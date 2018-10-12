Подаренный Кадыровым Нурмагомедову автомобиль поднял вопрос о федеральных дотациях

12 октября 2018, 18:47

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов получил в подарок от фонда имени Ахмата Кадырова автомобиль Mercedes, минимальная стоимость которого более шести миллионов рублей. Пользователи соцсетей поспорили о необходимости дарить спортсменам столь дорогие подарки, напомнив о дотациях федерального центра и сборах в фонд имени Ахмата Кадырова.

Как сообщал "Кавказский узел", на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе 7 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в четырех раундах победил ирландца Конора Макгрегора, сохранив пояс чемпиона в легком весе. Трансляция боя Нурмагомедова с Макгрегором в Махачкале собрала полный зал, а после боя сотни людей вышли на улицы Махачкалы, чтобы отпраздновать триумф земляка. После прилета в Махачкалу Хабиб Нурмагомедов встретился с болельщиками на стадионе "Анжи Арена".

Сразу после поединка он вышел из октагона, что спровоцировало драку. Из-за потасовки чемпионский пояс не был вручен победителю. Нурмагомедов извинился за драку после поединка. Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов выразил надежду, что инцидент с дракой закончится для спортсмена только штрафом. При этом он пригрозил сыну суровым наказанием. В свою очередь российский президент Владимир Путин поздравил с победой на турнире UFC дагестанского бойца и попросил отца Нурмагомедова не сильно наказывать сына.

"Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вечером 11 октября прибыл в Грозный, где глава республики устроил в его честь торжественный ужин. Глава республики поздравил спортсмена с убедительной победой над Конаром Макгрегором и от имени регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова вручил ему ключи от автомобиля Mercedes последней модели", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

При этом он не уточнил, какой именно модели подаренный автомобиль.

"Я пригласил на встречу с Хабибом известных бойцов Чеченского республиканского спортивного клуба "Ахмат". Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу звания "почетный гражданин города Грозного". И ещё одна награда от мэра - Хабибу вручили юбилейную медаль "200 лет городу Грозному" за номером 27, по количеству его побед! РОФ имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова преподнёс Хабибу ключи от автомашины", - написал в своем аккаунте "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео с торжественного ужина.

Согласно видеозаписи, после ужина, сопровождавшегося выступлением музыкальных коллективов, глава Чечни уехал вместе с Хабибом Нурмагомедов в подаренном ему черном автомобиле марки Mercedes.

"Вот такой вот подарок получил наш чемпион Хабиб Нурмагомедов сегодня от брата Рамзана Кадырова. Самое приятное, что он лично проводил нас до границы", – написал в своем аккаунте в Instagram Шамиль Завуров, опубликовав фото машины, за рулем которого сидит спортсмен.

При этом он также не уточнил модель автомобиля, подаренного главой Чечни.

Интернет-газета "Фонтанка.Ру" назвала Шамиля Завурова другом Хабиба Нурмагомедова. Издание также отметило, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова подарил Хабибу автомобиль Mercedes W222.

Пользователи соцсетей поспорили о необходимости дорогих подарков спортсменам

Пользователи Instagram в комментариях к записи также высказали мнение, что спортсмену был подарен Mercedes-Benz W222.

"W222 S560, вроде", - написал ismail_m95.

Седан Mercedes-Benz S-Class (W222) после рестайлинга продается в России в одной комплектации, но с различными двигателями и множеством дополнительных опций. Цена Мерседес S-класса 2018 года в новом кузове от 6 270 000 до 17 100 000 рублей, отмечается в сообщении на сайте Road Residents. Согласно информации, размещенной на сайте АО "Мерседес-Бенц РУС", цена автомобиля седан Mercedes-Benz S-Класс модели S 560 4MATIC L варьируется от 9 561 418 до 12 672 812 рублей в зависимости от оформления салона и цвета машины.

"Заслуженный подарок. Очень понравилось и стало приятно, что наш глава оказал достойное внимание чемпиону", - написал el_motion95.

"Наш общий подарок, все налогоплательщики скинулись", - сыронизировал пользователь с ником t.denisss.

"Это не Рамзан [Кадыров] подарил, а чеченский народ подарил", - подчеркнул abdullaabdulla471.

Когда речь идет о деятельности чеченского фонда имени Ахмата Кадырова, то наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами упоминаются стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

При этом пользователи поспорили о поддержке спортсмена главой Дагестана и необходимости дорогих подарков.

"А дагестанский президент что подарил? От своего президента нет такой поддержки", - написал gasan_abdulkerimov.

"А что должен делать Васильев, я не могу понять? По-вашему, раздаривать дорогие подарки из бюджета дотационной республики? Хабиб и сам себе может сделать навалом подарков за его зарплату. Поэтому людей не нужно судить по дорогим подаркам. Васильев поздравил его и это главное. Главное то от сердца поздравлять, от души, а не какие то подарки. За такие деньги Васильев может сколько проблем решить в республике", - отметил в свою очередь пользователь с ником reno2230.

Напомним, что в 2018 году Дагестан третий год подряд стал самым крупным получателем дотаций из федерального бюджета - регион получил более 59,06 млрд рублей. Чечня, получившая 27,08 млрд рублей, вошла в пятерку высокодотационных регионов.

По словам эксперта в области социально-экономического развития регионов, профессора МГУ Натальи Зубаревич, в 2016 году федеральный Минфин смог немного урезать особые бюджетные преференции Кадырова, но в первом полугодии 2017 года трансферты Чечне выросли на 7%. "Пока в борьбе властей Чечни и федерального Минфина боевая ничья", - отметила она в интервью "Кавказскому узлу" "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" в 2017 году.

Биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора размещены на "Кавказском узле".