояснил источник в финансово-экономическом блоке правительства. Он отметил, что в уже утвержденный план могут вноситься изменения, сообщил 11 октября РБК.

ВСМ, даже без учета стоимости подвижного состава, может обойтись федеральному бюджету в 1,2 триллиона рублей, информировал ранее "Коммерсант". Пртенезии главы Чечни на стройки столь большого масштаба говорят о попытке выйти на новый уровень финансовых отношений с Москвой, отметило издание The Bell.