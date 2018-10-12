Жители Чечни сочли унижением трудоустройство героя скандального видео

12 октября 2018, 11:42

Турпал Хасиев вновь публично извинился за то, что бросил жестяную банку в пассажира общественного транспорта в Москве, а отец Хасиева в эфире республиканского ТВ осудил поступок сына.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку в пассажиров общественного транспорта со словами "Ахмат - сила", вернулся из Москвы, где находился в поисках работы, в Грозный. Молодого человека в столице Чечни сразу трудоустроили: он будет убирать улицы и высаживать цветы, заявил Рамзан Кадыров. Турпал Хасиев, а также его отец и братья 11 октября приняли участие в одной из передач ЧГТРК "Грозный", уточнил глава Чечни.

10 октября в Сети появилось видео, на котором молодой человек кидает банку в сидящих напротив пассажиров общественного транспорта со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни, он потребовал от героя видео публично извиниться и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после этого в Интернете было опубликовано видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. "Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители", - заявил автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.

11 октября в эфире ЧГТРК "Грозный" был показан сюжет, в котором 20-летний Турпал Хасиев вновь принес публичные извинения за свои действия. "Я допустил оплошность. Этой своей оплошностью я опозорил чеченский народ, прошу у всех прощения. Простите меня. Тот товарищ, в которого я бросил банку, мы с ним примирились, между нами все уладилось. Прошу прощения у чеченского народа", - сказал Турпал Хасиев.

Его отец Магомед Хасиев, в эфире телекомпании назвал поступок сына позором для семьи. "Он поставил нас в очень трудное положение. Опозорил перед всем народом. Он допустил недозволенное, будем следить, чтобы больше этого не допускал", - сказал мужчина.

Поступок молодого человека осудили в телесюжете также муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев и член совета по культуре при главе Чечни Султан Казаев. Директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев раскритиковал Турпала Хасиева за слова "Ахмат – сила" и сообщил присутствовавшему в кабинете директору МУП СУРСАД (специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог) Хасану Асакову, что тот получил нового работника.

"Хасан, мы тебе передали нового работника. Просьба к тебе, чтобы ты не оставлял его без нагрузки, без работы, чтобы он знал, что значит содержание в чистоте городов и улиц", - сказал Ахмед Дудаев, слова которого, как и слова других участников телесюжета, перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы сюжета также сообщили, что связались с подростком, в которого Турпал Хасиев бросил банку. В телесюжете, опубликованном также в YouTube, приведена запись голоса молодого человека, который рассказал об инциденте и отметил, что среди его друзей есть и чеченцы. "Знаю, что нет плохих народов, есть плохие люди", - приводятся в сюжете слова подростка.

И трудоустройство Турпала Хасиева в СУРСАД, и сюжет грозненского ТВ жители Чечни сочли унижением молодого человека.

"Это просто очередное публичное унижение человека и его близких, чьи действия вызвали недовольство главы республики. Такое власти практикуют не первый год, и данное событие было ожидаемым и прогнозируемым", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель одной из НПО Чечни Султан.

В Чечне распространена практика принуждения к извинениям, причем она затрагивает как критиков режима Кадырова, так и тех, чье поведение тем или ином образом раздражает власти. Один из первых случаев принуждения к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. К публичным извинениям принуждают даже подростков. Так, в декабре 2017 года чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

"СУРСАД занимается уборкой улиц Грозного, там в основном работают женщины, мужчины преимущественно на технике. Платят там сущие копейки, а работа тяжелая и грязная, потому что в любую погоду они метут и убирают улицы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Муса.

Турпала Хасиева публично унизили новой работой, согласна студентка одного из вузов Чечни Аминат. "У нас не принято, чтобы мужчины мели улицы, это чисто женское занятие", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Чечни Лема в свою очередь осудил поступок Турпала Хасиева и счел его последствия справедливыми. "Где бы ты ни был, нужно оставаться нормальным человеком, а не вести себя подобным вызывающим образом. Чего он в итоге добился своими действиями? Достойное наказание за недостойное поведение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Лема.

Напомним, что правозащитники сочли пиар-эффект целью жесткой реакции Кадырова на действия героя скандального ролика. По их мнению, глава Чечни необоснованно демонстрирует ответственность за всех чеченцев.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".