Девять депутатов в Астраханской области досрочно лишены мандатов

Полномочия депутатов советов сельских поселений в Икрянинском районе, которые не сообщили о своих доходах, прекращены досрочно, заявила прокуратура.

Прокуратура Икрянинского района провела проверку исполнения местными депутатами обязанности о предоставлении ими сведений о своем имущественном положении и доходах, а также супругов и детей.

Девять депутатов не представили информацию о доходе и имуществе за 2017 год, нарушив требования федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», сообщила 11 октября прокуратура Астраханской области на своем сайте.

Председателям Советов муниципальных образований были внесены представления, по результатам их рассмотрения полномочия девяти депутатов лишены своих полномочий "в связи с утратой доверия", уточнило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2017 года заместитель руководителя управления Росимущества по Астраханской области Наур Гаджиев был уволен с госслужбы в связи с утратой доверия из-за того, что представил не все сведения о своих расходах.