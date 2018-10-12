Остров Малый Жемчужный в Каспийском море. Фото: официальный сайт Минприроды России http://astrakhanzapoved.ru/

12 октября 2018, 15:44

Спасатели нашли пропавших туристов в Астраханской области

Сотрудники МЧС обнаружили сегодня на острове в Каспийском море трех туристов и егеря, которые больше суток не выходили на связь.

По данным ведомства, трое туристов из Московской области и егерь с местной базы отдыха пропали после того, как вышли на лодке из села Караульного в Астраханской области.

Информацию об их исчезновении спасатели получили еще вечером 11 октября, со ссылкой на региональное управление МЧС передал сегодня "Интерфакс".

Пропавших нашли сегодня в районе острова Малый Жемчужный в раскатной части Каспия. "Все живы и здоровы. Решается вопрос о доставке на базу отдыха", сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Астраханской области.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2017 года в Астрахани скончались от отравления угарным газом три постояльца гостиницы. Владелец отеля был задержан.

Примечание:

"Турист из Германии пострадал в горах Грузии", "Сотрудник курорта "Роза Хутор" погиб в горах Сочи", "Турист пострадал под лавиной в горах Адыгеи".

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